Le Racing Santander reçoit l’Espanyol le samedi 24 octobre 2026 à l’Estadio El Sardinero.

Les confrontations récentes entre les deux clubs sont serrées : l’Espanyol compte trois victoires contre deux pour le Racing lors de leurs cinq derniers duels en LaLiga et en Segunda División. Le Racing Santander aborde cette période avec l’objectif de corriger ses faiblesses défensives après de lourdes défaites récentes face à des équipes comme le Celta Vigo et Barcelone.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Racing Santander-Espanyol, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Racing Santander-Espanyol en LaLiga ?

Le coup d’envoi de Racing Santander-Espanyol sera donné à l’Estadio El Sardinero le samedi 24 octobre 2026.

LaLiga - Journée 10 24 oct. 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour Racing Santander-Espanyol en LaLiga ?

Pour acheter des billets pour le prochain match de LaLiga entre le Racing Santander et le RCD Espanyol à l’Estadio El Sardinero, plusieurs options fiables s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Canaux officiels du club : Consultez directement le site officiel du Racing Santander pour connaître les ventes ouvertes au grand public, les périodes de priorité réservées aux membres du club et les mises en vente au guichet à l’approche du match.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente comme StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de LaLiga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Racing Santander-Espanyol en LaLiga ?

Pour le prochain match de LaLiga entre le Racing Santander et l’Espanyol, les prix des billets varient selon la plateforme de vente, l’emplacement des sièges et la demande :

1. Canaux officiels du club

Prix de départ et prix les plus bas : Sur les plateformes de revente, les billets ordinaires ou les places les moins chères coûtent généralement à partir de 95 à 100 € (environ 103 dollars américains).

Prix moyens : Sur les plateformes de revente, les places standard coûtent généralement entre 230 et 680 € en moyenne, selon la tribune choisie, comme la Tribuna ou la Preferencia à l’Estadio El Sardinero.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets mis en vente directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHubproposent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Les prix des places les moins chères commencent généralement autour de 95 € à 170 € , tandis que ceux des places en tribune premium ou des offres les plus demandées peuvent aller de 230 € à plusieurs centaines d’euros.

Racing Santander-Espanyol en LaLiga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du Racing Santander et de l’Espanyol

Le Racing Santander a enregistré deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de LaLiga. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 5-0 sur le terrain du Celta Vigo, après un revers 7-2 à Barcelone. Son meilleur résultat sur cette période a été une victoire 2-1 contre le Deportivo Alaves. L’équipe de Lopez a inscrit 12 buts en cinq matchs, mais en a encaissé 18, ce qui illustre des difficultés défensives persistantes.

L’Espanyol compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs de LaLiga. Sa dernière rencontre s’est achevée par une défaite 1-3 face à Elche, et le club s’est également incliné 2-1 contre le Rayo Vallecano. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue sur le terrain d’Osasuna, sur le score de 2-0. L’équipe de Gonzalez a inscrit cinq buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Racing Santander-Espanyol : Les confrontations récentes

La dernière confrontation entre les deux clubs remonte à février 2024, lorsque le Racing Santander a battu l’Espanyol 2-0 à domicile en Segunda División. Auparavant, l’Espanyol s’était imposé 2-0 lors de leur rencontre d’août 2023. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées en LaLiga et en Segunda División, le Racing compte deux victoires et l’Espanyol trois.