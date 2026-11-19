Preston North End reçoit Middlesbrough le samedi 12 décembre 2026 à Deepdale, à Preston.

Lors de leur dernière confrontation, le 24 janvier 2026, Middlesbrough s’est largement imposé 4-0 face à Preston au Riverside Stadium. Avant cette lourde défaite, les rencontres à Deepdale avaient souvent donné lieu à des scores serrés, notamment un nul 2-2 en septembre 2025 et une courte victoire 2-1 de Preston en janvier 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Preston North End-Middlesbrough, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Preston North End-Middlesbrough en Championship ?

Preston North End-Middlesbrough se déroulera à Deepdale, à Preston, le samedi 12 décembre 2026.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 07:30 Deepdale

Comment acheter des billets pour Preston North End-Middlesbrough en Championship ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Preston North End et Middlesbrough, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club (Preston North End) : Les billets pour les supporters locaux peuvent être achetés directement en ligne sur la billetterie officielle de Preston North End (généralement accessible via mypne ou le site principal pnefc), par téléphone auprès de la billetterie du club ou sur place à la billetterie de Deepdale, située dans la tribune Sir Tom Finney.

Les billets pour les supporters locaux peuvent être achetés directement en ligne sur la billetterie officielle de Preston North End (généralement accessible via mypne ou le site principal pnefc), par téléphone auprès de la billetterie du club ou sur place à la billetterie de Deepdale, située dans la tribune Sir Tom Finney. Billets pour le secteur visiteurs (supporters de Middlesbrough) : Si vous soutenez Middlesbrough, les billets officiels doivent être achetés par les canaux de billetterie officiels du club. Le contingent de places réservé aux visiteurs et les phases de vente sont gérés directement par le club visiteur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets officiels sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée générale sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Preston North End-Middlesbrough en Championship ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour ce match de Championship entre Preston North End et Middlesbrough :

1. Canaux officiels des clubs

Adultes (23 à 64 ans) : De 30 £ pour l’Alan Kelly Town End à 35 £ pour les places haut de gamme, notamment dans l’Invincibles Pavilion.

De pour l’Alan Kelly Town End à pour les places haut de gamme, notamment dans l’Invincibles Pavilion. 65 ans et plus et moins de 23 ans (19 à 22 ans) : Entre 25 et 30 £ selon le secteur choisi dans la tribune.

Entre selon le secteur choisi dans la tribune. Adolescents et jeunes (14 à 18 ans) : Les billets coûtent de 15 £ dans les tribunes derrière les buts classiques à 20 £ dans les secteurs haut de gamme du pavillon.

Les billets coûtent de dans les tribunes derrière les buts classiques à dans les secteurs haut de gamme du pavillon. Jeunes (11 à 13 ans) : De 7,50 £ dans la zone familiale à 15,00 £ dans les secteurs haut de gamme.

De dans la zone familiale à 15,00 £ dans les secteurs haut de gamme. Enfants (0 à 10 ans) : De 5 £ dans les secteurs familiaux et les tribunes derrière les buts les moins chers à 10 £ pour les places haut de gamme.

De dans les secteurs familiaux et les tribunes derrière les buts les moins chers à pour les places haut de gamme. Supporters en situation de handicap : Les billets standard avec accès au niveau du terrain sont proposés au tarif fixe de 20 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès des clubs, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Prix de revente les plus bas : Ils commencent généralement autour de 72 £ .

Ils commencent généralement autour de . Prix moyen sur le marché : Il se situe autour de 117 £ .

Il se situe autour de . Places haut de gamme à la revente : Les prix vont de 120 £ à plus de 160 £.

Preston North End-Middlesbrough en Championship : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Preston North End et de Middlesbrough

Preston a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre Southampton, après deux défaites consécutives face à Sheffield United (2-3) et Stoke City (0-2). Preston a également perdu 4-1 contre Wrexham durant cette période. Le seul autre match où il a laissé échapper des points sans s’incliner s’est soldé par un nul 1-1 contre West Bromwich Albion.

Lors de ses cinq dernières sorties en Championship, Middlesbrough a signé deux victoires, deux nuls et une défaite. Son dernier match s’est terminé sur un nul 0-0 face à Watford, après une défaite 2-0 contre Wrexham. L’équipe de Hellberg avait montré ses qualités offensives plus tôt dans cette série, avec une victoire 1-5 sur le terrain de Bolton Wanderers et un succès 3-0 contre Charlton Athletic. Un nul 2-2 à Cardiff City complète cette série.

Preston North End-Middlesbrough : Leurs dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque Middlesbrough a battu Preston North End 4-0 à domicile en Championship. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est serré : il comprend notamment un nul 2-2 à Deepdale en septembre 2025 et une victoire 2-1 de Preston à domicile en janvier 2025. Middlesbrough possède un léger avantage sur les confrontations récentes, sa victoire 4-0 constituant le résultat le plus marquant de cette série.