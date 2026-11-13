Le Racing Santander reçoit le Deportivo de A Coruña le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, en janvier 2026, le Racing Santander s’est imposé 1-0 sur le terrain du Deportivo de A Coruña. Sur leurs cinq rencontres précédant leur accession à l’élite, le Racing Santander est resté invaincu, avec quatre victoires et un nul.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Racing Santander contre Deportivo de A Coruña, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Racing Santander et Deportivo de A Coruna ?

Le coup d’envoi de Racing Santander contre Deportivo de A Coruña sera donné le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio El Sardinero, à Santander.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Estadio El Sardinero

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Racing Santander et Deportivo de A Coruna ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Racing Santander et Deportivo de A Coruna :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Achetez directement vos places à l’Estadio El Sardinero au tarif initial sur le site officiel ou la billetterie du Racing Santander.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si toutes les places proposées par le club sont vendues, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Racing Santander et Deportivo de A Coruna ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre Racing Santander et Deportivo de A Coruna :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Généralement entre 40 € et 70 € .

Généralement entre . Places premium du club et places en tribune basse : Généralement entre 120 € et plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en tribune haute et places classiques à la revente : À partir d’environ 160 € à 300 € .

À partir d’environ . Places en tribune basse et places premium à la revente : Souvent entre 350 € et plus de 900 €.

Racing Santander contre Deportivo de A Coruna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Racing Santander contre Deportivo de A Coruna : la forme des deux équipes

Le Racing Santander compte trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Son dernier match s’est soldé par une victoire 2-1 sur le terrain de Malaga en Liga. Il avait également battu l’Espanyol 2-1 plus tôt dans cette série. Ses deux défaites ont été concédées face au Real Madrid (3-0) et à Osasuna (2-0). Le Racing a marqué cinq buts et en a encaissé six au cours de ces cinq rencontres.

Le Deportivo de A Coruña compte une victoire, un nul et deux défaites lors de ses quatre derniers matchs de Liga, auxquels s’ajoute une victoire contre Auriense en Coupe du Roi sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 2-1 contre Osasuna. Il avait auparavant fait match nul 1-1 face à Levante. Les défaites contre l’Atletico Madrid et la Real Sociedad illustrent la difficulté d’affronter les équipes les plus fortes du championnat. Le Deportivo a marqué sept buts et en a encaissé huit lors de ces cinq rencontres.

Racing Santander contre Deportivo de A Coruna : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces deux clubs remonte à janvier 2026, en Segunda División. Le Racing Santander s’était alors imposé 1-0 sur le terrain du Deportivo de A Coruña. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Racing affiche un bilan nettement favorable, avec quatre victoires contre aucune pour le Deportivo et un match nul. Ces cinq rencontres ont toutes eu lieu en Segunda División ou en Primera Federación.