La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche internationale entre la Slovénie et la Suisse au stade Stožice, à Ljubljana. Les deux équipes européennes abordent cette rencontre de phase de groupes avec de la qualité et de la motivation, ce qui en fait l’un des matches les plus attendus du calendrier footballistique.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur la date du match, le lieu, les catégories de prix et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle heure débute Slovénie - Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Slovénie - Suisse se déroulera au stade Stožice, à Ljubljana. L’heure officielle du coup d’envoi sera confirmée à l’approche de la rencontre.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stozice Stadium, Ljubljana

Où acheter des billets pour Slovénie - Suisse ?

Les billets officiels sont proposés par Eventim Slovenia, la billetterie principale de la fédération organisatrice, qui assure les ventes habituelles au grand public pour les matches à domicile de la sélection nationale. Les supporters ont intérêt à s’inscrire et à réserver dès l’ouverture de la vente au grand public pour obtenir des places dans les catégories standard.

Si les billets officiels sont épuisés ou si le secteur souhaité n’est plus disponible, les plateformes de revente comme StubHub constituent une autre possibilité.

Combien coûtent les billets pour Slovénie - Suisse ?

Les billets officiels vendus par Eventim débutent à 26 € pour les places standard. Le prix dépend de la catégorie du secteur et de la visibilité depuis la place au stade Stožice.

Sur les plateformes de revente comme StubHub, les premiers prix se situent autour de 63 € lorsque les places standard vendues au grand public sont épuisées sur les billetteries officielles.

Slovénie - Suisse en Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Slovénie et de la Suisse

La Slovénie compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec six buts marqués et six encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un nul 1-1 face à Chypre. Son unique victoire dans cette série a été obtenue au Monténégro, sur le score de 3-2. Cette irrégularité, tant dans les résultats que dans les buts, témoigne d’une équipe encore à la recherche de constance.

La forme récente de la Suisse est nettement meilleure. L’équipe de Yakin a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite a été concédée face à l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du monde (3-1). Avant ce revers, elle avait éliminé la Colombie aux tirs au but après un nul 0-0, battu l’Algérie 2-0 et pris le dessus sur le Canada 2-1. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq. Ses quatre victoires consécutives lui avaient permis d’aborder le match contre l’Argentine sur une bonne dynamique.

Slovénie - Suisse : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est achevée sur un nul 0-0 à Ljubljana, lors des qualifications pour la Coupe du monde en octobre 2025. Ce résultat faisait suite à une victoire 3-0 de la Suisse au match aller, en septembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Suisse présente le meilleur bilan avec trois victoires, contre une pour la Slovénie et un match nul.