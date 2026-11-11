Rennes reçoit Brest le samedi 5 décembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Lors de leur dernier affrontement en championnat, le 4 avril 2026, Rennes s’est imposé 4-3 à Brest au terme d’un match spectaculaire et disputé. Avant cette rencontre, Rennes avait également remporté une victoire convaincante 3-1 à domicile, au Roazhon Park, en décembre 2025.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Rennes-Brest, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Rennes-Brest en Ligue 1 ?

Le coup d’envoi de Rennes-Brest sera donné le samedi 5 décembre 2026 au Roazhon Park, à Rennes.

Ligue 1 - Journée 13 6 déc. 2026 - 11:15 Roazhon Park

Comment acheter des billets pour Rennes-Brest en Ligue 1 ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre Rennes et Brest :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Le moyen le plus direct et le plus fiable consiste à acheter ses billets sur la billetterie officielle de Rennes, qui propose différentes catégories de places standard aux tarifs officiels.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places à l’unité sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Rennes-Brest en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre Rennes et Brest :

1. Canaux officiels du club

Places standard en tribune haute ou derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 20 à 25 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places standard en tribune latérale : Les prix se situent généralement entre 45 et 65 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribune centrale ou catégorie 1 : Les prix commencent autour de 70 à 95 € .

Les prix commencent autour de . Formules hospitalité et VIP : Les prix vont de 200 à plus de 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, les plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Catégorie 2 ou parties hautes des tribunes : Les prix commencent autour de 80 à 95 € pour les places en tribune haute ou dans les blocs moins centraux.

Les prix commencent autour de pour les places en tribune haute ou dans les blocs moins centraux. Places de catégorie 1 : Les prix se situent généralement entre 110 et 140 € .

Les prix se situent généralement entre . Revente de places VIP et premium : Les prix commencent autour de 160 à plus de 200 €.

Rennes-Brest en Ligue 1 : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Rennes et de Brest

Rennes compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 5-2 contre Nice en Ligue 1 le 30 octobre, même si le club avait battu Strasbourg 3-0 en championnat cinq jours plus tôt. Un nul 2-2 contre la Juventus en Ligue Europa figure également dans cette série. Sur ces cinq matches, Rennes a marqué 16 buts et en a encaissé 14, un bilan qui témoigne de son efficacité offensive, mais aussi de sa vulnérabilité défensive.

Brest compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est une victoire 2-0 à Lorient en Ligue 1 le 2 novembre. Le club a également battu Angers 5-1 en championnat en octobre. Une défaite 1-2 contre Nice et deux nuls, l’un en amical contre Monza et l’autre contre Lille, complètent cette série. Brest a marqué 11 buts et en a encaissé six lors de ces cinq rencontres.

Rennes-Brest : Les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 4 avril 2026, lorsque Rennes s’est imposé 4-3 sur le terrain de Brest en Ligue 1. Avant cela, Rennes avait gagné 3-1 à domicile en décembre 2025. Sur leurs cinq derniers face-à-face, Rennes compte trois victoires contre deux pour Brest, et les deux équipes ont inscrit 19 buts au total lors de ces rencontres.