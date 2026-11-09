Les deux dernières journées de la phase de ligue de la Ligue des nations de l’UEFA se déroulent en novembre. Après ses défaites 2-1 contre la Grèce et les Pays-Bas à Belgrade, la Serbie espérera que sa troisième rencontre à domicile sera la bonne lorsqu’elle accueillera l’Allemagne le vendredi 13 novembre. Vous pouvez réserver dès aujourd’hui vos billets pour ce match crucial.

La Serbie a dû puiser dans ses ressources pour se maintenir en Ligue A lors de la précédente édition de la Ligue des nations de l’UEFA. Après avoir terminé troisième de son groupe, elle a écarté l’Autriche sur deux matches pour éviter la relégation. Les « Aigles » devront retrouver cette combativité après un début de campagne hésitant.

L’Allemagne de Jurgen Klopp a elle aussi commencé sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA au ralenti et cherchera à terminer en beauté. Après son déplacement à Belgrade, elle conclura la phase de groupes à domicile contre les Pays-Bas, le 16 novembre.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir dès maintenant vos billets pour Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

Quand aura lieu le match Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Serbie-Allemagne se jouera au Stadion Rajko Mitić, à Belgrade, le vendredi 13 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 45 (HEC).

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Comment acheter des billets pour Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets pour le match Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA sont principalement distribués par les canaux de billetterie de la Fédération serbe de football (FSS). Ils sont généralement mis en vente quelques semaines, jusqu’à un mois, avant la rencontre.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les prix officiels des billets pour Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA vont généralement de 1 000 à plus de 4 000 RSD (environ 8,50 à plus de 35 €) pour les catégories standard. Les places dans les espaces VIP coûtent nettement plus cher.

Tribune nord (Sever) : derrière le but, elle accueille le principal groupe d’ultras. Une zone bruyante à l’ambiance intense. (Prix : environ 1 000 RSD, soit 8,50 €)

: derrière le but, elle accueille le principal groupe d’ultras. Une zone bruyante à l’ambiance intense. (Prix : environ 1 000 RSD, soit 8,50 €) Tribune sud (Jug) : derrière le but opposé, elle accueille le grand public ou les supporters visiteurs, selon la configuration du match. (Prix : environ 1 000 RSD, soit 8,50 €)

: derrière le but opposé, elle accueille le grand public ou les supporters visiteurs, selon la configuration du match. (Prix : environ 1 000 RSD, soit 8,50 €) Tribune est (Istok) : places le long de la ligne de touche, avec des secteurs standard pour les familles et une vue latérale, répartis entre les zones est latérale et est centrale. (Prix : environ 2 000 à 3 000 RSD, soit 17 à 25 €)

: places le long de la ligne de touche, avec des secteurs standard pour les familles et une vue latérale, répartis entre les zones est latérale et est centrale. (Prix : environ 2 000 à 3 000 RSD, soit 17 à 25 €) Tribune ouest (Zapad) : tribune principale le long de la ligne de touche, elle comprend des places centrales haut de gamme, les tunnels des joueurs et la tribune de presse. (Prix : environ 3 000 à 4 000, soit 25 à 35 €)

: tribune principale le long de la ligne de touche, elle comprend des places centrales haut de gamme, les tunnels des joueurs et la tribune de presse. (Prix : environ 3 000 à 4 000, soit 25 à 35 €) Espaces VIP et salons : loges haut de gamme et secteurs centraux supérieurs couverts de la tribune ouest. (Prix : environ 8 000 RSD et plus, soit 70 € et plus)

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le Stadion Rajko Mitić

Le Stadion Rajko Mitić, largement connu sous son surnom légendaire de Marakana, est un haut lieu historique du football serbe. Situé à Belgrade, il est l’antre imposant de l’Étoile rouge de Belgrade et de l’équipe nationale serbe. Réputé pour son ambiance bouillonnante, il compte parmi les stades les plus intimidants d’Europe.

Bien avant la construction de l’enceinte actuelle, le site appartenait au SK Jugoslavija et abritait un stade en bois de 20 000 places. Après la Seconde Guerre mondiale, le club a été dissous et l’Étoile rouge de Belgrade, qui venait d’être fondée, a repris le stade en 1945.

Pour accueillir un nombre de supporters de l’Étoile rouge en forte croissance, l’ancien stade a été démoli en 1959. Afin de construire une immense enceinte en cuvette sans faire exploser les coûts, les ingénieurs ont creusé à 12 mètres de profondeur pour créer des tribunes en contrebas.

Le stade, encore inachevé, a officiellement ouvert ses portes en 1963. Une fois entièrement terminé l’année suivante, ses immenses tribunes pouvaient accueillir jusqu’à 110 000 spectateurs. Dans les années 1990, les règles de sécurité ont imposé le remplacement des tribunes debout par des tribunes entièrement équipées de sièges. Sa capacité est alors tombée à 55 538 places.

En décembre 2014, le stade a officiellement été rebaptisé en l’honneur de Rajko Mitić, légendaire premier capitaine de l’Étoile rouge.

Les moments marquants au Stadion Rajko Mitić

Étoile rouge de Belgrade-Ferencváros (1975) : cette demi-finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe a établi le record officiel d’affluence du stade, avec 110 000 spectateurs, même si certaines estimations évoquent jusqu’à 116 000 personnes.

: cette demi-finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe a établi le record officiel d’affluence du stade, avec 110 000 spectateurs, même si certaines estimations évoquent jusqu’à 116 000 personnes. Ajax-Juventus (finale de la Coupe des clubs champions européens 1973) : un but inscrit rapidement par Johnny Rep a offert le trophée à la légendaire équipe de l’Ajax de Cruyff.

: un but inscrit rapidement par Johnny Rep a offert le trophée à la légendaire équipe de l’Ajax de Cruyff. Tchécoslovaquie-Allemagne de l’Ouest (finale de l’Euro 1976) : ce match est entré dans l’histoire lorsque la star tchèque Antonín Panenka a inscrit le penalty décisif d’une petite balle piquée au centre du but, donnant naissance à la célèbre « Panenka ».

L’origine de « Marakana » : le stade doit ce surnom à ses dimensions impressionnantes et au football fluide et séduisant pratiqué par l’Étoile rouge et l’équipe nationale yougoslave, qui rappelaient le célèbre Maracanã de Rio de Janeiro.

Serbie-Allemagne en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Serbie-Allemagne : la forme récente

Classement FIFA : Serbie (40e) contre Allemagne (12e)

L’année 2026 est difficile pour la Serbie. Elle a commencé par une défaite 3-0 contre l’Espagne en mars. La sélection serbe a ensuite remporté un match amical à domicile contre l’Arabie saoudite (2-1), mais elle a depuis subi quatre revers consécutifs, dont ses deux défaites face à la Grèce et aux Pays-Bas en ouverture de la Ligue des nations de l’UEFA.

Même l’arrivée de Jurgen Klopp n’a pas empêché l’Allemagne de prolonger sa série sans victoire. Sa défaite surprise à domicile contre la Grèce en Ligue des nations de l’UEFA a porté à quatre son nombre de matches internationaux consécutifs sans succès. Cette série avait débuté par une défaite 2-1 contre l’Équateur en phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Ce revers face à la Grèce était également la première fois en 14 matches internationaux que l’Allemagne restait muette.

Serbie-Allemagne : les confrontations récentes

L’Allemagne possède un bilan favorable face à la Serbie, avec 16 victoires, 5 nuls et 8 défaites en 29 confrontations. Ces statistiques regroupent également les bilans de l’Allemagne de l’Ouest, de la Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro. Au total, l’Allemagne a marqué 50 buts contre 34 pour la Serbie.

La dernière rencontre entre la Serbie et l’Allemagne remonte à mars 2019. Ce match amical international s’était terminé sur un score de 1-1 à la Volkswagen Arena de Wolfsburg.

Luka Jović avait ouvert le score pour la Serbie, avant que Leon Goretzka, entré en jeu, n’égalise pour l’équipe à domicile d’une frappe puissante au milieu de la seconde période.