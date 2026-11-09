La Ligue des nations de l’UEFA reprend avec une affiche internationale prometteuse : la Slovénie accueille la Suisse au stade Stožice, à Ljubljana. Les deux équipes européennes abordent cette rencontre de phase de groupes avec de solides arguments et une grande motivation, ce qui en fait l’un des rendez-vous les plus attendus du calendrier footballistique.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, le stade, les catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Slovénie-Suisse se disputera au stade Stožice, à Ljubljana. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Où acheter des billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels sont mis en vente par Eventim Slovenia, le distributeur principal de la fédération hôte, qui assure les ventes classiques au grand public pour les matches à domicile de l’équipe nationale. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire et de réserver rapidement dès l’ouverture de la vente générale afin d’obtenir des places dans le contingent habituel.

Si les billets mis en vente par le distributeur officiel sont épuisés ou si la tribune souhaitée n’est plus disponible, des plateformes de revente comme StubHub constituent une solution si les places proposées sur le site officiel sont toutes vendues.

Combien coûtent les billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels vendus par Eventim commencent à 26 € pour des places standard, selon la catégorie de la tribune et la vue offerte dans le stade Stožice.

Sur le marché de la revente, les premiers prix se situent autour de 63 € sur des plateformes comme StubHub lorsque les places standard vendues au grand public sont épuisées sur les plateformes officielles.

Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Slovénie et de la Suisse

La Slovénie compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec six buts marqués et six encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un nul 1-1 face à Chypre. Sa seule victoire dans cette série a été obtenue à l’extérieur contre le Monténégro (3-2). Cette irrégularité dans les résultats comme dans le nombre de buts illustre les difficultés d’une équipe encore à la recherche de constance.

La Suisse affiche une forme récente nettement meilleure. L’équipe de Yakin a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-1). Avant ce revers, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un nul 0-0, dominé l’Algérie 2-0 et pris le dessus sur le Canada 2-1. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq. Elle restait sur quatre victoires consécutives avant sa défaite contre l’Argentine.

Slovénie-Suisse : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur un nul 0-0 à Ljubljana, lors des qualifications pour la Coupe du monde en octobre 2025. Ce résultat faisait suite à une victoire suisse 3-0 lors du match aller, en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Suisse présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Slovénie et un match nul.