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Comment acheter des billets pour Sunderland-Chelsea : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Sunderland
Chelsea
Premier League

Sunderland affronte Chelsea en Premier League. Voici comment obtenir vos billets.

Lors de leur dernière confrontation en Premier League, le 24 mai 2026, Sunderland s’est imposé de justesse à domicile face à Chelsea (2-1).

Avant cette rencontre, Chelsea avait remporté une victoire serrée à l’extérieur contre Sunderland (2-1), au Stadium of Light, en octobre 2025.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Sunderland-Chelsea en Premier League ?

Le match Sunderland-Chelsea aura lieu au Stadium of Light, à Sunderland, le dimanche 8 novembre 2026.

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Premier League - Journée 10
Stadium of Light

Comment acheter des billets pour Sunderland-Chelsea en Premier League ?

Il existe plusieurs façons d’obtenir des billets pour le prochain match de Premier League entre Sunderland A.F.C. et Chelsea F.C., prévu au Stadium of Light le 8 novembre 2026, par les canaux officiels ou sur le marché secondaire :

1. Canaux officiels des clubs

  • Billetterie officielle de Sunderland A.F.C. : En tant que club recevant, Sunderland propose d’abord les billets à ses membres et à ses abonnés. Les places restantes sont généralement mises en vente sur le site officiel de Sunderland A.F.C., sous réserve de disponibilité et selon les points de fidélité.
  • Billetterie officielle de Chelsea F.C. : Les billets réservés aux supporters visiteurs sont distribués sur le portail de billetterie officiel de Chelsea aux abonnés et aux membres éligibles, selon leurs points de fidélité pour les déplacements.

Combien coûtent les billets pour Sunderland-Chelsea en Premier League ?

Voici le détail des prix pour le match de Premier League entre Sunderland et Chelsea :

1. Canaux officiels des clubs

  • Les billets standard pour adultes achetés directement auprès du club coûtent généralement entre 28 £ et 45 £, selon la catégorie et l’emplacement des sièges au Stadium of Light.
  • Pour les rencontres très attendues face à des adversaires de premier plan, les billets standard peuvent parfois se concentrer dans le haut de la fourchette des tarifs officiels ou nécessiter un certain niveau d’adhésion.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

  • Les billets d’entrée standard sont proposés à partir d’environ 83 £ pour les places dans les tribunes supérieures et latérales.
  • Les formules VIP avec prestations d’accueil et les offres premium pour le jour du match sont proposées à partir d’environ 185 £ sur les sites de revente, et leur prix peut être plus élevé.

Sunderland-Chelsea en Premier League : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sunderland et de Chelsea

Sur ses cinq derniers matches, Sunderland compte deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-3 contre Manchester City en Premier League, après une victoire 1-0 face à l’AZ Alkmaar en Ligue Europa. Sur ces cinq rencontres, l’équipe de Le Bris a inscrit sept buts et en a encaissé huit. Ses deux victoires consécutives, contre l’AZ Alkmaar et Hull City en Carabao Cup, se sont intercalées entre des défaites en championnat.

Sur ses cinq derniers matches, Chelsea compte deux victoires, un nul et deux défaites. Le club londonien s’est incliné 3-0 face à Brentford en Premier League lors de sa dernière rencontre, après un nul 2-2 contre Hull City. Sa victoire 6-3 face à Leeds United en Carabao Cup est le résultat marquant de cette série. Sur ces cinq matches, l’équipe d’Alonso a inscrit 16 buts et en a encaissé neuf.

SUN

SUN - Forme

AZ
V1-0
MCI
D5-3
BHA
D0-2
TOR
V1-2
BOU
D2-0
But marqué (encaissé)
6/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
CHE

CHE - Forme

LEE
V6-3
HUL
N2-2
BRE
D3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
But marqué (encaissé)
15/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Sunderland-Chelsea : Le bilan de leurs dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Premier League le 24 mai 2026, lorsque Sunderland a battu Chelsea 2-1 au Stadium of Light. Auparavant, Chelsea s’était imposé 1-2 à Sunderland en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Sunderland possède un léger avantage avec trois victoires contre deux pour Chelsea.

Face à face

SunderlandNulChelsea
3
0
2
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
5
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FDM
8Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
V
V
D
V
V
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
V
V
V
V
N
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
V
V
D
N
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
V
D
V
N
V
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
D
N
V
N
N
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
N
D
N
V
N
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
D
N
V
N
N
9
HullHullHUL
723287+19
D
N
D
N
N
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
D
V
D
V
D
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
D
D
V
D
N
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
V
N
V
D
N
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
N
N
N
D
N
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
D
V
N
D
V
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
V
D
D
N
N
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
V
N
D
N
N
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
D
V
V
D
D
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
V
D
N
N
D
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
D
D
D
V
N
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
D
D
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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