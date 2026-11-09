La Ligue des nations de l’UEFA revient avec une affiche internationale entre la Suisse et l’Écosse, que la sélection suisse s’apprête à accueillir au Kybunpark de Saint-Gall. Les deux nations européennes veulent prendre les trois points dans cette rencontre de groupe à fort enjeu afin d’améliorer leur position au classement.

GOAL vous présente les informations essentielles sur l’organisation du match, le prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match entre la Suisse et l’Écosse se déroulera au Sitterstadion de Saint-Gall. L’heure du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 6 16 nov. 2026 - 14:45 Sitterstadion

Où acheter des billets pour Suisse-Écosse ?

La billetterie officielle est directement gérée par Ticketmaster Switzerland, partenaire billetterie officiel de l’Association suisse de football pour les matches internationaux à domicile disputés à Saint-Gall. Les supporters ont intérêt à créer un compte à l’avance sur la plateforme officielle afin de pouvoir acheter des billets standard dès l’ouverture de la vente au grand public.

Si tous les billets mis en vente initialement sont écoulés ou si certaines catégories de places ne sont plus disponibles sur le portail officiel, des plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Suisse-Écosse ?

Sur le portail de billetterie officiel, les billets standard pour ce match sont proposés à partir d’environ 35 € dans les tribunes du Kybunpark, selon la catégorie de la section du stade.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les prix d’entrée commencent autour de 105 € lorsque les billets standard proposés par les canaux officiels sont épuisés.

Suisse-Écosse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Suisse et de l’Écosse

La Suisse aborde ce rendez-vous en bonne forme, avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. L’équipe de Yakin a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1, le Canada 2-1, l’Algérie 2-0 et la Colombie aux tirs au but après un match nul et vierge, avant de voir sa série s’achever par une défaite 3-1 contre l’Argentine en quart de finale. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq. Ses quatre victoires consécutives lui avaient permis d’engranger de la confiance avant la défaite face à l’Argentine.

Le bilan des cinq derniers matches de l’Écosse est plus contrasté, avec trois victoires et deux défaites. Elle a battu Curaçao 4-1 et la Bolivie 4-0 lors de matches amicaux de préparation, puis a entamé sa Coupe du monde par une victoire 1-0 contre Haïti, avant que deux défaites consécutives face au Maroc et au Brésil ne mettent fin à son parcours. L’Écosse a inscrit six buts et en a encaissé quatre au cours de cette série.

Suisse-Écosse : les dernières confrontations

Le dernier duel entre les deux équipes s’est terminé sur un score de 1-1, lors de la phase de groupes de l’Euro 2024, en juin de cette année-là. Auparavant, la Suisse s’était imposée 3-1 lors d’un match amical disputé en mars 2006. Le bilan de ces deux confrontations répertoriées est équilibré, avec une victoire de chaque côté neutralisée par le match nul. Aucune des deux équipes ne dispose donc d’un net avantage historique avant cette rencontre de Ligue des nations.