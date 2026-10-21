Lors de leur dernière confrontation en Premier League, le 24 mai 2026, Sunderland s’est imposé de justesse à domicile face à Chelsea (2-1).

Avant cette rencontre, Chelsea avait remporté une victoire serrée à l’extérieur contre Sunderland (2-1), au Stadium of Light, en octobre 2025.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Sunderland-Chelsea en Premier League ?

Le match Sunderland-Chelsea aura lieu au Stadium of Light, à Sunderland, le dimanche 8 novembre 2026.

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland-Chelsea en Premier League ?

Il existe plusieurs façons d’obtenir des billets pour le prochain match de Premier League entre Sunderland A.F.C. et Chelsea F.C., prévu au Stadium of Light le 8 novembre 2026, par les canaux officiels ou sur le marché secondaire :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Sunderland A.F.C. : En tant que club recevant, Sunderland propose d’abord les billets à ses membres et à ses abonnés. Les places restantes sont généralement mises en vente sur le site officiel de Sunderland A.F.C., sous réserve de disponibilité et selon les points de fidélité.

Billetterie officielle de Chelsea F.C. : Les billets réservés aux supporters visiteurs sont distribués sur le portail de billetterie officiel de Chelsea aux abonnés et aux membres éligibles, selon leurs points de fidélité pour les déplacements.

Combien coûtent les billets pour Sunderland-Chelsea en Premier League ?

Voici le détail des prix pour le match de Premier League entre Sunderland et Chelsea :

1. Canaux officiels des clubs

Les billets standard pour adultes achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 28 £ et 45 £ , selon la catégorie et l’emplacement des sièges au Stadium of Light.

Pour les rencontres très attendues face à des adversaires de premier plan, les billets standard peuvent parfois se concentrer dans le haut de la fourchette des tarifs officiels ou nécessiter un certain niveau d’adhésion.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Les billets d’entrée standard sont proposés à partir d’environ 83 £ pour les places dans les tribunes supérieures et latérales.

Les formules VIP avec prestations d’accueil et les offres premium pour le jour du match sont proposées à partir d’environ 185 £ sur les sites de revente, et leur prix peut être plus élevé.

Sunderland-Chelsea en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sunderland et de Chelsea

Sur ses cinq derniers matches, Sunderland compte deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-3 contre Manchester City en Premier League, après une victoire 1-0 face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa. Sur ces cinq rencontres, l’équipe de Le Bris a inscrit sept buts et en a encaissé huit. Ses deux victoires consécutives, contre l’AZ Alkmaar et Hull City en Carabao Cup, se sont intercalées entre des défaites en championnat.

Sur ses cinq derniers matches, Chelsea compte deux victoires, un nul et deux défaites. Le club londonien s’est incliné 3-0 face à Brentford en Premier League lors de sa dernière rencontre, après un nul 2-2 contre Hull City. Sa victoire 6-3 face à Leeds United en Carabao Cup est le résultat marquant de cette série. Sur ces cinq matches, l’équipe d’Alonso a inscrit 16 buts et en a encaissé neuf.

Sunderland-Chelsea : Le bilan de leurs dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Premier League le 24 mai 2026, lorsque Sunderland a battu Chelsea 2-1 au Stadium of Light. Auparavant, Chelsea s’était imposé 1-2 à Sunderland en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Sunderland possède un léger avantage avec trois victoires contre deux pour Chelsea.