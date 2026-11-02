Schalke 04 reçoit le VfB Stuttgart le samedi 21 novembre 2026 à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Lors de leur dernière confrontation officielle, le 25 février 2023, le FC Schalke 04 s’était imposé de justesse 2-1 face à Stuttgart à la VELTINS-Arena. Avant cette courte victoire à domicile de Schalke, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul disputé (1-1) à Stuttgart, quelques mois plus tôt dans la saison 2022-2023 de Bundesliga.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Schalke 04 contre le VfB Stuttgart, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le VfB Stuttgart ?

Schalke 04 contre le VfB Stuttgart, le samedi 21 novembre 2026, à la VELTINS-Arena de Gelsenkirchen.

Bundesliga - Journée 10 21 nov. 2026 - 12:30 VELTINS-Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le VfB Stuttgart ?

Pour obtenir des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le FC Schalke 04 et le VfB Stuttgart à la VELTINS-Arena, plusieurs options principales s’offrent généralement à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : L’option la plus directe et la plus fiable consiste à acheter des billets sur les billetteries en ligne officielles du FC Schalke 04 ou du VfB Stuttgart. Les membres et le grand public peuvent y accéder aux tarifs officiels, selon les phases de vente et les disponibilités.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le VfB Stuttgart ?

Les prix des billets pour le prochain match de Bundesliga entre le FC Schalke 04 et le VfB Stuttgart varient selon que vous les achetez auprès des clubs ou sur des plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places debout (Stehplätze) : Les tarifs officiels des places debout en entrée générale à la VELTINS-Arena se situent généralement entre 15 et 20 € .

Les tarifs officiels des places debout en entrée générale à la VELTINS-Arena se situent généralement entre . Catégories de places assises standard (Sitzplätze) : Les tarifs officiels se situent généralement entre 26 et 62 €, selon la catégorie, l’emplacement du bloc et la catégorie de l’adversaire.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places en tribune basse et places debout en revente générale : Les prix débutent autour de 80 à 140 € , selon l’offre et l’emplacement exact.

Les prix débutent autour de , selon l’offre et l’emplacement exact. Places en tribune latérale et places premium à la revente : Les billets dans les blocs les plus demandés ou offrant une vue depuis une tribune latérale coûtent de 150 € à plus de 270 €, les options d’hospitalité premium ou les places centrales pouvant atteindre des prix plus élevés.

Schalke 04 contre le VfB Stuttgart en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Schalke 04 et du VfB Stuttgart

Schalke 04 aborde ce match sur une mauvaise série, avec deux défaites et un nul lors de ses trois dernières sorties en Bundesliga. Son dernier résultat en championnat est une défaite 0-1 contre Mayence 05, après un revers 2-1 face à Fribourg. Les seuls résultats positifs de ses cinq derniers matchs sont deux victoires en amical, contre l’Austria Lustenau et Oberhausen. L’équipe de Muslic peine à trouver de la régularité et devra livrer une meilleure prestation pour obtenir quelque chose dans cette rencontre.

Les cinq derniers matchs de Stuttgart présentent un bilan plus contrasté. Le VfB a signé une nette victoire 3-0 sur le terrain du Slovan Bratislava en Ligue des champions et s’est imposé 2-0 contre Paderborn en Bundesliga, mais il s’est plus récemment incliné 1-0 face au Hambourg SV et avait également perdu 1-0 contre le Borussia Dortmund plus tôt dans cette série. Sur ces cinq matchs, Stuttgart a inscrit huit buts et en a encaissé deux, signe d’une équipe capable de se montrer efficace en attaque, mais qui manque encore de régularité.

Schalke 04 contre le VfB Stuttgart : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs en Bundesliga remonte au 25 février 2023, lorsque Schalke s’était imposé 2-1 à domicile. Sur les cinq dernières confrontations recensées, Stuttgart a l’avantage avec deux victoires contre une pour Schalke, tandis que deux matchs se sont soldés par un nul. Ce bilan laisse penser que leurs rencontres sont généralement disputées, sans qu’aucune des deux équipes ne parvienne à prendre clairement le dessus sur l’autre.