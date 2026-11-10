La Real Sociedad reçoit Séville le dimanche 29 novembre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en mai 2026, Séville s’était imposé de justesse 1-0 face à la Real Sociedad au Ramón Sánchez Pizjuán. Plus tôt dans la saison 2025–26, la Real Sociedad avait battu Séville 2-1 à domicile, à la Reale Arena, en octobre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Sociedad-Séville, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre la Real Sociedad et Séville ?

Le coup d’envoi de Real Sociedad-Séville sera donné le dimanche 29 novembre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

LaLiga - Journée 14 29 nov. 2026 - 15:00 Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad-Séville en Liga ?

Voici les principales possibilités pour acheter des billets pour le match de Liga entre la Real Sociedad et Séville :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de la Real Sociedad : Le moyen le plus direct et le plus fiable d’acheter des billets officiels est de passer par la billetterie officielle de la Real Sociedad, notamment si vous recherchez des places destinées au grand public à la Reale Arena.

Le moyen le plus direct et le plus fiable d’acheter des billets officiels est de passer par la billetterie officielle de la Real Sociedad, notamment si vous recherchez des places destinées au grand public à la Reale Arena. Canaux officiels du Séville FC : Les supporters visiteurs qui se rendent à Saint-Sébastien peuvent souvent demander ou acheter des billets auprès de la billetterie officielle de Séville, dans le contingent réservé aux visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par les clubs sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad-Séville en Liga ?

Voici les tarifs possibles pour le prochain match de Liga entre la Real Sociedad et Séville :

1. Canaux officiels des clubs

Places grand public (tribune supérieure) : Généralement entre 25 et 50 € .

Généralement entre . Places grand public (tribune inférieure) : Généralement entre 50 et 90 € .

Généralement entre . Places privilégiées en tribune inférieure ou centrales : Habituellement entre 90 et 120 € .

Habituellement entre . Formules VIP et d’hospitalité : À partir d’environ 250 €, voire davantage.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places revendues en tribune supérieure : Les prix commencent généralement autour de 40 à 65 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places revendues dans les secteurs classiques de la tribune inférieure : Généralement entre 70 et 140 € .

Généralement entre . Places revendues le long du terrain : Souvent entre 110 et 220 € .

Souvent entre . Places VIP et formules d’hospitalité d’entreprise revendues : Les prix vont de 350 € à plus de 800 €.

Real Sociedad-Séville en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Real Sociedad-Séville : la forme des deux équipes

La Real Sociedad aborde ce match en excellente forme, avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle reste sur une victoire 2-1 contre Levante en Liga, après un succès 6-0 face à Lillestroem en Ligue Europa. Durant cette série, l’équipe de Matarazzo s’est également imposée 5-2 sur le terrain de Malaga en Liga. La Real Sociedad a inscrit quinze buts et en a encaissé sept sur ces cinq matches, un bilan qui témoigne d’une véritable dynamique offensive.

Séville affiche une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. L’équipe reste sur une victoire 2-0 contre Osasuna en Liga, après une défaite 4-1 face au Real Madrid et un revers 1-3 contre Barcelone. Séville avait également fait match nul 3-3 avec Levante plus tôt dans cette série. L’équipe de Garcia a marqué sept buts et en a encaissé dix sur ces cinq rencontres, son bilan défensif constituant un motif évident d’inquiétude.

Real Sociedad-Séville : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à mai 2026, lorsque Séville avait battu la Real Sociedad 1-0 en Liga au Ramón Sánchez Pizjuán. Avant cela, la Real Sociedad s’était imposée 2-1 à domicile face à Séville en octobre 2025. Lors de leurs cinq dernières confrontations en Liga, chaque équipe a remporté deux victoires, pour un match nul. Ces rencontres ont toujours été disputées, avec des résultats presque également répartis entre les deux clubs.