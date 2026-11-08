Quatre matches disputés, deux encore à jouer. Après avoir affronté la France, la Belgique et l’Italie (à deux reprises) lors de la première partie de la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA en septembre et octobre, la Turquie recevra la Belgique avant de se déplacer en France. La Belgique arrivera à Izmir le jeudi 12 novembre. Réservez dès aujourd’hui vos billets pour les prochains matches de Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA.

Ce ne sera que la troisième fois que la Turquie jouera au stade Gürsel Aksel, mais l’enceinte lui a jusqu’ici réussi : elle y a gagné lors des deux précédentes éditions de la Ligue des nations de l’UEFA (3-1 contre l’Islande en 2024 et 2-0 contre la Lituanie en 2022).

Arda Güler, Kenan Yildiz et Orkun Kökçü feront-ils une nouvelle fois le spectacle pour la Turquie ? GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Turquie-Belgique en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs sites où les acheter.

Quand aura lieu le match Turquie-Belgique en Ligue des nations de l’UEFA ?

Turquie-Belgique se jouera au stade Gürsel Aksel, à Izmir, le jeudi 12 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h (TRT).

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 12:00 Gursel Aksel Stadium

Comment acheter des billets pour Turquie-Belgique en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour Turquie-Belgique sont vendus exclusivement par l’intermédiaire du partenaire billetterie principal de la Fédération turque de football (TFF), généralement Passo. Vous devrez créer un compte officiel sur sa plateforme.

La billetterie pour ces rencontres précises de la phase de groupes de la Ligue des nations 2026/27 a d’abord ouvert aux membres premium des clubs et aux détenteurs de cartes de clubs de supporters fin août, avant l’ouverture de la vente au grand public début septembre.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente comme Ticombo.

Transferts garantis : chaque achat sur Ticombo bénéficie du programme FanProtect de la plateforme, qui donne aux acheteurs l’assurance que leurs billets sont valables et leur parviendront à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour Turquie-Belgique en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le match Turquie-Belgique en Ligue des nations de l’UEFA étaient proposés à partir de 10 € en vente générale sur le portail officiel de la Fédération turque de football (TFF).

Voici les différents tarifs officiels et les emplacements correspondants au stade Gürsel Aksel :

Catégorie 4 (derrière les buts) : de 300 à 500 ₺ (environ 10 à 15 €), dans les tribunes nord et sud.

: de 300 à 500 ₺ (environ 10 à 15 €), dans les tribunes nord et sud. Catégories 3 et 2 (niveaux supérieurs des tribunes est et ouest) : de 600 à 1 200 ₺ (environ 18 à 35 €), avec une vue sur le terrain depuis les tribunes latérales en hauteur.

: de 600 à 1 200 ₺ (environ 18 à 35 €), avec une vue sur le terrain depuis les tribunes latérales en hauteur. Catégorie 1 (niveau inférieur de la tribune ouest / espaces VIP) : de 1 500 à plus de 3 000 ₺ (environ 45 à plus de 90 €), pour les meilleures places en bas de la tribune latérale, près des tunnels des joueurs et des zones techniques.

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les sites de revente comme Ticombo pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout savoir sur le stade Gürsel Aksel

Le stade Gürsel Aksel, officiellement appelé Centre Gürsel Aksel de sport et de vie saine, est une enceinte de football turque ultramoderne et un complexe multifonctionnel situé dans le quartier d’Üçkuyular, à Konak, İzmir.

Ouvert en 2020 pour accueillir les matches à domicile de Göztepe S.K., club de Süper Lig, le stade associe les normes modernes de l’UEFA à une conception urbaine très compacte, intégrée à un quartier résidentiel.

Bien avant la construction de l’enceinte actuelle, le site abritait l’ancien stade de Göztepe S.K., initialement ouvert vers l’époque de la fondation du club, en 1925. Au fil du temps, ce stade n’a plus été en mesure de répondre aux exigences du football professionnel moderne ni d’accueillir les fervents supporters du club. En 2016, la structure d’origine a été démolie pour permettre une refonte architecturale complète.

Les moments marquants du stade Gürsel Aksel

La grande inauguration (2020) : Göztepe a inauguré son stade par une belle victoire 2-1 contre Beşiktaş. Halil Akbunar est entré dans l’histoire en inscrivant le tout premier but dans la nouvelle enceinte.

: Göztepe a inauguré son stade par une belle victoire 2-1 contre Beşiktaş. Halil Akbunar est entré dans l’histoire en inscrivant le tout premier but dans la nouvelle enceinte. La première finale de Coupe (2021) : la Fédération turque de football a choisi le stade pour accueillir la finale de la Coupe de Turquie. Beşiktaş a soulevé le trophée après avoir battu Antalyaspor 2-0 sous les éclairages de pointe du stade d’İzmir.

: la Fédération turque de football a choisi le stade pour accueillir la finale de la Coupe de Turquie. Beşiktaş a soulevé le trophée après avoir battu Antalyaspor 2-0 sous les éclairages de pointe du stade d’İzmir. Le derby d’Istanbul à Izmir (2023) : le stade a accueilli sa deuxième finale de Coupe de Turquie deux ans plus tard. Le match a attiré une très large audience télévisée nationale, Fenerbahçe battant son rival stambouliote, Istanbul Başakşehir, pour remporter le titre.

La promenade sur le toit : l’élément le plus connu du stade est une piste de promenade publique de 650 mètres aménagée directement sur son toit. Ouverte aux habitants les jours sans match, elle offre une vue panoramique spectaculaire sur la baie d’Izmir.

Match Turquie-Belgique en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Turquie-Belgique : forme récente

Classement FIFA : Turquie (27e) contre Belgique (8e)

La Turquie a certes remporté son dernier match de groupe de la Coupe du monde de la FIFA 2026, cet été, contre les États-Unis, coorganisateurs de la compétition, mais cette victoire est arrivée trop tard : ses défaites précédentes contre l’Australie et le Paraguay l’ont empêchée de se qualifier pour la phase à élimination directe.

Les supporters belges ont vécu des montagnes russes émotionnelles pendant la Coupe du monde. La Belgique a compensé deux matches nuls décevants contre l’Égypte et l’Iran par une large victoire 5-1 sur la Nouvelle-Zélande, qui lui a permis de passer au tour suivant.

De nouvelles victoires contre le Sénégal et les États-Unis lui ont ensuite ouvert les portes d’un quart de finale contre l’Espagne. Alors que la Belgique était à égalité avec les futurs vainqueurs de la Coupe du monde à la pause (1-1), un but tardif de Mikel Merino a brisé ses espoirs.

Turquie-Belgique : bilan des dernières confrontations

Le bilan de leurs confrontations est parfaitement équilibré, les deux équipes comptant le même nombre de victoires. Lors de leurs 11 rencontres précédentes, la Turquie et la Belgique ont chacune gagné 3 matches, tandis que les 5 autres se sont terminés par un nul.

Leur dernière rencontre remonte à juin 2011. Ce match de qualification pour l’Euro 2012 de l’UEFA s’était déroulé au stade Roi Baudouin, à Bruxelles, en Belgique, et s’était achevé sur un nul 1-1. Timmy Simons avait marqué pour la Belgique et Burak Yılmaz avait égalisé pour la Turquie.