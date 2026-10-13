Séville reçoit Osasuna le lundi 26 octobre 2026 à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, à Séville.

Leurs confrontations à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán sont souvent serrées, entre matches nuls peu prolifiques et victoires de l’équipe à domicile par un seul but d’écart. Osasuna a toutefois montré sa capacité à surprendre les Andalous en s’imposant 2-1 lors de leur dernière rencontre en championnat.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Séville-Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Séville-Osasuna en Liga ?

Le coup d’envoi de Séville-Osasuna sera donné le lundi 26 octobre 2026 à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, à Séville.

LaLiga - Journée 10 26 oct. 2026 - 16:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Comment acheter des billets pour Séville-Osasuna en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour Sevilla FC-CA Osasuna au stade Ramón Sánchez-Pizjuán :

1. Billetterie officielle du club

Site officiel du Sevilla FC : Acheter ses billets directement sur la billetterie officielle du Sevilla FC est la méthode la plus fiable. Les billets y sont vendus à leur prix initial, sans majoration appliquée par des revendeurs.

Guichets du stade : Les places restantes en vente au grand public peuvent être achetées directement aux guichets de l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán à l’approche du jour du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets destinés au grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Séville-Osasuna en Liga ?

Pour les matches habituels de Liga comme Sevilla FC-CA Osasuna, le prix des billets varie généralement selon la catégorie de places et la demande :

1. Prix pratiqués directement par le club

Lorsqu’ils sont achetés directement par les canaux officiels du Sevilla FC, les billets destinés au grand public coûtent généralement :

Derrière les buts (Gol Norte / Gol Sur) : de 30 à 50 €

Tribunes latérales (Fondo / Preferencia, partie haute) : de 50 à 75 €

Tribunes latérales (Fondo / Preferencia, partie basse / centrale) : de 75 à 120 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHubproposent des billets dont le prix dépend de la demande :

Premiers prix / places destinées au grand public : environ 50 à 60 €

Prix moyen d’un billet : environ 90 à 150 €

Offres VIP et prestations d’hospitalité : d’environ 220 € à plus de 1 500 € pour l’accès à des salons haut de gamme et des places privilégiées.

Séville-Osasuna en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Séville et d’Osasuna

Séville aborde cette rencontre avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches de Liga, au cours desquels il a marqué cinq buts et en a encaissé six. Son dernier résultat est une défaite 3-1 à domicile contre Barcelone. Il avait auparavant remporté deux matches de championnat consécutifs, contre Valence (1-0) puis Deportivo de A Coruña sur le même score. Son autre défaite sur cette période remonte à fin août, contre Atletico Madrid (3-1).

La forme récente d’Osasuna est préoccupante. L’équipe de Ramis n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches de championnat, pour un nul et trois défaites. Sa seule satisfaction a été sa victoire contre Getafe. Elle n’a pas marqué lors de ses trois derniers matches et a encaissé quatre buts face à Atletico Madrid lors de sa dernière sortie. Sur quatre rencontres, elle a concédé quinze buts.

Séville-Osasuna : Les dernières confrontations

Les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois en avril 2026. Osasuna recevait alors Séville et s’était imposé 2-1 en Liga. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est équilibré : deux victoires pour chaque équipe et un match nul. À domicile, Séville a remporté cette affiche 1-0 en novembre 2025, mais a également concédé deux matches nuls 1-1 face à Osasuna au Sánchez-Pizjuán.