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Comment acheter des billets pour Séville contre le Deportivo Alavés : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Séville affronte le Deportivo Alavés en Liga. Voici comment obtenir vos billets.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 14 février 2026 au Ramón Sánchez Pizjuán, les deux équipes se sont quittées sur un match nul âprement disputé (1-1).

Avant ce nul en championnat, le Deportivo Alavés avait battu Séville sur la plus petite des marges (1-0) lors de leur rencontre de Coupe du Roi en décembre 2025.

À quelle heure débute le match de Liga entre Séville et le Deportivo Alavés ?

Le match entre Séville et le Deportivo Alavés aura lieu à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, à Séville, le dimanche 8 novembre 2026.

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Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Séville et le Deportivo Alavés ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Liga entre Séville et le Deportivo Alavés au stade Ramón Sánchez Pizjuán, plusieurs possibilités s’offrent à vous selon la date à laquelle vous souhaitez réserver et votre éventuel statut de membre officiel du club :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets classiques directement sur la plateforme de billetterie officielle du Séville FC. La vente au grand public ouvre généralement environ 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. Si le match semble complet, vous pouvez consulter de nouveau la billetterie environ 48 heures avant le coup d’envoi, lorsque des abonnés remettent fréquemment à la disposition du club les places qu’ils n’utiliseront pas.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées. Les prix peuvent varier lors des reventes entre supporters ; veillez donc à consulter les conditions générales de la plateforme sur laquelle vous achetez vos billets.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Séville et le Deportivo Alavés ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Liga entre Séville et le Deportivo Alavés, aussi bien auprès du club que sur le marché de la revente :

1. Canaux officiels du club

  • Places classiques : Les billets classiques coûtent généralement entre 30 € et 90 €, selon le niveau et le secteur du stade.
  • Tribune principale (Preferencia) : Les places haut de gamme dans les parties basses ou centrales de la tribune principale, avec une vue depuis une zone couverte, coûtent entre 90 € et plus de 250 €.
  • Formules VIP et hospitalité : Les formules officielles haut de gamme comprenant des sièges rembourrés, l’accès à un salon et un service de restauration coûtent généralement entre 150 € et plus de 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

  • Prix de revente les plus bas : Pour ce match, les premiers prix se situent autour de 40 € à 55 € pour des places dans les niveaux supérieurs ou derrière les buts.
  • Prix moyen sur le marché : Environ 195 € à 210 € en moyenne, tous secteurs confondus.
  • Revente de places en tribune latérale et haut de gamme : Les places mieux situées le long du terrain ou dans les niveaux inférieurs coûtent généralement entre 125 € et plus de 240 €, selon les disponibilités précises et la demande à l’approche du match.

Séville - Deportivo Alavés en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

Séville - Deportivo Alavés : La forme des deux équipes

Séville aborde cette rencontre avec un bilan récent mitigé : deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 3-1 en amical contre Aston Villa, après un revers 3-1 face à Barcelone en Liga. Le club a toutefois battu le Deportivo de A Coruna 1-0 à l’extérieur et Valence 1-0 à domicile lors de deux matchs de championnat consécutifs. Sur ces cinq rencontres, Séville a marqué quatre buts et en a encaissé huit.

Alavés a également manqué de régularité, avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Liga. Sa dernière rencontre s’est terminée par un nul vierge contre l’Athletic Bilbao, tandis que sa défaite la plus lourde a été un revers 1-0 face à Valence. Sa victoire 5-2 contre Osasuna constitue sa meilleure performance sur cette période. L’équipe visiteuse a inscrit huit buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres.

SEV

SEV - Forme

COR
V0-1
BAR
D1-3
AVL
D1-3
LEV
N3-3
RMA
D4-1
But marqué (encaissé)
7/13
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ALA

ALA - Forme

SAN
D2-1
VAL
D0-1
ATH
N0-0
ATM
D1-2
CEL
D2-1
But marqué (encaissé)
3/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Séville - Deportivo Alavés : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2026, lorsque Séville et Alavés avaient fait match nul 1-1 en Liga au Sánchez Pizjuán. Avant cela, Alavés avait battu Séville 1-0 en Coupe du Roi en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, chaque équipe compte deux victoires et un match s’est terminé sur un nul, avec un nombre de buts marqués proche de part et d’autre.

Face à face

FC SévilleNulDeportivo Alaves
1
2
2
LaLiga
FC Séville badge
FC Séville
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
Coupe du Roi
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Séville badge
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SEV
0
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FC Séville badge
FC Séville
SEV
2
FDM
LaLiga
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FC Séville
SEV
1
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
1
FDM
LaLiga
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
2
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FC Séville
SEV
1
FDM
5Buts marqués6
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
N
D
D
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
N
N
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
N
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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