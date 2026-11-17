Le PSV Eindhoven reçoit l’Atlético Madrid le mercredi 9 décembre 2026 au Philips Stadion, à Eindhoven.

L’une de leurs confrontations récentes les plus mémorables remonte aux huitièmes de finale de la Ligue des champions 2015-2016. L’Atlético s’était finalement qualifié à l’issue d’une séance de tirs au but tendue et spectaculaire, après deux matches sans but. Les deux équipes se sont également retrouvées au Philips Stadion le 9 décembre 2025, lors d’un match à cinq buts remporté de justesse par l’Atlético Madrid face à son hôte (3-2).

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour PSV Eindhoven - Atlético Madrid, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu PSV Eindhoven - Atlético Madrid en Ligue des champions ?

Le coup d’envoi de PSV Eindhoven - Atlético Madrid sera donné le mercredi 9 décembre 2026 au Philips Stadion, à Eindhoven.

Ligue des Champions - Journée 6 9 déc. 2026 - 15:00 Philips Stadion

Comment acheter des billets pour PSV Eindhoven - Atlético Madrid en Ligue des champions ?

Voici les options disponibles pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre le PSV Eindhoven et l’Atlético Madrid :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement sur la plateforme de billetterie officielle du PSV Eindhoven est le moyen principal et le plus sûr d’obtenir des billets à leur prix initial.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour PSV Eindhoven - Atlético Madrid en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre le PSV Eindhoven et l’Atlético Madrid :

1. Canaux officiels du club

Prix standard initial : Généralement compris entre environ 40 € et 95 € .

Généralement compris entre environ . Préventes pour les membres du club et les abonnés : À partir d’environ 35 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Prix minimum à la revente : Généralement autour de 110 € à 150 € .

Généralement autour de . Places premium ou en tribune latérale : Souvent de 200 € à plus de 350 €.

PSV Eindhoven - Atlético Madrid en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

PSV Eindhoven - Atlético Madrid : la forme des deux équipes

Le PSV a enregistré trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-5 sur le terrain de Cambuur en Eredivisie, le 8 novembre. Plus tôt dans cette série, il avait inscrit sept buts sans en encaisser face à Willem II. Sa seule défaite est survenue contre le Club Bruges en Ligue des champions, sur le score de 1-2. Le PSV a marqué 11 buts et en a encaissé neuf au cours de ces cinq rencontres.

L’Atlético Madrid compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par une défaite 1-2 contre Barcelone en Liga le 8 novembre, après un revers 0-2 face au Bayern Munich sur la scène européenne. Son résultat le plus convaincant sur cette période est une victoire 2-0 sur le terrain de Levante en Liga. L’Atlético a marqué cinq buts et en a encaissé six lors de ces cinq matches.

PSV Eindhoven - Atlético Madrid : les dernières confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux clubs a eu lieu en Ligue des champions le 9 décembre 2025, lorsque l’Atlético Madrid s’est imposé 2-3 au Philips Stadion. Auparavant, les deux équipes s’étaient rencontrées trois fois lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 2016-2017 : l’Atlético avait gagné 2-0 à domicile, le PSV avait perdu 0-1 à domicile et les deux équipes avaient fait deux matches nuls sans but. Sur les cinq confrontations directes recensées, l’Atlético présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour le PSV, ainsi qu’un match nul.