L’Union Berlin reçoit le FC Köln le dimanche 1er novembre 2026 à l’Alte Foersterei, à Berlin.

Leur dernière confrontation en Bundesliga s’est déroulée en mai 2026 au Stadion An der Alten Försterei et s’est soldée par un match nul spectaculaire (2-2). Le 1. FC Union Berlin était revenu au score en fin de rencontre grâce à des buts de Tom Rothe et Livan Burcu, répondant aux réalisations inscrites plus tôt par Marius Bülter et Said El Mala pour le 1. FC Köln.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Union Berlin contre FC Köln, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Union Berlin et le FC Köln ?

Le match entre Union Berlin et le FC Köln débute le dimanche 1er novembre 2026 à l’Alte Foersterei, à Berlin.

Bundesliga - Journée 8 1 nov. 2026 - 09:30 Alte Foersterei

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Union Berlin et le FC Köln ?

Voici les principales possibilités pour obtenir des billets pour la rencontre de Bundesliga entre le 1. FC Union Berlin et le 1. FC Köln :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct d’acheter des billets à leur prix initial consiste à passer par les plateformes de billetterie officielles du 1. FC Union Berlin ou du 1. FC Köln. Pour les matches à domicile, les billets sont généralement proposés en prévente aux membres ou attribués par tirage au sort avant une éventuelle mise en vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Bundesliga une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Union Berlin et le FC Köln ?

Voici le détail des prix des billets pour la rencontre de Bundesliga entre le 1. FC Union Berlin et le 1. FC Köln :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplatz) : de 14 € à 16 € (tarifs réduits disponibles à partir d’environ 12 € à 14,50 €)

Places assises (Sitzplatz, catégories 1 à 4) : de 30 € à 48 € (tarifs réduits disponibles à partir d’environ 28 € à 46 €)

Billets enfants (de 6 à 12 ans) : de 7 € à 24 € selon la tribune

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Prix de départ habituels à la revente : à partir d’environ 120 € à 150 € selon la demande.

Prix moyens sur le marché de la revente : Les prix varient fortement selon l’emplacement des places et leur disponibilité, et se situent fréquemment en moyenne entre 350 € et 1 100 € ou plus pour les rencontres de Bundesliga très demandées au Stadion An der Alten Försterei.

Union Berlin contre le FC Köln en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Union Berlin contre le FC Köln : la forme des équipes

L’Union Berlin aborde ce match dans une mauvaise dynamique, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Son dernier match s’est soldé par une victoire en amical contre Rijeka, mais ce succès est intervenu entre de lourdes défaites en Bundesliga, dont un revers 7-0 face au Bayern Munich et une défaite 4-0 contre le Bayer Leverkusen. L’Union n’a marqué que cinq buts lors de ses cinq derniers matches et en a encaissé 17, un bilan défensif qui souligne l’ampleur de ses difficultés.

La forme récente du FC Köln est tout aussi irrégulière. Toutes compétitions confondues, le club compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie en Bundesliga s’est achevée sur une défaite 2-1 contre le Hamburger SV, et il s’était également incliné 4-1 face au VfB Stuttgart plus tôt dans cette série. Une victoire 3-2 contre Hoffenheim et un succès face aux Würzburger Kickers en Coupe d’Allemagne offrent quelques motifs d’espoir, mais Köln a encaissé de nombreux buts tout au long de cette période.

Union Berlin contre le FC Köln : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur un score de 2-2 à l’Alte Foersterei en mai 2026, dans la continuité de leurs confrontations serrées et disputées. Sur leurs cinq derniers face-à-face, l’Union Berlin s’est imposé deux fois, Köln une fois, et deux matches se sont soldés par un nul. L’Union affiche un bon bilan à domicile dans cette affiche, avec des victoires lors des deux précédentes confrontations à l’Alte Foersterei comprises dans cette série.