Frosinone reçoit l’Udinese le vendredi 11 décembre 2026 au Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, à Udine.

Leur dernière confrontation remonte au 26 mai 2024, lors d’une ultime journée de Serie A à fort enjeu. L’Udinese s’était imposée 1-0 à l’extérieur, au Stadio Benito Stirpe, décrochant une victoire cruciale. Avant ce succès étriqué, leurs rencontres, dont un match nul 0-0 plus tôt dans la saison 2023–24, avaient souvent été des duels tactiques serrés et peu prolifiques.

Voici GOAL avec toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Frosinone-Udinese, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Udinese-Frosinone en Serie A ?

Frosinone-Udinese se joue au Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, à Udine, le vendredi 11 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Udinese-Frosinone en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre l’Udinese et Frosinone :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les billets pour les matchs de l’Udinese Calcio au Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) sont vendus sur la billetterie officielle du club (udinese.it/tickets) et dans ses boutiques officielles. Les détenteurs d’une carte Udinese Membership bénéficient d’un accès prioritaire aux préventes avant l’ouverture de la billetterie au grand public.

Les billets pour les matchs de l’Udinese Calcio au Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) sont vendus sur la billetterie officielle du club (udinese.it/tickets) et dans ses boutiques officielles. Les détenteurs d’une carte Udinese Membership bénéficient d’un accès prioritaire aux préventes avant l’ouverture de la billetterie au grand public. Billets pour les supporters visiteurs : Au Bluenergy Stadium, les supporters visiteurs sont installés dans le Settore Ospiti (la zone visiteurs de la Curva Sud), qui dispose d’environ 1 300 places. Leur distribution est directement assurée par la billetterie du club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les canaux officiels du club sont vendus, il est souvent possible de trouver des billets destinés au grand public sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Udinese-Frosinone en Serie A ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Serie A entre l’Udinese et Frosinone :

1. Canaux officiels du club

Virages / tribunes derrière les buts (Curva Nord / Curva Sud) : Généralement entre 25 € et 35 € .

Généralement entre . Distinti / tribunes latérales : Généralement entre 40 € et 60 € .

Généralement entre . Tribuna / tribune principale : Entre 70 € et plus de 150 € .

Entre . Offres officielles d’hospitalité et forfaits VIP : À partir d’environ 250 € et jusqu’à plus de 350 € .

À partir d’environ . Billets pour les supporters visiteurs : Généralement entre 25 € et 40 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés par les canaux officiels des clubs sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Virages / places derrière les buts : Autour de 30 € à 55 € .

Autour de . Distinti / tribunes latérales : Généralement entre 60 € et 110 € .

Généralement entre . Tribuna / places latérales centrales : Généralement entre 120 € et plus de 180 € .

Généralement entre . Revente de places VIP et d’offres d’hospitalité : Jusqu’à 250 € à plus de 300 €.

Udinese-Frosinone : forme récente

La forme récente de l’Udinese n’a rien de réjouissant. Elle a perdu quatre de ses cinq derniers matchs de Serie A, son seul point provenant d’un nul vierge contre Parme. Les défaites face à la Roma (5-2), à Milan (2-0), à Lecce (3-0) et, plus récemment, à Venise (2-1) dessinent le portrait d’une équipe en manque de confiance et qui peine à obtenir des résultats. Le changement d’entraîneur qui a conduit à l’arrivée de Zanetti n’a pas encore produit de résultat positif.

Les cinq dernières sorties de Frosinone en championnat racontent une autre histoire : trois victoires, un nul et une défaite. Ce revers, un 3-0 face à Naples, fait figure d’exception dans une série par ailleurs fructueuse. Les succès contre Lecce (5-1) et le Torino (2-0) témoignent de son efficacité offensive, et même le nul 4-4 contre l’Atalanta a montré une équipe capable de marquer à volonté. Sa seule préoccupation avant ce match est l’absence de Raimondo, qui était son joueur le plus prolifique avant de se blesser.

Udinese-Frosinone : bilan des confrontations récentes

Les deux clubs se sont affrontés cinq fois selon les données disponibles sur leurs confrontations directes, avec des résultats assez équilibrés. L’Udinese présente le meilleur bilan récent, avec deux victoires lors des cinq derniers duels, contre une pour Frosinone. Leur dernière rencontre était un match de Serie A disputé en mai 2024, remporté 1-0 par l’Udinese sur le terrain de Frosinone. Deux de ces cinq matchs se sont soldés par un nul, ce qui laisse penser que ces équipes ont historiquement été de niveau proche.