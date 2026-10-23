Comment acheter des billets pour Strasbourg-Auxerre : prix en Ligue 1, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Strasbourg a généralement eu le dessus lors des récentes confrontations entre les deux équipes, avec notamment une nette victoire 3-0 lors de sa dernière réception d’Auxerre. Les supporters peuvent s’attendre à une intense bataille tactique : Auxerre cherchera à mettre fin à sa récente série de matches sans victoire face à une équipe strasbourgeoise solide sur son terrain.

Voici tout ce qu’il faut savoir avec GOAL pour obtenir des billets pour Strasbourg-Auxerre, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Strasbourg-Auxerre en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Strasbourg-Auxerre sera donné au stade de la Meinau, à Strasbourg, le dimanche 1er novembre 2026.

Ligue 1 - Journée 9 1 nov. 2026 - 09:00 Stade de la Meinau

Comment acheter des billets pour Strasbourg-Auxerre en Ligue 1 ?

Si vous souhaitez acheter des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Strasbourg et Auxerre au stade de la Meinau, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus fiable et le plus direct d’obtenir des billets à leur prix initial est de passer par le site officiel ou la billetterie du Racing Club de Strasbourg Alsace, où des ventes réservées aux membres ou ouvertes à tous ont lieu avant les matches.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub .

Combien coûtent les billets pour Strasbourg-Auxerre en Ligue 1 ?

Les prix des billets pour le match de Ligue 1 entre Strasbourg et Auxerre varient selon que vous les achetez auprès du club ou sur une plateforme de revente :

1. Canaux officiels du club

Tribunes derrière les buts (Tribune Est / tribunes familiales) : de 30 € à 50 €

Places dans les angles : de 50 € à 80 €

Tribunes latérales (Tribune Sud / Présidentielle) : de 80 € à 120 € et plus

Offres VIP et prestations d’accueil : de 150 € à 250 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des places dont le prix dépend de la demande :

Tribunes supérieures / revente de places classiques : de 30 € à 55 €

Places classiques en tribune latérale ou dans les angles : de 55 € à 95 €

Places premium en tribune inférieure / secteurs très demandés : de 95 € à 140 € et plus

Strasbourg-Auxerre en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Strasbourg et d’Auxerre

Strasbourg compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Paris FC. Auparavant, le club avait fait match nul 1-1 face à Monaco et signé une large victoire 6-2 à Troyes. Il avait également battu Lens 2-1 plus tôt dans cette série. Strasbourg a inscrit 11 buts et en a encaissé neuf au cours de ces cinq rencontres.

Auxerre compte deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue 1. Son dernier résultat est une victoire 2-1 à Brest, après avoir également battu Nice 1-0. Ces deux succès font suite à des défaites contre Lyon (3-1), Angers (3-1) et Lens (5-2). Auxerre a inscrit sept buts et en a encaissé 12 sur ces cinq matches.

Strasbourg-Auxerre : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque le match à Auxerre s’était terminé sur un score de 0-0. Avant cela, Strasbourg s’était imposé 3-0 à domicile contre Auxerre en octobre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Strasbourg compte trois victoires, Auxerre aucune, et les deux équipes ont fait deux matches nuls. Le club strasbourgeois a dominé ces duels ces dernières saisons.