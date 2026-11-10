Le derby de Séville, connu localement sous le nom d’El Gran Derbi, est l’une des affiches les plus passionnées et les plus disputées du football mondial. Le 21 novembre 2026, le Sevilla FC recevra son grand rival de la ville, le Real Betis, au stade Ramón Sánchez-Pizjuán pour un choc crucial de Liga.

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Quand aura lieu le match Sevilla FC - Real Betis ?

LaLiga - Journée 13 21 nov. 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Où acheter des billets pour Sevilla FC - Real Betis ?

Le meilleur moyen d’acheter des billets pour le derby de Séville est de passer directement par le site officiel du Sevilla FC. Acheter auprès du club vous garantit des billets authentiques, vendus à leur valeur nominale. Toutefois, compte tenu de l’énorme demande locale et internationale pour cette rencontre, les billets peuvent s’écouler rapidement sur la plateforme officielle. StubHub constitue une solution fiable pour obtenir une place au stade le jour du match si les billets sont épuisés sur le site officiel.

Combien coûtent les billets pour Sevilla FC - Real Betis ?

Les billets standard vendus à leur valeur nominale sur la billetterie officielle du Sevilla FC sont disponibles à partir de 90 €. Les prix varient selon la catégorie et l’emplacement du siège dans le stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Si les billets mis en vente au grand public par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité d’obtenir des places à la dernière minute, à partir d’environ 100 €.

Tout savoir sur Sevilla FC - Real Betis

El Gran Derbi est profondément ancré dans la culture andalouse. Depuis leur première rencontre officielle, au début du XXe siècle, le Sevilla FC et le Real Betis ont disputé d’innombrables matches mémorables. Cette rivalité incarne une division historique au sein de la ville, donnant un poids immense à chaque tacle, chaque but et chaque victoire.

Le Sevilla FC, traditionnellement le plus titré des deux clubs dans les compétitions européennes, bénéficiera de l’avantage du terrain devant une foule en ébullition au Ramón Sánchez-Pizjuán. Le Real Betis, connu pour la fidélité et la ferveur de ses supporters, cherchera à faire taire le public local et à ramener la victoire dans la partie verte et blanche de la ville. Pour les supporters qui feront le déplacement comme pour les spectateurs neutres, assister à ce match est une expérience à vivre au moins une fois, qui résume parfaitement la passion du football espagnol.

Historique des confrontations