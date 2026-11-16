Le Slovan Bratislava reçoit le Shakhtar Donetsk le mercredi 9 décembre 2026 au Stade national de football, à Bratislava.

Le Slovan Bratislava aborde cette phase avec l’ambition de mieux s’établir parmi l’élite européenne après avoir rencontré de grandes difficultés lors de la phase de ligue. Le Shakhtar Donetsk peut, lui, s’appuyer sur une solide expérience récente des compétitions européennes, avec des participations régulières aux phases de groupes et de ligue de la Ligue des champions.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk sera donné le mercredi 9 décembre 2026 au Stade national de football, à Bratislava.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 12:45 National Football Stadium

Comment acheter des billets pour Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le Slovan Bratislava et le Shakhtar Donetsk :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le portail de billetterie officiel ou au guichet du SK Slovan Bratislava est la solution la plus fiable et la plus sûre, notamment pour les places au tarif standard dans les tribunes réservées aux supporters du club recevant et les ventes prioritaires aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk en Ligue des champions ?

Voici les tarifs des billets pour le match de Ligue des champions entre le Slovan Bratislava et le Shakhtar Donetsk :

1. Canaux officiels du club

Places standard / entrée générale : Les prix commencent généralement autour de 30 à 50 € .

Les prix commencent généralement autour de . Catégorie 1 et places le long du terrain : Les prix se situent généralement entre 70 et 120 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Tribune supérieure / revente de billets d’entrée générale : Les prix commencent généralement autour de 55 à 75 € .

Les prix commencent généralement autour de . Tribune inférieure et secteurs d’angle : Les billets coûtent généralement entre 90 et 140 € .

Les billets coûtent généralement entre . Revente de places premium et de formules VIP : Les prix vont régulièrement de 170 à plus de 250 €.

Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Slovan Bratislava et du Shakhtar Donetsk

Le Slovan Bratislava a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 4-0 contre le LASK en Ligue des champions, après une victoire 1-2 à l’extérieur contre Zeleziarne Podbrezova en 1. Liga slovaque. Le Slovan a également fait match nul 2-2 contre Trencin et Dukla Banska Bystrica au cours de cette série. Il a marqué sept buts et en a encaissé dix en cinq matches.

Le Shakhtar Donetsk compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son plus récent s’est terminé sur un nul 0-0 contre le Dynamo Kyiv en Premier League ukrainienne. Auparavant, il avait subi une défaite 1-0 contre le Sporting CP en Ligue des champions. Le meilleur résultat du Shakhtar sur cette période est une victoire 3-0 contre le Dynamo Kyiv en coupe. Il a marqué cinq buts et n’en a encaissé qu’un en cinq rencontres, signe d’une défense solide.

Slovan Bratislava contre Shakhtar Donetsk : historique des confrontations récentes

Aucune donnée n’est disponible sur d’éventuelles confrontations précédentes entre le Slovan Bratislava et le Shakhtar Donetsk. Ce match pourrait être la première rencontre officielle entre les deux clubs.