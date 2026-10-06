Le Derby del Sole entre le SSC Napoli et l’AS Roma est l’une des rivalités les plus intenses et les plus anciennes du football italien. Disputé dans l’emblématique Stadio Diego Armando Maradona, à Naples, ce choc oppose deux clubs légendaires du sud de l’Italie dans une affiche de Serie A bouillante. Au programme : une intensité de tous les instants, une bataille tactique de haut niveau et une ambiance assourdissante dans les tribunes.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les prix et la disponibilité des billets, ainsi que sur la façon de les acheter dès aujourd’hui.

À quelle heure débute SSC Napoli - Roma en Serie A ?

Napoli - Roma se disputera au Stadio Diego Armando Maradona, à Naples, dans le cadre de la journée de Serie A programmée après la trêve internationale.

Serie A - Journée 8 24 oct. 2026 - 12:00 Diego Armando Maradona

Où acheter des billets pour Napoli - Roma ?

Les billets officiels pour les matches du SSC Napoli sont principalement mis en vente sur la plateforme officielle TicketOne et sur le site du SSC Napoli. La forte demande des détenteurs de la carte du club et des supporters locaux fait que les places proposées au grand public sur les plateformes officielles se vendent souvent rapidement.

Si vous ne parvenez pas à obtenir de billet lors de la vente initiale, StubHub est une option si les places sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Napoli - Roma ?

Pour les matches de Serie A à domicile au Stadio Diego Armando Maradona, les prix officiels fixés par le SSC Napoli débutent généralement à 45 € pour les places dans les parties hautes des virages et atteignent 150 € ou plus pour les places centrales en tribune.

Sur les plateformes de revente, les premières places en catégorie standard coûtent environ 70 €, les prix variant selon la demande et l’emplacement.

SSC Napoli - Roma en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du SSC Napoli et de la Roma

Napoli aborde ce match sur une série de résultats contrastés, avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre la Fiorentina en Serie A. L’équipe s’est aussi inclinée face à Arsenal en Ligue des champions et a perdu à domicile contre Côme plus tôt dans la saison. L’équipe d’Allegri a montré qu’elle pouvait arracher des résultats, comme en témoigne sa victoire 1-0 contre Bologne, mais ses fragilités défensives restent récurrentes. Elle a encaissé huit buts et en a inscrit cinq sur ces cinq matches.

La dynamique récente de la Roma est plus positive. L’équipe de Gasperini compte trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matches, sans aucune défaite. Son succès 4-0 sur la pelouse de Lecce illustre son potentiel offensif. Elle a ensuite battu l’Atalanta et le Torino. Son nul 2-2 sur le terrain de l’Inter montre qu’elle peut rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. La Roma a marqué dix buts et en a encaissé quatre sur cette période, un bilan qui témoigne à la fois de son efficacité offensive et d’une solidité défensive appréciable.

SSC Napoli - Roma : Les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur un score de 2-2 au Stadio Diego Armando Maradona en février 2026, dans la lignée de leurs confrontations serrées. Sur leurs cinq derniers duels en Serie A, la Roma s’est imposée une fois, Napoli deux fois et les deux autres matches se sont achevés sur un nul. Les buts ont été répartis de façon assez équilibrée sur cette série, ce qui souligne à quel point cette affiche est disputée.



