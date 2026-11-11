Troyes reçoit Lyon le dimanche 6 décembre 2026 au Stade de l’Aube, à Troyes.

Lors de leur dernière confrontation en Ligue 1, le 4 février 2023, Lyon s’était imposé 3-1 à l’extérieur, au Stade de l’Aube. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Lyon a pris l’ascendant avec quatre victoires, tandis que Troyes n’a remporté aucun match sur cette période.

Avec GOAL, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Troyes-Lyon, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match Troyes-Lyon en Ligue 1 ?

Le match Troyes-Lyon se dispute au Stade de l’Aube, à Troyes, le dimanche 6 décembre 2026.

Ligue 1 - Journée 13 6 déc. 2026 - 09:00 Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes-Lyon en Ligue 1 ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Troyes et Lyon :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries en ligne ou les guichets officiels de Troyes (Stade de l’Aube) et de l’Olympique Lyonnais pour les billets mis en vente directement auprès des membres, puis du grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Troyes-Lyon en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Troyes et Lyon :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard en vente libre et tribunes de supporters : Les prix commencent généralement aux alentours de 15 à 25 € .

Les prix commencent généralement aux alentours de . Offres d’hospitalité et formules VIP : Les prix débutent généralement à 75 € et augmentent selon les prestations d’hospitalité incluses.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Catégorie standard et tribunes supérieures : À partir d’environ 48 à 58 € .

À partir d’environ . Places bien situées et tribunes centrales : Généralement entre 90 et 130 € .

Généralement entre . Formules VIP et premium à la revente : Les prix peuvent dépasser 150 €, voire davantage selon la proximité de l’achat avec le coup d’envoi.

Troyes-Lyon en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Troyes et de Lyon

Troyes compte une victoire, deux matches nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Le Mans en Ligue 1, le 31 octobre, après un match nul sans but face à Toulouse. Auparavant, Troyes s’était incliné 1-3 contre Lens et 0-2 contre Marseille. Sur ces cinq rencontres, Troyes a marqué cinq buts et en a encaissé sept.

Lyon a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu deux. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-0 contre Angers en Ligue 1, le 1er novembre. Lyon s’est également imposé face à Nice et Crystal Palace sur cette période. Le club s’est incliné 2-0 contre le PSG et 3-0 contre Hoffenheim en Ligue Europa. Lyon a marqué dix buts et en a encaissé cinq sur ces cinq rencontres.

Troyes-Lyon : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 4 février 2023. Lyon s’était alors imposé 3-1 à l’extérieur, au Stade de l’Aube. Sur leurs cinq dernières confrontations, Lyon a gagné quatre fois et Troyes aucune ; le cinquième match ne s’est pas non plus soldé par une victoire troyenne. Ces cinq rencontres ont produit 17 buts au total, dont 12 inscrits par Lyon et cinq par Troyes.