Strasbourg reçoit Lorient le samedi 5 décembre 2026 au stade de la Meinau, à Strasbourg.

Leur dernière confrontation en championnat remonte au 26 avril 2026, lorsque Strasbourg s’est imposé 3-2 à l’extérieur au stade du Moustoir, au terme d’un match spectaculaire. Avant cette rencontre riche en buts, les deux équipes s’étaient quittées sur un 0-0 au stade de la Meinau en décembre 2025, à l’issue d’un match serré et défensif.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Strasbourg-Lorient, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute Strasbourg-Lorient en Ligue 1 ?

Strasbourg-Lorient se déroule au stade de la Meinau, à Strasbourg, le samedi 5 décembre 2026.

Ligue 1 - Journée 13 5 déc. 2026 - 14:45 Stade de la Meinau

Comment acheter des billets pour Strasbourg-Lorient en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour la rencontre de Ligue 1 entre Strasbourg et Lorient :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Le moyen le plus direct et le plus sûr est de passer par les sites officiels du RC Strasbourg Alsace, qui reçoit, ou du FC Lorient. Les canaux officiels proposent des billets à leur prix initial et un accès prioritaire aux membres et aux abonnés.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets sont totalement épuisés auprès des clubs, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochaines rencontres de Ligue 1 lorsque les billets mis en vente initialement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Strasbourg-Lorient en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour la prochaine rencontre de Ligue 1 entre Strasbourg et Lorient :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Généralement entre 20 € et 40 € .

Généralement entre . Places premium ou VIP : Généralement entre 50 € et 75 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets dont le prix dépend de la demande :

Places les moins chères ou en tribune haute : À partir d’environ 30 € à 35 € .

À partir d’environ . Places premium en tribune : Entre 75 € et 95 €.

Strasbourg-Lorient en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Strasbourg et de Lorient

Strasbourg compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Son résultat le plus récent est une victoire 5-1 à domicile contre Auxerre le 1er novembre, après quatre défaites consécutives face à Rennes (0-3), au Paris Saint-Germain (1-3), à Nice (2-1) et au Paris FC (2-1). Sur ces cinq rencontres, Strasbourg a marqué dix buts et en a encaissé neuf, montrant une capacité à marquer, mais aussi une fragilité défensive.

Lorient a remporté deux de ses cinq derniers matches de Ligue 1, pour un nul et deux défaites. Après deux victoires consécutives contre Monaco (1-0) et le Paris FC (1-0), son match le plus récent s’est soldé par une défaite 0-2 face à Brest le 2 novembre. Lorient a également fait match nul 0-0 contre Angers et perdu 2-1 contre Le Mans au cours de cette série de cinq rencontres. Sur cette période, Lorient a marqué trois buts et en a encaissé trois.

Strasbourg-Lorient : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 26 avril 2026 : Strasbourg s’était imposé 3-2 à Lorient en Ligue 1. Auparavant, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 à Strasbourg en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Strasbourg compte trois victoires contre deux pour Lorient, avec 12 buts inscrits au total.