Sabah FK reçoit Barcelone le mercredi 25 novembre 2026 au Baku Olimpiya Stadionu, à Bakou.

Avant cette rencontre de la phase de ligue, Barcelone occupe confortablement les premières places et cherche à affirmer sa domination sur la scène européenne. De son côté, Sabah FK aborde le match avec l’ambition de créer un exploit historique face à l’un des clubs les plus titrés d’Espagne.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Sabah FK contre Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue des champions entre Sabah FK et Barcelone ?

Le coup d’envoi du match entre Sabah FK et Barcelone sera donné le mercredi 25 novembre 2026 au Baku Olimpiya Stadionu, à Bakou, en Azerbaïdjan.

Ligue des Champions - Journée 5 25 nov. 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des champions entre Sabah FK et Barcelone ?

Voici les principales possibilités pour les supporters souhaitant acheter des billets pour ce match de Ligue des champions entre Sabah FK et Barcelone :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels de Sabah FK : Vous pouvez consulter directement les plateformes de billetterie officielles ou les guichets de Sabah FK pour connaître les places disponibles pour ce match à domicile, les ventes au grand public et les places au tarif officiel à Bakou.

Vous pouvez consulter directement les plateformes de billetterie officielles ou les guichets de Sabah FK pour connaître les places disponibles pour ce match à domicile, les ventes au grand public et les places au tarif officiel à Bakou. Quota officiel du FC Barcelone (penyes) : Le FC Barcelone réserve un contingent de billets pour les matches à l’extérieur, principalement destiné aux associations officielles de supporters (penyes) et aux membres inscrits du club, sous réserve des périodes de demande et des tirages au sort organisés par le club.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des places pour le grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des champions entre Sabah FK et Barcelone ?

Voici les estimations de prix pour le match de Ligue des champions de l’UEFA entre Sabah FK et Barcelone :

1. Canaux officiels des clubs

Contingent des associations de supporters (penyes) : Le FC Barcelone a proposé aux membres inscrits de ses associations de supporters des billets officiels pour ce match à l’extérieur à un prix fortement subventionné de 7,50 € .

Le FC Barcelone a proposé aux membres inscrits de ses associations de supporters des billets officiels pour ce match à l’extérieur à un prix fortement subventionné de . Vente au grand public et contingent standard pour le club à domicile : Les billets standard achetés au tarif officiel directement auprès de la billetterie de Sabah FK coûtent généralement entre 60 € et 150 €, selon la tribune et la catégorie.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets dont le prix dépend de la demande :

Tribunes supérieures et places revendues en catégorie générale : Les prix débutent autour de 63 € pour les tribunes supérieures ou les secteurs généraux.

Les prix débutent autour de pour les tribunes supérieures ou les secteurs généraux. Places sur les côtés du terrain et places premium : Les prix se situent généralement entre 100 € et plus de 370 € , selon le bloc précis.

Les prix se situent généralement entre , selon le bloc précis. Formules VIP et hospitalité : Les prix vont de 1 000 € à plus de 1 400 €.

Sabah FK contre Barcelone en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Sabah FK et de Barcelone

Sabah FK aborde ce match avec un bilan récent contrasté : trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-2 à domicile contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Le club a également signé une victoire 2-0 contre le Slavia Prague et un large succès 4-0 sur le terrain du FK Qabala en compétition nationale. Sur ces cinq matches, Sabah a inscrit huit buts et en a encaissé quatre.

La forme récente de Barcelone témoigne de son excellence sur la scène nationale, interrompue par un revers européen. L’équipe de Flick a remporté quatre de ses cinq derniers matches. Sa seule défaite est survenue à Paris, où elle s’est inclinée 4-2 face au PSG. Avant cela, elle avait battu le Real Betis 5-2 et Galatasaray 4-1 en phase de groupes de la Ligue des champions. Barcelone a inscrit 15 buts et en a encaissé sept lors de ses cinq dernières rencontres, le match contre le PSG concentrant la majeure partie de ces défaillances défensives.

Sabah FK contre Barcelone : les précédentes confrontations

Aucune donnée n’est disponible concernant de précédentes confrontations entre Sabah FK et Barcelone. Ce match sera donc évalué uniquement à l’aune de la forme actuelle et du contexte.