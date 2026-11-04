Le Slovan Bratislava reçoit le Real Betis le mardi 24 novembre 2026 au stade national de football de Bratislava.

Le ŠK Slovan Bratislava et le Real Betis ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle. Ce match de Ligue des champions de l’UEFA sera donc leur première rencontre officielle. Prévue au stade Tehelné pole, cette rencontre représente une étape cruciale pour les deux clubs, qui tenteront de prendre des points dans la phase de ligue élargie de la Ligue des champions.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Slovan Bratislava - Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débutera le match de Ligue des champions entre Slovan Bratislava et le Real Betis ?

Le coup d’envoi de Slovan Bratislava - Real Betis sera donné au stade national de football de Bratislava le mardi 24 novembre 2026.

Ligue des Champions - Journée 5 24 nov. 2026 - 15:00 National Football Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Slovan Bratislava et le Real Betis ?

Voici les possibilités et les canaux disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Galatasaray et Aston Villa au RAMS Park :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Consultez les sites officiels du ŠK Slovan Bratislava et du Real Betis pour connaître les ventes réservées aux membres, les mises en vente pour le grand public et les informations sur les guichets.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Slovan Bratislava et le Real Betis ?

Voici une estimation des prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Slovan Bratislava et le Real Betis, selon la provenance des billets :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Les prix vont d’environ 30 € à 90 € , selon la catégorie et l’emplacement des sièges.

Les prix vont d’environ , selon la catégorie et l’emplacement des sièges. Offres VIP et hospitalité : Les prix commencent généralement autour de 150 € à 350 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Tribunes supérieures et places dans les angles : Les places standard en tribune supérieure ou avec une vue depuis les angles coûtent à partir d’environ 30 € à 135 € .

Les places standard en tribune supérieure ou avec une vue depuis les angles coûtent à partir d’environ . Tribunes latérales et tribunes inférieures : Les prix vont généralement de 160 € à 250 € et plus .

Les prix vont généralement de . Emplacements premium et très demandés : Les prix moyens à la revente peuvent atteindre 280 € à 400 € et plus en raison de la forte demande pour les matches de Ligue des champions.

Slovan Bratislava - Real Betis en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Slovan Bratislava et du Real Betis

Le Slovan Bratislava a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 4-0 contre Roma en Ligue des champions, après une victoire 3-0 face au Spartak Trnava en 1. Liga slovaque. Le club a également perdu 3-0 contre le VfB Stuttgart sur la scène européenne au cours de cette série. Ses autres points proviennent d’un nul 1-1 contre Skalica et d’une victoire 2-1 à l’extérieur face à Komarno.

Le Real Betis a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour un nul et une défaite. Lors de sa dernière sortie, il s’est imposé 1-0 contre Feyenoord en Ligue des champions. Il a aussi signé une victoire 3-2 face à Porto sur la scène européenne durant cette période. La défaite 5-2 contre Barcelone est son seul revers, tandis qu’une victoire 5-2 contre Osasuna et un nul 1-1 face au Deportivo de A Coruna complètent ce bilan. Le Betis a marqué onze buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq rencontres.

Slovan Bratislava - Real Betis : les précédentes confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles précédentes rencontres entre Slovan Bratislava et le Real Betis. Ce match pourrait être la première confrontation officielle entre les deux clubs.