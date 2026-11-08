Tenant du titre en Ligue des nations de l’UEFA, le Portugal est déterminé à conserver son trophée. La sélection portugaise tentera de poursuivre sa série de victoires face au Danemark, son rival du groupe 4, à Braga, le samedi 14 novembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

La légende du football Cristiano Ronaldo a été absente de la sélection ces derniers temps, mais cela n’a pas empêché le Portugal d’enchaîner les victoires. Son dernier succès, une victoire 2-1 contre la Norvège le 4 octobre à l’Estádio Do Dragão de Porto, lui a assuré une place en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, alors qu’il reste encore deux matches à disputer en phase de groupes.



L’équipe de Jorge Jesus est peut-être déjà qualifiée pour la phase à élimination directe, qui débutera en mars prochain, mais elle ne voudra pas relâcher ses efforts, surtout devant ses supporters. Depuis sa défaite contre la Croatie en match amical à Oeiras en juin 2024, le Portugal est invaincu lors de ses douze derniers matches à domicile.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir dès maintenant vos billets pour Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où les acheter.

Quand aura lieu le match Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA ?

Portugal-Danemark se jouera à l’Estádio Municipal de Braga, à Braga, le samedi 14 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (WET).

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Comment acheter des billets pour Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le match Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA peuvent être achetés auprès de la Fédération portugaise de football (FPF), sur la billetterie FPF Bilheteira.

La FPF s’associe également régulièrement à la chaîne de supermarchés Continente pour vendre les billets officiels restants ou des lots supplémentaires dans les magasins Continente et sur l’application Continente, souvent avec une réduction liée à la carte Continente.

Habituellement, la FPF ouvre la vente officielle des billets environ deux à trois semaines avant la date du match.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transfert garanti : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour Portugal-Danemark achetés par les canaux officiels (FPF) devraient coûter entre 15 et 40 € pour cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA à l’Estádio Municipal de Braga.

L’Estádio Municipal de Braga se distingue par ses deux seules tribunes principales, la tribune est et la tribune ouest, situées le long du terrain. Il n’y a pas de tribunes derrière les buts : d’un côté se trouve une paroi rocheuse de carrière et, de l’autre, un espace ouvert.

Catégories 3 et 4 (parties hautes) : situées dans les niveaux supérieurs des tribunes est et ouest. Elles offrent une excellente vue d’ensemble du terrain pour suivre le jeu, même si elles sont plus éloignées de l’action. (Fourchette de prix : 15 à 20 €)

Catégorie 2 (places latérales standard) : situées dans les niveaux intermédiaires ou à proximité des angles des tribunes principales. Elles allient une bonne vue à une ambiance animée. (Prix : environ 30 €)

Catégorie 1 (partie basse et centrale) : places haut de gamme situées dans la partie basse des tribunes, le long des lignes de touche et près de la ligne médiane. Elles offrent la vue la plus proche des joueurs et du terrain. (Prix : environ 40 €)

À l’approche du match, consultez les sites officiels de la sélection nationale pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur l’Estádio Municipal de Braga

Inauguré en 2003, l’Estádio Municipal de Braga, également appelé « A Pedreira » (« la carrière »), est l’un des stades de football les plus remarquables au monde sur le plan architectural. Situé à Braga, au Portugal, il accueille les matches à domicile du SC Braga, club de Primeira Liga.

Le projet de stade est né lorsque le Portugal a obtenu le droit d’organiser l’Euro 2004 de l’UEFA. La municipalité a confié à l’architecte portugais Eduardo Souto de Moura la conception d’une enceinte singulière, rompant avec les modèles de stades traditionnels.

Souto de Moura a notamment fait valoir que le football devait se regarder horizontalement, d’une ligne de touche à l’autre. Il a donc conçu un stade doté de seulement deux tribunes latérales, sans gradins derrière les buts.

Le stade a été creusé directement dans la paroi de granit massif de la carrière du Monte do Castro. À une extrémité, une immense falaise de pierre apparente forme le décor ; à l’autre, la vue s’ouvre largement sur la ville.

Les moments marquants de l’Estádio Municipal de Braga

Euro 2004 de l’UEFA : le stade a accueilli deux matches pendant le tournoi : Danemark-Bulgarie (2-0) et Pays-Bas-Lettonie (3-0).

: le stade a accueilli deux matches pendant le tournoi : Danemark-Bulgarie (2-0) et Pays-Bas-Lettonie (3-0). Premiers matches de Ligue des champions de l’UEFA (2010) : le stade a fait son entrée sur la scène de l’élite européenne en accueillant des clubs prestigieux comme Arsenal, le Shakhtar Donetsk et, plus tard, le Real Madrid.

: le stade a fait son entrée sur la scène de l’élite européenne en accueillant des clubs prestigieux comme Arsenal, le Shakhtar Donetsk et, plus tard, le Real Madrid. Concert de The Corrs (2004) : au-delà du football, le stade a accueilli le célèbre groupe irlandais pendant sa tournée mondiale « Borrowed Heaven ».

Esplanade souterraine : le stade étant construit dans la roche, il faut traverser un vaste espace souterrain de 5 000 mètres carrés, situé directement sous le terrain, pour passer d’une tribune à l’autre.

Match Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Portugal-Danemark : forme récente

Classement FIFA : Portugal (7e) et Danemark (21e)

Le Portugal a parfaitement rebondi après son élimination contre l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Depuis cette défaite, il a remporté quatre matches consécutifs en Ligue des nations de l’UEFA, inscrivant neuf buts au passage. Ce revers estival face à son voisin ibérique était d’ailleurs sa seule défaite lors de ses 14 précédents matches internationaux.

Le Danemark connaît un début de campagne contrasté en Ligue des nations de l’UEFA. Il a battu le pays de Galles à domicile et à l’extérieur, mais a encaissé sept buts au total lors de ses défaites contre la Norvège à l’extérieur et le Portugal à domicile.

Portugal-Danemark : derniers face-à-face

Le bilan des confrontations entre le Portugal et le Danemark penche nettement en faveur des Portugais. Les deux nations se sont affrontées lors de 18 matches officiels : le Portugal en a remporté 12, le Danemark 4, et 2 se sont terminés sur un nul.

Le Portugal et le Danemark se sont déjà rencontrés au cours de cette campagne de Ligue des nations de l’UEFA, le 1er octobre. Le Portugal s’était imposé 4-2 au stade Parken de Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha et João Félix avaient marqué pour le Portugal, tandis que Mikkel Damsgaard et Rasmus Højlund avaient inscrit les buts danois.