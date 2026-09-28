Les deux dernières journées de la phase de ligue de l’UEFA Nations League se dérouleront en novembre. Après des défaites 2-1 contre la Grèce puis les Pays-Bas à Belgrade, la Serbie espère que la troisième sera la bonne à domicile lorsqu’elle accueillera l’Allemagne le vendredi 13 novembre. Vous pouvez réserver vos billets pour cette affiche capitale dès aujourd’hui.

La Serbie a dû puiser dans ses ressources pour conserver sa place en Ligue A lors de la précédente édition de l’UEFA Nations League. Après avoir terminé troisième de son groupe, elle a écarté l’Autriche sur l’ensemble des deux matches pour éviter la relégation. Les « Orlovi » devront de nouveau faire parler leurs qualités de combattants après un début de campagne hésitant.

L’Allemagne de Jurgen Klopp a elle aussi connu un départ poussif dans sa campagne d’UEFA Nations League et visera une fin en beauté. Après ce test à Belgrade, elle bouclera sa phase de groupes par une réception des Pays-Bas le 16 novembre.

GOAL vous livre tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Serbie-Allemagne en UEFA Nations League, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand se joue le match Serbie-Allemagne en UEFA Nations League ?

Le match Serbie-Allemagne aura lieu au Stadion Rajko Mitić (Belgrade) le vendredi 13 novembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Stadion Rajko Mitic

Comment acheter des billets pour Serbie-Allemagne en UEFA Nations League

Les billets pour le match Serbie-Allemagne en UEFA Nations League sont distribués principalement via les canaux de billetterie de la Fédération de football de Serbie (FSS), et ils sont généralement mis en vente quelques semaines, jusqu’à un mois, avant l’événement.

Pour tenter d’obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Serbie-Allemagne en UEFA Nations League ?

Les prix officiels des billets pour Serbie-Allemagne en UEFA Nations League varient généralement entre 1 000 RSD et plus de 4 000 RSD (environ 8,50 € à plus de 35 €) pour les catégories standard, tandis que les espaces VIP premium coûtent nettement plus cher.

Tribune nord (Sever) - Derrière le but ; fief du principal groupe ultra. Zone à l’ambiance bruyante et très intense. (Prix : env. 1 000 RSD (8,50 €)

Tribune sud (Jug) - Derrière le but opposé ; admission générale standard / quota supporters visiteurs selon la configuration du match. (Prix : env. 1 000 RSD (8,50 €)

Tribune est (Istok) - Places le long de la touche ; blocs standard pour les familles et vue latérale (divisés entre East Side et East Central). (Prix : env. 2 000-3 000 RSD, soit 17-25 €)

Tribune ouest (Zapad) - Tribune principale le long de la touche ; accueille les blocs centraux premium, les tunnels des joueurs et la tribune de presse. (Prix : env. 3 000-4 000 ou 25-35 €)

Niveaux / salons VIP - Loges premium avec prestations d’hospitalité et niveaux centraux supérieurs couverts dans la tribune ouest. (Prix : env. 8 000+ RSD ou 70 €+)

Surveillez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les sites secondaires de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Stadion Rajko Mitić

Le Stadion Rajko Mitić, largement connu sous son surnom légendaire de Marakana, est le cœur historique du football serbe. Situé à Belgrade, il fait office de forteresse imposante de l’Étoile rouge de Belgrade et de l’équipe nationale serbe. Réputé pour son atmosphère de chaudron, c’est l’un des stades les plus intimidants d’Europe.

Bien avant l’existence de la structure moderne, le site appartenait au SK Jugoslavija, avec un stade en bois de 20 000 places. Après la Seconde Guerre mondiale, le club a été dissous, et l’Étoile rouge de Belgrade, nouvellement formée, a repris le terrain en 1945.

Pour répondre à l’explosion du nombre de supporters de l’Étoile rouge, l’ancien stade a été démoli en 1959. Afin de construire une immense structure en cuvette sans faire exploser les coûts, les ingénieurs ont creusé 12 mètres dans le sol pour créer un profond cratère de tribunes.

Le stade inachevé a officiellement ouvert en 1963 et, une fois totalement achevé l’année suivante, ses immenses terrasses pouvaient accueillir jusqu’à 110 000 spectateurs. Les règles de sécurité dans les années 1990 ont imposé la suppression des terrasses debout au profit de tribunes entièrement assises. La capacité est alors tombée à 55 538 places.

En décembre 2014, le stade a été officiellement rebaptisé pour rendre hommage à Rajko Mitić, légendaire premier capitaine de l’Étoile rouge.

Moments mémorables au Stadion Rajko Mitić

Étoile rouge vs Ferencváros (1975) : cette demi-finale de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe a établi le record officiel absolu d’affluence du stade avec 110 000 spectateurs, même si certaines estimations suggèrent que jusqu’à 116 000 personnes s’y sont entassées.

Ajax vs Juventus (finale de la Coupe d’Europe 1973) : le but rapide de Johnny Rep a offert le trophée à la légendaire équipe de l’Ajax de Cruyff.

Tchécoslovaquie vs Allemagne de l’Ouest (finale de l’Euro 1976) : ce match est entré dans la légende lorsque la star tchèque Antonín Panenka a délicatement piqué son penalty victorieux plein axe, donnant naissance au fameux penalty « Panenka ».

L’origine de « Marakana » : le stade a hérité de ce surnom parce que sa taille impressionnante et le football fluide et spectaculaire pratiqué par l’Étoile rouge et l’équipe nationale yougoslave rappelaient le célèbre Maracanã de Rio de Janeiro.

Match Serbie-Allemagne en UEFA Nations League : tout ce qu’il faut savoir

Serbie-Allemagne : forme récente

Classement FIFA : Serbie (#40) vs Allemagne (#12)

L’année 2026 a été difficile pour la Serbie, qui l’a commencée par une défaite 3-0 contre l’Espagne en mars. Elle a bien décroché un succès 2-1 à domicile en amical contre l’Arabie saoudite, mais depuis, elle a enchaîné quatre revers de suite, dont ses deux premières défaites en UEFA Nations League contre la Grèce et les Pays-Bas.

Même l’arrivée de Jurgen Klopp n’a pas empêché la série sans victoire de l’Allemagne de s’allonger. Sa surprenante défaite à domicile contre la Grèce en UEFA Nations League signifiait qu’elle n’avait plus gagné depuis quatre matches internationaux, une série entamée par une défaite 2-1 en phase de groupes contre l’Équateur lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA. La tragédie grecque a également marqué la première fois que l’Allemagne n’avait pas trouvé le chemin des filets en 14 matches internationaux.

Serbie-Allemagne : historique des confrontations récentes

L’Allemagne possède l’avantage sur la Serbie avec 16 victoires, 5 nuls et 8 défaites sur 29 confrontations précédentes. Ce bilan intègre les héritages statistiques combinés de l’Allemagne de l’Ouest, de la Yougoslavie et de la Serbie-et-Monténégro. L’Allemagne a inscrit 50 buts contre 34 pour la Serbie au total.

La dernière rencontre entre la Serbie et l’Allemagne a eu lieu en mars 2019. Ce match amical international s’était terminé sur le score de 1-1 à la Volkswagen Arena de Wolfsburg.

Luka Jović avait ouvert le score pour la Serbie, avant l’égalisation de Leon Goretzka en milieu de seconde période pour les hôtes, d’une frappe puissante après son entrée en jeu.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Grèce GRÈ 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Pays-Bas PAB 2 1 1 0 3 2 +1 4 V N 3 Allemagne ALM 2 0 1 1 1 2 -1 1 D N 4 Serbie SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



