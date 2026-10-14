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Comment acheter des billets pour San Lorenzo - Newell's Old Boys : prix en Liga Profesional, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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San Lorenzo affronte Newell's Old Boys en Liga Profesional. Voici comment vous procurer vos billets.

San Lorenzo de Almagro reçoit Newell’s Old Boys à l’Estadio Pedro Bidegain, connu dans toute l’Argentine sous le nom d’El Nuevo Gasómetro, le samedi 24 octobre 2026. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 15 (heure locale, ART).

À quelle heure débute le match de Liga Profesional entre San Lorenzo et Newell's Old Boys ?

Comment acheter des billets pour San Lorenzo contre Newell's Old Boys

  • Vente officielle en ligne (application San Lorenzo) : Les membres du club (socios) peuvent réserver en priorité des places dans les tribunes debout (populares) ou acheter à tarif réduit des places en tribune assise (plateas). Les places restantes sont ensuite mises en vente en ligne pour le grand public (invitados) 48 à 72 heures avant le coup d’envoi.
  • Guichets sur place : Il est possible d’acheter des billets physiques à l’avance au siège du club, dans le quartier de Boedo (Avenida La Plata 1782), les jours précédant le match, ou directement aux guichets du stade, sur Avenida Varela et Perito Moreno, à partir d’environ quatre heures avant le coup d’envoi.
  • Formules pour le jour du match et plateformes de revente : Les visiteurs internationaux peuvent réserver auprès d’agences spécialisées dans les voyages autour du football des formules comprenant des places, un accompagnement le jour du match et le transport aller-retour, ou acheter des billets revendus sur des plateformes de billetterie secondaire vérifiées.

San Lorenzo contre Newell's Old Boys en Liga Profesional : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de San Lorenzo et de Newell's Old Boys

San Lorenzo aborde ce match avec deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres de Liga Profesional. Son dernier résultat est une victoire 1-0 à domicile contre Deportivo Riestra, qui lui a apporté un certain soulagement après deux lourdes défaites consécutives face à Defensa y Justicia et Boca Juniors. Ces deux revers, au cours desquels l’équipe a encaissé cinq buts sans en marquer, ont révélé des faiblesses défensives auxquelles Insua voudra remédier. Sur ces cinq matches, San Lorenzo a inscrit cinq buts et en a concédé sept, un bilan qui témoigne d’une équipe encore en quête de régularité, en attaque comme en défense.

Newell's Old Boys arrive avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre Gimnasia Mendoza, prolongeant une série sans victoire qui a freiné son élan. Un nul vierge contre Lanus et un nul 1-1 face à Velez Sarsfield au cours de cette période montrent une équipe qui a peiné à s’imposer offensivement. L’équipe de Kudelka devra retrouver le niveau qui lui avait permis de s’imposer 1-0 sur le terrain de Platense si elle veut obtenir quelque chose de cette rencontre.

SAN

SAN - Forme

TAL
V1-0
IND
N1-1
BOC
D0-2
DEY
D3-0
DER
V1-0
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
NEW

NEW - Forme

ROS
N1-1
SAR
N1-1
CAP
V0-1
LAN
N0-0
GIM
D1-0
But marqué (encaissé)
3/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

San Lorenzo contre Newell's Old Boys : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à avril 2026 : Newell's avait reçu San Lorenzo à Rosario pour un match de Liga Profesional conclu sur un nul vierge. Leurs cinq dernières confrontations ont été marquées par un certain équilibre : Newell's compte deux victoires contre une pour San Lorenzo, tandis que deux matches se sont terminés sur un nul. La victoire 3-0 de Newell's en octobre 2023 reste le résultat le plus net de leurs confrontations récentes, même si San Lorenzo a obtenu un nul 1-1 lorsque les deux équipes se sont affrontées en juillet 2024.

Face à face

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3Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Classement de San Lorenzo et de Newell's Old Boys

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