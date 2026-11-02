Troyes reçoit Le Havre le vendredi 20 novembre 2026 au stade de l’Aube, à Troyes.

Leurs dernières confrontations officielles ont eu lieu lors de la saison 2020-2021 de Ligue 2, avec des rencontres disputées, dont une victoire 3-2 du Havre. Les deux équipes se sont également affrontées lors d’un match amical de présaison en juillet 2022, remporté 3-0 à domicile par Troyes.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Troyes-Le Havre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Troyes-Le Havre en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Troyes-Le Havre sera donné au stade de l’Aube, à Troyes, le vendredi 20 novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 11 20 nov. 2026 - 14:45 Stade de l'Aube

Comment acheter des billets pour Troyes-Le Havre en Ligue 1 ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets afin d’assister à Troyes-Le Havre en Ligue 1 :

1. Billetterie officielle du club

Billetterie officielle du club (ES Troyes AC) : Le moyen le plus direct et le plus fiable consiste à consulter la billetterie officielle de Troyes. Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club et aux abonnés, avant l’ouverture de la vente au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les stocks de la billetterie officielle sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Troyes-Le Havre en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre l’ES Troyes AC et Le Havre AC varient selon la catégorie de places et le point de vente :

1. Billetterie officielle du club

Places classiques et derrière les buts : À partir d’environ 20 € à 30 € .

À partir d’environ . Tribune principale et tribunes latérales : Entre environ 45 € et 60 € ou plus, selon le bloc et la section.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets de la billetterie officielle du club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Premiers prix : Généralement à partir d’environ 30 € à 45 € .

Généralement à partir d’environ . Places mieux situées : Généralement entre 50 € et 65 € ou plus.

Troyes-Le Havre en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Troyes et du Havre

Troyes n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches officiels, avec un nul et quatre défaites, soit un bilan de 0 victoire, 1 nul et 4 défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 contre Lens en Ligue 1. Troyes s’est également incliné 2-0 contre Marseille et Angers au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, le club a marqué cinq buts et en a encaissé dix, un bilan qui reflète sa situation difficile au classement.

Le Havre n’a guère fait mieux : ses cinq derniers matches officiels se sont soldés par une victoire, un nul et trois défaites. Son dernier résultat en Ligue 1 est une défaite 3-1 contre Auxerre. Le club s’est également incliné 1-0 face à Lille durant cette période. Seule éclaircie : une victoire 6-1 contre Boulogne en match amical. En Ligue 1, le nombre de buts encaissés au cours de cette série de cinq matches constitue un sujet de préoccupation pour l’équipe de Digard.

Troyes-Le Havre : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à un match amical de présaison disputé en juillet 2022, remporté 3-0 à domicile par Troyes. Auparavant, les deux équipes s’étaient affrontées quatre fois en Ligue 2 entre 2019 et 2021, avec deux victoires chacune. Sur l’ensemble des cinq confrontations répertoriées, Troyes compte trois victoires contre deux pour Le Havre.