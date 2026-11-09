Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League B
team-logoSlovénie
Stozice Stadium, Ljubljana
team-logoSuisse
Book Slovenia vs Switzerland Tickets
Avec le concours de

Comment acheter des billets pour Slovénie-Suisse : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Slovénie
Suisse

La Slovénie affronte la Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA. Voici comment obtenir vos billets.

La Ligue des nations de l’UEFA reprend avec une affiche internationale prometteuse : la Slovénie accueille la Suisse au stade Stožice, à Ljubljana. Les deux équipes européennes abordent cette rencontre de phase de groupes avec de solides arguments et une grande motivation, ce qui en fait l’un des rendez-vous les plus attendus du calendrier footballistique.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, le stade, les catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Slovénie-Suisse se disputera au stade Stožice, à Ljubljana. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche du match.

crest
UEFA Nations League B - Journée 5
Stozice Stadium, Ljubljana

Où acheter des billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels sont mis en vente par Eventim Slovenia, le distributeur principal de la fédération hôte, qui assure les ventes classiques au grand public pour les matches à domicile de l’équipe nationale. Il est conseillé aux supporters de s’inscrire et de réserver rapidement dès l’ouverture de la vente générale afin d’obtenir des places dans le contingent habituel.

Si les billets mis en vente par le distributeur officiel sont épuisés ou si la tribune souhaitée n’est plus disponible, des plateformes de revente comme StubHub constituent une solution si les places proposées sur le site officiel sont toutes vendues.

Combien coûtent les billets pour Slovénie-Suisse ?

Les billets officiels vendus par Eventim commencent à 26 € pour des places standard, selon la catégorie de la tribune et la vue offerte dans le stade Stožice.

Sur le marché de la revente, les premiers prix se situent autour de 63 € sur des plateformes comme StubHub lorsque les places standard vendues au grand public sont épuisées sur les plateformes officielles.

Slovénie-Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Slovénie et de la Suisse

La Slovénie compte une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matches, avec six buts marqués et six encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un nul 1-1 face à Chypre. Sa seule victoire dans cette série a été obtenue à l’extérieur contre le Monténégro (3-2). Cette irrégularité dans les résultats comme dans le nombre de buts illustre les difficultés d’une équipe encore à la recherche de constance.

La Suisse affiche une forme récente nettement meilleure. L’équipe de Yakin a remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant survenue en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine (3-1). Avant ce revers, elle avait battu la Colombie aux tirs au but après un nul 0-0, dominé l’Algérie 2-0 et pris le dessus sur le Canada 2-1. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a marqué neuf buts et en a encaissé cinq. Elle restait sur quatre victoires consécutives avant sa défaite contre l’Argentine.

SVN

SVN - Forme

CRO
D2-1
SCO
N0-0
MKD
V2-0
SUI
D2-1
SCO
V1-2
But marqué (encaissé)
6/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SUI

SUI - Forme

ARG
D3-1
MKD
V0-3
SCO
V0-3
SVN
V2-1
MKD
V3-0
But marqué (encaissé)
12/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Slovénie-Suisse : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur un nul 0-0 à Ljubljana, lors des qualifications pour la Coupe du monde en octobre 2025. Ce résultat faisait suite à une victoire suisse 3-0 lors du match aller, en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Suisse présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Slovénie et un match nul.

Face à face

SlovénieNulSuisse
1
1
3
UEFA Nations League B
Suisse badge
Suisse
SUI
2
Slovénie badge
Slovénie
SVN
1
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
0
FDM
European Championship Qualification
Suisse badge
Suisse
SUI
3
Slovénie badge
Slovénie
SVN
2
FDM
European Championship Qualification
Slovénie badge
Slovénie
SVN
1
Suisse badge
Suisse
SUI
0
FDM
4Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google