La Real Sociedad reçoit le Rayo Vallecano le dimanche 8 novembre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

Les confrontations entre la Real Sociedad et le Rayo Vallecano ont souvent été riches en buts, à l’image du spectaculaire match nul 3-3 lors de leur dernière rencontre en Liga, le 26 avril 2026. Avant ce match à six buts, la Real Sociedad s’était imposée 3-1 face au Rayo Vallecano en huitièmes de finale de la Coupe du Roi.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Real Sociedad-Rayo Vallecano, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Real Sociedad-Rayo Vallecano en Liga ?

Le match entre la Real Sociedad et le Rayo Vallecano aura lieu à la Reale Arena, à Saint-Sébastien, le dimanche 8 novembre 2026.

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 10:15 Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad-Rayo Vallecano en Liga ?

L’achat de billets pour un match de Liga entre la Real Sociedad et le Rayo Vallecano dépend du stade qui accueille la rencontre, les billets étant distribués directement par le club à domicile.

1. Canaux officiels des clubs

Matchs à domicile de la Real Sociedad (Reale Arena, Saint-Sébastien) : Achetez vos billets sur la billetterie officielle en ligne de la Real Sociedad. Les membres du club et les abonnés bénéficient de périodes de réservation prioritaires avant la mise en vente des places restantes auprès du grand public.

Achetez vos billets sur la billetterie officielle en ligne de la Real Sociedad. Les membres du club et les abonnés bénéficient de périodes de réservation prioritaires avant la mise en vente des places restantes auprès du grand public. Matchs à domicile du Rayo Vallecano (Campo de Fútbol de Vallecas, Madrid) : Achetez vos billets sur le site officiel du Rayo Vallecano. Vallecas étant un stade plus petit et plus intimiste, les places disponibles pour le grand public y sont souvent très limitées par rapport aux grands stades de Liga.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad-Rayo Vallecano en Liga ?

Voici les prix des billets pour un match de Liga entre la Real Sociedad et le Rayo Vallecano, répartis entre les canaux officiels des clubs et les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard (derrière les buts et dans les virages) : Les prix vont généralement de 25 € à 50 € dans des secteurs comme le Fondo Norte et le Fondo Sur.

Les prix vont généralement de dans des secteurs comme le Fondo Norte et le Fondo Sur. Places le long du terrain (tribunes est et principale) : Elles coûtent généralement entre 40 € et 90 € , selon leur position par rapport au centre du terrain et leur hauteur dans les tribunes.

Elles coûtent généralement entre , selon leur position par rapport au centre du terrain et leur hauteur dans les tribunes. Formules VIP et hospitalité : Les offres haut de gamme du club, comprenant l’accès à un salon et un service de restauration, coûtent généralement de 120 € à plus de 400 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Places standard ou en tribune haute : Les premiers prix se situent généralement autour de 45 € à plus de 60 € , selon la demande et les disponibilités.

Les premiers prix se situent généralement autour de , selon la demande et les disponibilités. Places le long du terrain et places haut de gamme : Les places de milieu de gamme et celles situées dans les secteurs recherchés le long du terrain coûtent généralement entre 90 € et plus de 250 € .

Les places de milieu de gamme et celles situées dans les secteurs recherchés le long du terrain coûtent généralement entre . Hospitalité VIP et revente de places très recherchées : Les espaces réservés aux entreprises haut de gamme, les places très recherchées le long du terrain épuisées à la vente initiale ou les annonces faisant l’objet d’une forte demande dépassent fréquemment 300 € à plus de 500 €.

Real Sociedad-Rayo Vallecano en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Real Sociedad-Rayo Vallecano : la forme des deux équipes

La Real Sociedad compte deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec huit buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-0 en amical contre l’Athletic Bilbao, le 2 octobre. En Liga, elle s’est imposée 2-3 à Valence et 2-3 à Elche, mais a encaissé trois buts sans en marquer à domicile face à l’Atlético de Madrid.

Le Rayo Vallecano compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs de Liga, avec 11 buts marqués et 13 encaissés. Son dernier match s’est terminé sur un nul 1-1 à domicile contre Osasuna. La victoire 2-1 face à l’Espanyol est son meilleur résultat sur cette série, même si ses défaites contre le FC Barcelone et le Real Madrid, sur un score cumulé de 9-3, soulignent l’écart qui le sépare des meilleures équipes du championnat.

Real Sociedad-Rayo Vallecano : les confrontations récentes

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur un score de 3-3, lorsque le Rayo Vallecano a reçu la Real Sociedad en Liga le 26 avril 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, la Real Sociedad a l’avantage avec deux victoires contre deux pour le Rayo et un match nul. Les deux équipes se sont également affrontées en Coupe du Roi en janvier 2025, lors d’un match remporté 3-1 par la Real Sociedad à la Reale Arena.