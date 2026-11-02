Le Racing Santander reçoit la Real Sociedad le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

Les deux équipes s’étaient auparavant affrontées en compétition officielle, en coupe et en championnat, et ont également fait match nul 1-1 lors d’une rencontre amicale de présaison très disputée. Le bilan de leurs dernières confrontations officielles penche légèrement en faveur de la Real Sociedad, avec quatre victoires contre deux pour le Racing.

Découvrez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Racing Santander contre Real Sociedad, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre le Racing Santander et la Real Sociedad ?

Le coup d’envoi du match entre le Racing Santander et la Real Sociedad sera donné le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et la Real Sociedad ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et la Real Sociedad :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Achetez directement sur les sites officiels du Racing Santander, pour les tribunes réservées aux supporters locaux à l’Estadio El Sardinero, ou de la Real Sociedad, pour le contingent de billets destiné aux supporters visiteurs, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places en vente libre sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et la Real Sociedad ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Liga entre le Racing Santander et la Real Sociedad, selon qu’ils sont vendus par les canaux officiels des clubs ou sur les plateformes de revente :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Les prix se situent généralement entre 30 et 60 € , selon la tribune et le niveau à l’Estadio El Sardinero.

Les prix se situent généralement entre , selon la tribune et le niveau à l’Estadio El Sardinero. Places premium et VIP : Les prix vont généralement de 90 à 150 € et plus pour les espaces d’hospitalité et les zones centrales de la tribune principale.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente par les clubs sont vendus, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente standard et places en tribune haute : Les prix débutent autour de 90 à 95 € pour des places très demandées ou offrant une vue standard.

Les prix débutent autour de pour des places très demandées ou offrant une vue standard. Revente premium et places sur les côtés du terrain : Les prix se situent en moyenne entre 500 et 650 €, selon l’emplacement exact du siège, la disponibilité et la demande globale pour ce match.

Racing Santander contre Real Sociedad en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Racing Santander et de la Real Sociedad

Le Racing Santander compte une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Liga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 2-0 contre Osasuna, tandis que son revers le plus lourd sur cette période a été un 7-2 face à Barcelone. Son unique victoire a été obtenue contre Deportivo Alaves, battu 2-1. Le Racing a inscrit sept buts et en a encaissé seize lors de ces cinq rencontres, un bilan qui souligne les problèmes défensifs auxquels Lopez doit remédier.

La Real Sociedad arrive en grande forme, avec trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle reste sur une victoire 5-2 sur le terrain de Malaga en Liga et s’est également imposée chez Deportivo de A Coruna et à Valencia. Sa seule défaite sur cette période a été un revers 1-0 contre Athletic Bilbao en match amical. La Real Sociedad a inscrit douze buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches.

Racing Santander contre Real Sociedad : le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu le 18 juillet 2026, lors d’un match amical de présaison qui s’est achevé sur un score de 1-1. Auparavant, le Racing Santander avait battu la Real Sociedad 1-0 en match amical en juillet 2019. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, la Real Sociedad présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour le Racing et deux matches nuls. Parmi ces résultats figurent une victoire 3-0 de la Real Sociedad en Liga et un succès 3-1 en Coupe du Roi.