Naples reçoit Lecce le samedi 5 décembre 2026 au stade Diego Armando Maradona, à Naples.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mars 2026, Naples s’est imposé difficilement 2–1 à domicile pour empocher les trois points en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations officielles, Naples a dominé Lecce avec quatre victoires et un match nul. Lecce n’a toujours pas gagné sur cette période.

GOAL vous présente tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Naples-Lecce, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute le match de Serie A entre le SSC Napoli et Lecce ?

Le coup d’envoi de Naples-Lecce sera donné le samedi 5 décembre 2026 au stade Diego Armando Maradona, à Naples.

Serie A - Journée 14 5 déc. 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Comment acheter des billets pour le match de Serie A entre le SSC Napoli et Lecce ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre le SSC Napoli et Lecce, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La solution la plus directe et la plus fiable consiste à passer par le portail officiel de Naples. Les billets y sont mis en vente au grand public après les périodes de vente initiales réservées aux abonnés et aux détenteurs d’une carte de fidélité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Serie A entre le SSC Napoli et Lecce ?

Voici les prix estimés des billets pour le prochain match de Serie A entre le SSC Napoli et Lecce :

1. Canaux officiels du club

Catégories standard (virages et gradins inférieurs) : Les prix commencent généralement autour de 20 à 35 € pour les places classiques.

Les prix commencent généralement autour de pour les places classiques. Catégories intermédiaires (secteurs Distinti) : Les prix se situent généralement entre 45 € et 90 € selon l’emplacement exact.

Les prix se situent généralement entre et selon l’emplacement exact. Places premium / en tribune : Les prix peuvent aller de 120 € à plus de 275 € pour les prestations haut de gamme et les places en tribune centrale.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Billets les moins chers (gradins supérieurs / catégories standard) : Les prix commencent généralement autour de 30 à 40 € .

Les prix commencent généralement autour de . Prix moyen sur le marché : En moyenne, autour de 160 à 210 € .

En moyenne, autour de . Revente de billets VIP et de prestations d’accueil : Les prix commencent généralement autour de 85 à plus de 100 €.

SSC Napoli-Lecce en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

SSC Napoli-Lecce : la forme des deux équipes

Naples compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-0 contre la Juventus en Serie A, sur des buts d’Alajbegovic et de Boga. Auparavant, Naples avait battu Monza 4-1 et fait match nul 3-3 contre la Roma, mais avait aussi perdu 1-0 face à Venezia plus tôt dans cette série. Sur ces cinq matches, Naples a inscrit 13 buts et en a encaissé sept, malgré des performances irrégulières.

Lecce compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Son seul succès sur cette période a été obtenu à l’extérieur contre l’Udinese, sur le score de 3-0. Lecce a depuis perdu contre Bologna, la Juventus, Frosinone et, plus récemment, Genoa, encaissant 10 buts au cours de ces quatre défaites. L’équipe de Di Francesco n’a marqué que quatre buts lors de ses cinq dernières sorties.

SSC Napoli-Lecce : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à mars 2026, lorsque Naples s’est imposé 2-1 au Maradona en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, Naples compte quatre victoires et un match nul, tandis que Lecce n’a toujours pas gagné sur cette période. Naples a inscrit huit buts et en a encaissé deux lors de ces cinq rencontres.