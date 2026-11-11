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Comment acheter des billets pour Schalke 04 contre le Borussia Dortmund : prix du Revierderby, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Schalke 04 affronte le Borussia Dortmund en Bundesliga. Voici comment obtenir vos billets.

Schalke 04 reçoit le Borussia Dortmund le dimanche 6 décembre 2026 à la VELTINS-Arena, à Gelsenkirchen.

Lors de leurs dernières confrontations en Bundesliga avant le passage de Schalke hors de l’élite, le Borussia Dortmund a eu le dessus, restant invaincu au cours de leurs dernières rencontres. Leur dernier face-à-face s’est déroulé en mars 2023 à la VELTINS-Arena et s’est achevé sur un match nul disputé (2-2), Schalke étant revenu deux fois au score pour prendre un point.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Schalke 04 contre le Borussia Dortmund, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure débute le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund ?

Le coup d’envoi du match entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund sera donné le dimanche 6 décembre 2026 à la VELTINS-Arena, à Gelsenkirchen.

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Bundesliga - Journée 12
VELTINS-Arena

Comment acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Acheter directement sur la billetterie officielle du FC Schalke 04 ou lors des périodes de vente réservées aux membres est le moyen le plus sûr d’obtenir des places à la VELTINS-Arena à leur prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Bundesliga entre Schalke 04 et le Borussia Dortmund :

1. Canaux officiels du club

  • Places debout et tribunes avec places debout sécurisées : Généralement entre 15 et 20 € environ.
  • Places assises standard (tribunes hautes et basses) : Généralement entre 35 et 85 € environ.
  • Offres VIP et hospitalité : Les prix débutent nettement au-dessus de 300 € et peuvent dépasser 1 000 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par le club sont vendus, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix dépend de la demande :

  • Revente de places ordinaires et en tribune haute : Les prix commencent généralement autour de 200 €.
  • Places en tribune intermédiaire et avec vue le long de la ligne de touche : Les prix se situent généralement entre 450 et 600 €.
  • Revente de places premium et VIP : Les prix vont fréquemment de 1 000 € à plus de 1 500 €.

Schalke 04 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Schalke 04 contre le Borussia Dortmund : la forme des équipes

Schalke 04 traverse une période très difficile : sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, il compte un nul et quatre défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 0-2 face au RB Leipzig en Bundesliga, et il s’est également incliné contre le Dynamo Dresden en Coupe d’Allemagne. Schalke n’a inscrit que trois buts et en a encaissé six sur cette série de cinq matches.

Le Borussia Dortmund arrive en bien meilleure forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre le Real Betis en Ligue des champions. Il a également fait match nul 2-2 sur le terrain du Bayern Munich en Bundesliga. Dortmund a marqué neuf buts et en a encaissé sept lors de ces cinq rencontres.

S04

S04 - Forme

M05
D0-1
KOE
N0-0
DOD
D2-0
RBL
D0-2
TSG
D2-1
But marqué (encaissé)
1/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
BVB

BVB - Forme

SGE
V1-0
SVW
V3-2
FCB
N2-2
BET
V2-1
ELV
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Schalke 04 contre le Borussia Dortmund : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un score de 2-2 en Bundesliga, à la VELTINS-Arena, en mars 2023. Sur les cinq derniers face-à-face répertoriés dans les données, le Borussia Dortmund a dominé, avec trois victoires et un nul, tandis que Schalke n’a remporté aucun match. Dortmund a marqué nettement plus de buts que son rival sur cette période, avec notamment une victoire 4-0 en mai 2020 et un succès 3-0 au mois d’octobre suivant.

Face à face

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2Buts marqués14
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué1/5

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