Séville reçoit Malaga le dimanche 6 décembre 2026 au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville.

Leurs dernières confrontations officielles ont eu lieu lors de la saison 2017-2018 de Liga. La plus récente s’est soldée par une courte victoire de Séville à l’extérieur, 1-0, à La Rosaleda. Les précédents duels entre les deux équipes ont souvent été intenses, notamment un match spectaculaire à six buts remporté 4-2 par Malaga en mai 2017.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Séville contre Malaga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Séville contre Malaga en Liga ?

Le coup d’envoi de Séville contre Malaga sera donné le dimanche 6 décembre 2026 au stade Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Comment acheter des billets pour Séville contre Malaga en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Séville et Malaga :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur le site officiel du Sevilla FC ou à ses guichets constitue le moyen le plus sûr d’obtenir des billets autorisés à la vente, notamment lors de la vente au grand public et de l’attribution des places aux membres.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places en vente générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Séville contre Malaga en Liga ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Liga entre Séville et Malaga :

1. Canaux officiels du club

Places en vente générale : Généralement entre 30 € et 120 € .

Généralement entre . Offres d’hospitalité officielles du club : Généralement à partir de 200 € à 450 € et plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés lors des ventes directes du club, il est possible de se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub. Les prix des billets proposés dépendent de la demande du marché :

Revente de places standard : À partir d’environ 60 € à 90 €

À partir d’environ Places premium ou très demandées : Les prix grimpent souvent à partir de 150 € à 350 € et plus.

Séville contre Malaga en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Séville contre Malaga : la forme des équipes

Séville compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-3 contre Getafe en Liga, et le club s’est également incliné 4-1 face au Real Madrid au cours de cette série. Parmi ses résultats positifs figurent une victoire 2-0 contre Osasuna en championnat et un succès face au Sporting Hortaleza en Coupe du Roi, tandis qu’un nul 0-0 contre le Deportivo Alavés est son résultat le plus récent avant cette rencontre. Séville a inscrit six buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Malaga compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-2 contre le Racing Santander en championnat. Le club a également perdu 2-1 contre le Real Betis et 2-5 face à la Real Sociedad pendant cette période. Une victoire contre le Sporting de Alcazar en Coupe du Roi et un nul 1-1 face au Deportivo Alavés constituent ses seuls résultats positifs. Malaga a inscrit six buts et en a encaissé treize sur ces cinq matches.

Séville contre Malaga : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs remonte à février 2018, lorsque Séville s’était imposé 1-0 sur le terrain de Malaga en Liga. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Liga, Séville présente le meilleur bilan avec quatre victoires contre une pour Malaga. Séville a inscrit neuf buts lors de ces matches, contre sept pour Malaga.