Pour les supporters d’Arsenal et de Tottenham, rien ne fait autant monter l’adrénaline et la tension qu’un derby du nord de Londres.

La victoire est essentielle pour les deux équipes, et battre leur grand rival remonte toujours le moral du groupe comme celui des fervents supporters qui les suivent.

Voici toutes les informations indispensables que GOAL vous propose avant le prochain derby du nord de Londres, notamment comment acheter des billets et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le prochain derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Date Match (heure locale) Billets Stade (ville) Dimanche 6 décembre Premier League : Tottenham-Arsenal (16 h 30) Billets Tottenham Hotspur Stadium (Londres) 1er ou 2 mai (à confirmer) Premier League : Arsenal-Tottenham (à confirmer) Billets Emirates Stadium (Londres)

Comment acheter des billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets disponibles pour les matches à domicile de Tottenham sont généralement achetés rapidement par les membres « One Hotspur » ou « One Hotspur + » :

« One Hotspur » est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison.

» est la formule d’adhésion de base de Tottenham, ouverte à tous et proposée à 45 £ pour la saison. La formule supérieure, « One Hotspur + », coûte 55 £ pour la saison et offre plusieurs avantages supplémentaires, dont un accès prioritaire aux billets pendant 24 heures et une place sur la liste d’attente pour un abonnement saisonnier à Tottenham.

Outre les ventes directes sur les billetteries officielles, les supporters peuvent aussi acheter des places sur le marché secondaire. StubHub est l’une des principales plateformes pour acheter des billets à la dernière minute par d’autres canaux.

Combien coûtent les billets pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les billets adultes pour les matches de Tottenham, achetés auprès du club, coûtent généralement entre 38 et 109 £ et se répartissent en trois catégories :

Catégorie A (de 71 à 109 £) : Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle

: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Catégorie B (de 49 à 96 £) : Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham

: Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Catégorie C (de 38 à 81 £) : Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Consultez régulièrement la billetterie officielle du club pour obtenir davantage d’informations, ou les sites de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Quelles offres d’hospitalité sont proposées pour le derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal ?

Les prix des offres d’hospitalité pour les matches de Tottenham varient selon la catégorie de la rencontre (derbies londoniens de catégorie A ou matches de catégorie B ou C), le type de restauration (cuisine de rue décontractée ou gastronomie) et l’emplacement des sièges (vue panoramique depuis les tribunes supérieures ou places en bord de terrain à hauteur de la ligne médiane) :

Bars sportifs décontractés et sièges premium (de 199 à 349 £ par personne) : Des offres d’entrée de gamme dans les espaces premium des tribunes est et ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons de restauration à utiliser dans un espace décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade.

: Des offres d’entrée de gamme dans les espaces premium des tribunes est et ouest. Elles comprennent des sièges rembourrés en bord de terrain, des bons de restauration à utiliser dans un espace décontracté, des boissons à la mi-temps et l’accès aux bars de la microbrasserie du stade. Salons contemporains en tribune supérieure (de 349 à 549 £ par personne) : Des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. Sont compris une vue en hauteur, des plats servis en plusieurs services dans des bols ou un repas méditerranéen, des boissons incluses et une animation assurée par un DJ après le match.

: Des espaces animés comme Stratus ou Stadium Social, au niveau 5. Sont compris une vue en hauteur, des plats servis en plusieurs services dans des bols ou un repas méditerranéen, des boissons incluses et une animation assurée par un DJ après le match. Gastronomie et salons de chefs (de 549 à 999 £ par personne) : Des espaces gastronomiques haut de gamme comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane.

: Des espaces gastronomiques haut de gamme comme The Residency East/West ou Galvin at Tottenham. Ils proposent des menus gastronomiques en plusieurs services, des tables privées, des boissons offertes et des sièges rembourrés à hauteur de la ligne médiane. Expériences VIP d’exception (de 750 à plus de 1 500 £ par personne) : Des espaces de renommée mondiale pour vivre le match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ils offrent une vue à travers une paroi vitrée sur la zone du tunnel des joueurs, de la haute gastronomie, les services d’un sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants.

: Des espaces de renommée mondiale pour vivre le match, notamment The H Club et The Tunnel Club. Ils offrent une vue à travers une paroi vitrée sur la zone du tunnel des joueurs, de la haute gastronomie, les services d’un sommelier privé et des sièges de luxe à côté de la tribune des dirigeants. Loges privées et salons exécutifs (de 1 494 à plus de 12 000 £ par loge) : Des suites fermées et des loges accueillant de 4 à 20 personnes. Sont compris un repas personnalisé en plusieurs services, un personnel de service dédié et des sièges privatifs dans le stade, juste devant votre suite.

Tottenham Hotspur-Arsenal : les dernières confrontations

Date Résultat Stade Février 2026 Premier League : Tottenham 1-4 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Novembre 2025 Premier League : Arsenal 4-1 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2025 Premier League : Arsenal 2-1 Tottenham Emirates Stadium Septembre 2024 Premier League : Tottenham 0-1 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Avril 2024 Premier League : Tottenham 2-3 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Septembre 2023 Premier League : Arsenal 2-2 Tottenham Emirates Stadium Janvier 2023 Premier League : Tottenham 0-2 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium Octobre 2022 Premier League : Arsenal 3-1 Tottenham Emirates Stadium Mai 2022 Premier League : Tottenham 3-0 Arsenal Tottenham Hotspur Stadium

Depuis 1909, année du premier derby officiel du nord de Londres, le bilan des confrontations s’établit à 86 victoires pour Arsenal, 61 pour Tottenham et 52 matches nuls. Le rapport de force a évolué au fil des ans, mais Arsenal domine ces dernières années.

Arsenal a terminé la saison dernière avec 44 points d’avance sur Tottenham, et les hommes de Mikel Arteta ont remporté leurs cinq derniers matches contre leur rival londonien. Lors de leur dernière confrontation au Tottenham Hotspur Stadium, en février, Arsenal s’est imposé 4-1 grâce notamment à des doublés d’Eberechi Eze et de Viktor Gyökeres.