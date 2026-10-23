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Comment acheter des billets pour Troyes-Le Mans : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Troyes affronte Le Mans en Ligue 1. Voici comment obtenir vos billets.

Lors de leur précédente confrontation en Ligue 2, plus tôt dans l’année, Le Mans s’était imposé 2-0 sur la pelouse du stade de l’Aube, ajoutant un enjeu supplémentaire à cette rencontre. Les deux équipes chercheront à prendre des points précieux dans cette première partie de saison pour grimper au classement.

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Troyes-Le Mans, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Troyes-Le Mans en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Troyes-Le Mans sera donné le samedi 31 octobre 2026 au stade de l’Aube, à Troyes.

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Ligue 1 - Journée 9
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Comment acheter des billets pour Troyes-Le Mans en Ligue 1 ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Troyes et Le Mans au stade de l’Aube, plusieurs options principales s’offrent à vous :

1. Les canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement sur la plateforme de billetterie officielle de l’ESTAC Troyes. C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des places dans les catégories standard. Les billets pour les matches à domicile sont généralement mis en vente à l’approche de la rencontre.

2. Les plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub.

Combien coûtent les billets pour Troyes-Le Mans en Ligue 1 ?

Au stade de l’Aube, le prix des billets pour Troyes-Le Mans varie selon les quatre tribunes principales du stade (Vitoux, Honneur, Champagne) et le canal d’achat :

1. Les canaux officiels du club

  • Places en partie basse ou derrière les buts : Les billets standard vendus par le club commencent autour de 15 € pour les places les plus simples, notamment en partie haute ou derrière les buts.
  • Places en partie haute de la tribune principale : Les billets classiques offrant une vue plus centrale ou situés dans les parties hautes peuvent coûter jusqu’à 40 €.

2. Les plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des places à des prix déterminés par la demande :

  • Revente de places standard : Les premières offres se situent autour de 30 € à 35 €.
  • Places premium sur les côtés ou au centre : Les places mieux situées dans les zones les plus recherchées des tribunes coûtent en moyenne environ 65 €, voire davantage selon les disponibilités du moment.

Troyes-Le Mans en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Troyes et du Mans

Sur ses cinq derniers matches de Ligue 1, Troyes compte une victoire, deux nuls et deux défaites, avec cinq buts marqués et 11 encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 face à Angers, après un autre revers 2-0 contre Lille. La seule satisfaction de cette série est une victoire 2-1 sur la pelouse de Lorient fin août. Troyes a encaissé au moins deux buts lors de quatre de ses cinq derniers matches, une tendance qui inquiétera Dumont.

Le Mans a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, inscrivant sept buts et en concédant huit. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Lorient le 19 septembre, après un nul 2-2 face à Lens. Auparavant, Le Mans avait fait match nul 1-1 à Nice et 2-2 à Brest. Sa seule défaite sur cette période est un revers 3-2 contre Rennes.

TRO

TRO - Forme

LIL
D2-0
SCO
D2-0
DIO
N2-2
OM
D0-2
RCL
D1-3
But marqué (encaissé)
3/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
LEM

LEM - Forme

RCL
N2-2
FCL
V2-1
EAG
D2-1
PSG
D3-1
TFC
D0-3
But marqué (encaissé)
6/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Troyes-Le Mans : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre Troyes et Le Mans remonte au 31 janvier 2026, en Ligue 2. Le Mans s’était alors imposé 2-0 sur la pelouse du stade de l’Aube. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 au Mans en Ligue 2, en octobre 2025. Sur les cinq confrontations répertoriées, Troyes et Le Mans comptent chacun deux victoires, pour un match nul. Le bilan est donc parfaitement équilibré.

Face à face

TroyesNulLe Mans
2
2
1
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
0
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
FDM
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
Ligue 2
Troyes badge
Troyes
TRO
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FDM
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Troyes badge
Troyes
TRO
1
FDM
7Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
LyonLyonOL
7421135+814
V
D
V
N
V
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
V
V
V
V
D
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
V
D
V
N
V
4
LilleLilleLIL
7421105+514
N
V
D
V
V
5
MonacoMonacoASM
7421106+414
D
N
V
N
V
6
RennesRennesREN
74121514+113
D
V
D
V
V
7
BrestBrestB29
83321410+412
V
N
V
D
D
8
LorientLorientFCL
732276+111
V
V
D
N
V
9
LensLensRCL
73131411+310
V
V
D
N
D
10
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
V
V
D
D
D
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
V
N
V
N
D
12
AJ AuxerreAJ AuxerreAJA
73041117-69
V
D
V
V
D
13
NiceNiceNCE
8224610-48
D
D
V
V
D
14
StrasbourgStrasbourgSTR
72141215-37
D
D
D
N
V
15
AngersAngersSCO
7214915-67
D
D
V
N
D
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
D
D
V
N
N
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
D
D
D
D
D
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
D
D
D
N
D
Ligue des Champions
Qualifications Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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