La Real Sociedad reçoit Getafe le dimanche 13 décembre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

Lors de leur dernière confrontation, en avril 2026 à la Reale Arena, Getafe avait arraché une victoire 1-0 à l’extérieur au terme d’un match disputé, grâce à un but contre son camp de Jon Gorrotxategi en première période. Ce résultat avait permis à Getafe de prendre immédiatement sa revanche après le succès 2-1 de la Real Sociedad au Coliseum en janvier 2026. Il illustre une tendance dans ces confrontations : les équipes visiteuses ont souvent déjoué l’avantage du terrain.

Voici tout ce que GOAL vous explique pour obtenir des billets pour Real Sociedad-Getafe, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Real Sociedad-Getafe en Liga ?

Le match Real Sociedad-Getafe débutera le dimanche 13 décembre 2026 à la Reale Arena, à Saint-Sébastien.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Reale Arena

Comment acheter des billets pour Real Sociedad-Getafe en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre la Real Sociedad et Getafe :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel de la Real Sociedad (Club Entradas / billetterie officielle) : C’est le principal moyen, et le plus sûr, d’acheter des billets pour les matchs disputés à la Reale Arena de Saint-Sébastien. Les billets sont généralement mis en vente au grand public quelques semaines avant la rencontre, après des périodes de vente prioritaires réservées aux membres du club (socios).

C’est le principal moyen, et le plus sûr, d’acheter des billets pour les matchs disputés à la Reale Arena de Saint-Sébastien. Les billets sont généralement mis en vente au grand public quelques semaines avant la rencontre, après des périodes de vente prioritaires réservées aux membres du club (socios). Site officiel du Getafe CF : Si vous souhaitez vous installer dans le secteur visiteurs ou acheter des billets lorsque la rencontre se joue au Coliseum, à Madrid, vous pouvez passer directement par la billetterie officielle de Getafe.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Real Sociedad-Getafe en Liga ?

Voici les différentes gammes de prix pour le prochain match de Liga entre la Real Sociedad et Getafe :

1. Canaux officiels des clubs

Places ordinaires / tribune supérieure : Les prix commencent généralement autour de 55 à 75 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places le long du terrain / tribune inférieure premium : Elles coûtent généralement entre 80 et 120 € .

Elles coûtent généralement entre . Offres VIP et prestations d’hospitalité : Les prix vont de 300 € à plus de 500 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés officiellement par les clubs sont vendus, des plateformes de revente comme StubHub. Les prix des billets proposés varient selon la demande :

Billets revendus à prix abordable / derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 50 à 65 € .

Les prix commencent généralement autour de . Billets revendus à prix intermédiaire / sur les côtés : Ils coûtent généralement entre 90 et 180 € .

Ils coûtent généralement entre . Revente de places VIP et de prestations d’hospitalité de luxe : Les prix peuvent aller de 350 € à plus de 1 200 €.

Real Sociedad-Getafe en Liga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Real Sociedad et de Getafe

La Real Sociedad a enregistré quatre victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre le Rayo Vallecano en Liga. Elle a également battu Levante 2-1 en championnat durant cette série. L’équipe de Matarazzo a marqué 15 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres, sa seule défaite étant un revers 2-1 contre l’Athletic Bilbao.

Getafe a remporté deux matchs et subi trois défaites lors de ses cinq dernières sorties, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 à Villarreal en Liga. L’équipe avait également perdu 4-0 contre l’Athletic Bilbao plus tôt dans cette série. Côté positif, l’équipe de Bordalas a battu Séville 3-1 en championnat. Getafe a marqué six buts et en a encaissé douze sur ces cinq matchs.

Real Sociedad-Getafe : Le bilan des confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Liga le 22 avril 2026. Getafe s’était imposé 1-0 à la Reale Arena. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, Getafe compte deux victoires et la Real Sociedad deux également, pour un match nul. Les deux équipes ont marqué autant de buts l’une que l’autre sur l’ensemble de ces rencontres.