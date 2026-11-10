Le Real Madrid reçoit le Deportivo Alavés le dimanche 29 novembre 2026 au stade Bernabéu, à Madrid.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en avril 2026 au stade Santiago-Bernabéu, le Real Madrid s’est imposé difficilement 2-1 grâce à des buts de Kylian Mbappé et Vinícius Júnior. Alavés a brièvement posé des problèmes au Real Madrid lors des saisons 2024–25 et 2025–26, mais l’historique des confrontations penche nettement en faveur du club de la capitale.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Madrid contre Deportivo Alavés, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Real Madrid contre Deportivo Alavés en Liga ?

Le match entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés débutera au stade Bernabéu, à Madrid, le dimanche 29 novembre 2026.

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour Real Madrid contre Deportivo Alavés en Liga ?

Voici les options habituelles pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : La solution la plus directe et la plus fiable pour acheter des billets officiels lors de leur mise en vente auprès du grand public, des membres du club (socios) et des titulaires de la carte Madridista.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente par les canaux officiels sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid contre Deportivo Alavés en Liga ?

Voici les différentes gammes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Généralement entre 35 et 60 € .

Généralement entre . Places premium et catégories intermédiaires : Généralement entre 80 et 150 € .

Généralement entre . Formules VIP avec prestations d’accueil : À partir d’environ 275 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente de places classiques et en tribune supérieure : À partir d’environ 120 à 150 € .

À partir d’environ . Revente de places en tribune latérale et centrale : Généralement entre 160 et plus de 250 € .

Généralement entre . Revente de places VIP et d’entreprise : Entre 350 et plus de 1 000 €.

Real Madrid contre Deportivo Alavés en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Madrid et du Deportivo Alavés

Le Real Madrid aborde cette rencontre après avoir remporté ses cinq derniers matches, en Liga et en Ligue des champions. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-1 contre Barcelone en Liga. Il a également battu le RB Leipzig 4-1 sur la scène européenne au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, le Real Madrid a inscrit 14 buts et n’en a encaissé que trois, avec notamment quatre matches consécutifs sans encaisser de but.

Alavés peine à trouver de la régularité, avec une seule victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est achevée sur un nul 1-1 contre Málaga, et le club a perdu trois de ses quatre derniers déplacements. Les visiteurs ont marqué trois buts et en ont encaissé cinq sur ces cinq matches.

Real Madrid contre Deportivo Alavés : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 2-1 du Real Madrid au Bernabéu en avril 2026. Sur leurs cinq derniers duels en Liga, le Real Madrid s’est imposé quatre fois et Alavés une fois. La seule victoire des visiteurs remonte à décembre 2025, lorsqu’ils avaient battu le Real Madrid 1-2 à l’extérieur. Le Real Madrid a inscrit 13 buts lors de ces cinq confrontations, contre cinq pour Alavés.