Sheffield United reçoit Burnley le samedi 12 desember 2026 à Bramall Lane, à Sheffield.

Lors de la saison 2024–2025 de Championship, Burnley a remporté ses deux matches de championnat contre Sheffield United. Après une victoire 2-0 à Bramall Lane lors du Boxing Day, le club s’est imposé 2-1 au terme d’un match serré à Turf Moor en avril 2025. Cette série prolongeait directement les deux larges succès de Burnley en Premier League la saison précédente : une victoire 5-0 dans le Lancashire et un succès 4-1 à Sheffield.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Sheffield United - Burnley, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Sheffield United - Burnley en Championship ?

Le coup d’envoi de Sheffield United - Burnley sera donné à Bramall Lane, à Sheffield, le samedi 12 desember 2026.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 10:00 Bramall Lane

Comment acheter des billets pour Sheffield United - Burnley en Championship ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Sheffield United et Burnley, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : les deux clubs vendent directement des billets sur leurs plateformes de billetterie en ligne officielles : celle de Sheffield United pour les supporters de l’équipe à domicile et celle de Burnley pour les supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les quotas de vente initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Sheffield United - Burnley en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour ce match de Championship entre Sheffield United et Burnley :

1. Canaux officiels des clubs

Billet adulte classique (place assise standard) : de 25 £ à 45 £.

de 25 £ à 45 £. Tarifs réduits et jeunes (seniors, jeunes adultes, moins de 18 ans) : de 15 £ à 30 £.

de 15 £ à 30 £. Formules officielles d’hospitalité et VIP pour le match : de 120 £ à 150 £ et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places standard derrière les buts ou en tribune supérieure : de 70 £ à 83 £.

de 70 £ à 83 £. Places sur les côtés du terrain et avec une vue privilégiée : de 95 £ à 140 £ et plus.

de 95 £ à 140 £ et plus. Hospitalité VIP et loges privées (revente) : de 485 £ à 650 £ et plus.

Sheffield United - Burnley en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sheffield United et de Burnley

Sheffield United a remporté trois de ses cinq derniers matches de Championship, concédé un nul et subi une défaite. Son dernier résultat est une défaite 2-1 à domicile contre Charlton Athletic, qui a mis fin à une série de deux victoires consécutives. Avant cela, Sheffield United avait battu Preston North End 3-2 à l’extérieur et Wrexham 1-0 à domicile. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit sept buts et en a encaissé six.

Burnley a perdu trois de ses cinq derniers matches de Championship et fait match nul lors des deux autres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 5-4 sur le terrain de Cardiff City, après un nul 1-1 à domicile contre les Queens Park Rangers. Burnley a également fait match nul 0-0 à Portsmouth durant cette période. Le club a marqué sept buts en cinq matches, mais en a encaissé neuf, ce qui fait de sa défense un sujet de préoccupation évident.

Sheffield United - Burnley : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2025, lorsque Burnley a battu Sheffield United 2-1 à Turf Moor en Championship. Auparavant, Sheffield United avait reçu Burnley en décembre 2024 et s’était incliné 2-0. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, Burnley compte quatre victoires contre aucune pour Sheffield United, avec une défaite au cours de cette série lors d’un match de Premier League. Burnley a inscrit 14 buts lors de ces cinq matches, contre six pour Sheffield United.