La Ligue des champions Élite de l’AFC propose une affiche captivante au Moyen-Orient : les champions des Émirats arabes unis, Shabab Al Ahli, accueillent le géant iranien Esteghlal au stade Rashid de Dubaï. Ces deux clubs emblématiques nourrissent de grandes ambitions continentales et bénéficient d’un soutien passionné dans toute l’Asie.

GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur les dates, les détails du match et les possibilités d’achat de billets pour réserver votre place et assister à la rencontre.

À quelle heure débute le match de Ligue des champions Élite de l’AFC entre Shabab Al-Ahli Dubai FC et Esteghlal ?

Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles. Revenez à l’approche du coup d’envoi pour connaître la chaîne de télévision et les modalités de diffusion en direct confirmées.

AFC Champions League Elite - Journée 3 27 oct. 2026 - 13:00

Où acheter des billets pour Shabab Al Ahli contre Esteghlal ?

Les billets officiels pour les matches à domicile de Shabab Al Ahli en Ligue des champions Élite de l’AFC sont principalement proposés sur le portail officiel du club et les plateformes de billetterie agréées. Il est toujours conseillé aux supporters de consulter d’abord les canaux officiels du club à l’ouverture de la vente au grand public.

Si les billets sont entièrement épuisés auprès du vendeur officiel, les plateformes de revente comme Grintahub constituent une solution lorsque toutes les places proposées sur le site officiel ont été vendues.

Combien coûtent les billets pour Shabab Al Ahli contre Esteghlal ?

Les prix des billets pour les matches de Ligue des champions Élite de l’AFC varient selon l’emplacement des places, la catégorie dans le stade et la demande pour la rencontre.

Sur la plateforme de billetterie officielle, les billets standard en admission générale sont généralement proposés à partir d’environ 30 à 50 SAR.

Si les places mises en vente sur la plateforme officielle sont épuisées, les disponibilités sur le marché évolueront en fonction de la demande des supporters. Sur les plateformes de revente telles que Grintahub, les billets pour des places ordinaires sont proposés à partir d’environ 100 SAR.

Pour obtenir les billets les moins chers, faites vite dès l’ouverture de la vente au grand public ou consultez les offres disponibles sur des plateformes de revente fiables avant que les prix n’augmentent.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contre Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Shabab Al-Ahli Dubai FC et d’Esteghlal

Shabab Al-Ahli Dubai FC a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 1-0 contre Tractor en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 14 septembre. Le club avait également battu Al-Dhafra 2-0 plus tôt dans cette série. La défaite 1-3 face à Al-Jazira en constitue le point bas. Sur ces cinq matches, l’équipe a inscrit cinq buts et en a encaissé quatre.

Les cinq derniers matches d’Esteghlal témoignent davantage de sa solidité que de son panache sur la scène nationale, avec trois nuls et une victoire en Persian Gulf Pro League avant sa rencontre continentale. Le club a battu Paykan 1-0, fait match nul 0-0 contre Aluminium Arak et Foolad Khuzestan, et partagé les points avec Persepolis (1-1). Sa victoire 3-0 contre Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC, le 14 septembre, constitue le temps fort de cette série. Esteghlal compte ainsi deux victoires sur ses cinq derniers matches, avec cinq buts marqués et un seul encaissé.

Shabab Al-Ahli Dubai FC contre Esteghlal : Les dernières confrontations

Les deux clubs se sont affrontés deux fois en Ligue des champions Élite de l’AFC, lors de rencontres serrées. La plus récente, disputée en avril 2017 sur le terrain d’Esteghlal, s’est terminée sur le score de 1-1. Plus tôt la même année, en février 2017, Shabab Al-Ahli Dubai FC s’était imposé 2-1 à domicile. Sur ces deux confrontations, chaque équipe compte une victoire et un nul, Shabab Al-Ahli conservant un léger avantage au nombre de buts marqués.



