Le Real Betis reçoit le Racing Santander le dimanche 13 décembre 2026 à l’Estadio de La Cartuja, à Séville.

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 6 décembre 2018, en Coupe du Roi, et s’est soldée par une nette victoire du Real Betis (4-0). Avant ce match de coupe, ils s’étaient affrontés lors d’une double confrontation en Coupe du Roi fin 2018, également remportée par le Real Betis grâce à une courte victoire 1-0 à l’extérieur.

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Quand aura lieu Real Betis-Racing Santander en Liga ?

Real Betis-Racing Santander se jouera à l’Estadio de La Cartuja, à Séville, le dimanche 13 décembre 2026.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Estadio de La Cartuja

Comment acheter des billets pour Real Betis-Racing Santander en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Betis et le Racing Santander :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du Real Betis (Club Oficial) : En tant que club recevant, le Real Betis mettra les billets en vente directement sur sa billetterie officielle (realbetisbalompie.es). Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club (socios), puis les places restantes sont mises à la disposition du grand public une ou deux semaines avant le match.

En tant que club recevant, le Real Betis mettra les billets en vente directement sur sa billetterie officielle (realbetisbalompie.es). Les billets sont généralement proposés d’abord aux membres du club (socios), puis les places restantes sont mises à la disposition du grand public une ou deux semaines avant le match. Canaux officiels du Racing Santander : Si vous soutenez l’équipe visiteuse ou cherchez une place dans le secteur réservé à ses supporters, le Racing Santander gère les demandes et la distribution de ces billets directement sur le site officiel du club (realracingclub.es).

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Betis-Racing Santander en Liga ?

Voici les tarifs des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Betis et le Racing Santander :

1. Canaux officiels des clubs

Billets standard pour le grand public : Les prix commencent généralement autour de 20 à 25 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places en tribune latérale et en partie basse premium : Les prix vont d’environ 40 à 90 € .

Les prix vont d’environ . Formules d’hospitalité VIP : Les prix commencent généralement autour de 120 à 180 € et plus=.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont écoulés, des plateformes de revente telles que StubHub. proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Places les moins chères en revente : Les prix commencent autour de 19 à 25 € .

Les prix commencent autour de . Places en revente de gamme intermédiaire ou en tribune latérale : Les prix vont généralement de 45 à 150 € .

Les prix vont généralement de . Places premium et en partie basse en revente : Les prix atteignent 190 à 250 € et plus.

Real Betis-Racing Santander en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Betis et du Racing Santander

Le Real Betis a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 2-3 à l’extérieur contre Navalcarnero en Coupe du Roi, le 12 novembre. Après avoir battu Malaga 2-1 en Liga, il s’est imposé 0-2 sur la pelouse d’Elche en championnat. Sa seule défaite durant cette série est survenue contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-1). Le Betis avait auparavant fait match nul 0-0 contre le Celta Vigo en Liga. Sur ces cinq rencontres, il a marqué sept buts et en a encaissé quatre.

Lors de ses cinq dernières sorties, le Racing Santander a remporté deux matches, en a perdu deux et a gagné une rencontre de Coupe du Roi. Son résultat le plus récent est une victoire 1-2 à Malaga en Liga, tandis que sa plus lourde défaite est un revers 0-3 contre le Real Madrid. Il a également battu l’Espanyol 2-1 et le Ribadesella CF 0-2 en coupe, mais une défaite 2-0 contre Osasuna plus tôt dans cette série témoigne de l’irrégularité défensive qui lui a posé problème cette saison. Le Racing a marqué cinq buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches.

Real Betis-Racing Santander : les dernières confrontations

La dernière rencontre officielle entre le Real Betis et le Racing Santander a eu lieu en Coupe du Roi en décembre 2018, lorsque le Betis s’est imposé 4-0 à domicile. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Betis possède un net avantage avec quatre victoires, contre aucune pour le Racing, et un match nul. Les deux équipes se sont également rencontrées en Segunda División en 2014 et 2015. La seule fois où le Racing a évité la défaite a été lors d’un revers 0-1 à domicile en Coupe du Roi en novembre 2018, qui était lui-même une victoire du Betis, tandis qu’un nul 1-1 en Liga en mars 2012 reste la seule occasion où aucune des deux équipes n’a pris les trois points.