Comment acheter des billets pour Valence-Osasuna : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Valence accueille Osasuna le dimanche 29 novembre 2026 à l’Estadio Mestalla.

Leurs récentes confrontations ont souvent été serrées, notamment lors d’un spectaculaire match nul 3-3 à El Sadar pendant la saison 2024-2025. Lors de leur dernier duel, le 1er mars 2026, Valence s’est imposé de justesse 1-0 à domicile grâce à un penalty inscrit en seconde période.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Valence-Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Valence-Osasuna en Liga ?

Le coup d’envoi de Valence-Osasuna sera donné à l’Estadio Mestalla le dimanche 29 novembre 2026.

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 08:00 Estadio Mestalla

Comment acheter des billets pour Valence-Osasuna en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Valence et Osasuna :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle : Achetez vos billets directement sur le site officiel du Valencia CF ou à la billetterie de l’Estadio Mestalla. C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des places.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Valence-Osasuna en Liga ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Betis et le Rayo Vallecano :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : À partir d’environ 30 à 45 € .

À partir d’environ . Tribunes latérales et places centrales : Généralement entre 60 et 110 € .

Généralement entre . VIP et prestations d’hospitalité : À partir d’environ 300 à 500 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribunes supérieures et derrière les buts : À partir d’environ 45 à 55 € .

À partir d’environ . Tribunes latérales et places offrant une meilleure vue : Souvent entre 75 et 150 € .

Souvent entre . Revente de places premium et VIP : Les prix peuvent aller de 200 à plus de 350 €.

Valence-Osasuna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Valence-Osasuna : la forme des deux équipes

Valence compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-2 à domicile contre Villarreal. Le club n’a plus gagné depuis quatre matches de championnat, après sa victoire 0-1 sur le terrain du Deportivo Alavés en septembre. Sur ces cinq rencontres, Valence a marqué cinq buts et en a encaissé huit, un bilan qui témoigne des difficultés rencontrées par l’équipe d’Aguirre dans les deux surfaces.

Osasuna affiche une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Le club a battu le Racing Santander 2-0 lors de sa dernière sortie, après avoir subi une lourde défaite 5-2 sur le terrain du Real Betis et perdu 4-0 contre l’Atlético de Madrid. Sur ces cinq rencontres, les visiteurs ont marqué six buts et en ont encaissé douze. La victoire contre le Racing leur donne toutefois de quoi aborder ce déplacement avec davantage d’élan.

Valence-Osasuna : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre ces deux clubs a eu lieu en Liga le 1er mars 2026, lorsque Valence s’est imposé 1-0 à l’Estadio Mestalla. Le bilan de leurs cinq derniers duels est équilibré : deux victoires pour Valence, deux pour Osasuna et un match nul. Leur dernier match disputé sur le terrain d’Osasuna, en août 2025, s’est terminé par une victoire 1-0 de l’équipe locale.