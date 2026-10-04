Comment acheter des billets pour Portugal-Danemark : prix de la Ligue des nations de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Tenant du titre en Ligue des nations de l’UEFA, le Portugal est déterminé à conserver ce prestigieux trophée. La sélection portugaise cherchera à entretenir sa dynamique victorieuse lorsqu’elle affrontera son rival du groupe 4, le Danemark, à Braga, le samedi 14 novembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Légende du football, Cristiano Ronaldo a peut-être récemment été absent des rassemblements internationaux, mais cela n’a pas empêché le Portugal d’enchaîner une impressionnante série de victoires. Son succès le plus récent, une victoire 2-1 contre la Norvège le 4 octobre à l’Estádio Do Dragão de Porto, lui a permis de valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, alors qu’il lui reste encore deux matches de phase de groupes à disputer.



L’équipe de Jorge Jesus s’est peut-être qualifiée pour la phase à élimination directe du mois de mars prochain, mais elle ne voudra toutefois pas lever le pied, surtout devant ses supporters. Depuis sa défaite contre la Croatie lors d’un match amical à Oeiras en juin 2024, le Portugal est invaincu lors de ses douze derniers matches à domicile.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Portugal-Danemark en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Portugal - Danemark en Ligue des nations de l’UEFA ?

Portugal - Danemark aura lieu à l’Estádio Municipal de Braga (Braga) le samedi 14 novembre, avec un coup d’envoi programmé à 19 h 45 (WET).

UEFA Nations League A - Journée 5 14 nov. 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Comment acheter des billets pour Portugal - Danemark en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match Portugal - Danemark en Ligue des nations de l’UEFA peuvent être achetés auprès de la Fédération portugaise de football (FPF) sur la FPF Bilheteira.

Par ailleurs, la FPF s’associe fréquemment à la chaîne de supermarchés Continente, en vendant les billets officiels restants ou des lots secondaires via les magasins physiques Continente et l’application Continente, souvent avec une réduction grâce à la carte Continente.

Historiquement, la FPF lance la vente officielle des billets environ deux à trois semaines avant la date du match.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Portugal - Danemark en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets pour Portugal - Danemark achetés via les canaux officiels (FPF) pour cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA à l’Estádio Municipal de Braga devraient coûter entre 15 € et 40 €.

L’Estádio Municipal de Braga est très particulier, car il ne possède que deux tribunes principales, la tribune Est et la tribune Ouest, le long des côtés du terrain, sans aucune tribune derrière les buts, avec d’un côté la paroi rocheuse d’une carrière et de l’autre un espace ouvert.

Catégories 3 / 4 (tribunes supérieures) - Situées dans les niveaux les plus élevés des tribunes Est et Ouest. Idéales pour une vue d’ensemble tactique de tout le terrain, même si elles sont plus éloignées de l’action. (Fourchette de prix : 15 €-20 €)

Catégorie 2 (latérale standard) - Située dans les zones intermédiaires ou proches des angles des tribunes principales. Offre un bon équilibre entre visibilité et ambiance très animée. (Fourchette de prix : environ 30 €)

Catégorie 1 (niveau inférieur / central) - Places premium au niveau inférieur, le long des lignes de touche et plus proches de la ligne médiane. Offre la vue la plus proche des joueurs et du terrain. (Fourchette de prix : environ 40 €)

Gardez un œil sur les sites officiels de la sélection à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’Estádio Municipal de Braga

L’Estádio Municipal de Braga, également connu sous le nom de « A Pedreira » (« The Quarry »), inauguré en 2003, est l’un des stades de football les plus impressionnants et les plus marquants au monde sur le plan architectural. Situé à Braga, au Portugal, il est le stade de domicile du SC Braga, pensionnaire de Primeira Liga.

L’idée du stade a émergé lorsque le Portugal a obtenu le droit d’organiser l’Euro 2004 de l’UEFA. La municipalité locale a confié à l’architecte portugais de renom Eduardo Souto de Moura la mission de concevoir une enceinte remarquable, qui rompt avec les modèles de stades traditionnels.

Souto de Moura a notamment souligné que le football est fait pour être regardé horizontalement, d’une ligne de touche à l’autre. Il a donc conçu un stade avec seulement deux tribunes latérales, supprimant totalement les traditionnels gradins derrière les buts.

Le stade a été directement creusé dans la paroi de granit massif de la carrière de Monte do Castro. Une extrémité est encadrée par une immense falaise de pierre à nu, tandis que l’extrémité opposée s’ouvre sur une vue étendue de l’agglomération.

Moments marquants à l’Estádio Municipal de Braga

UEFA Euro 2004 : le stade a accueilli deux matches pendant le tournoi : Danemark - Bulgarie (2-0) et Pays-Bas - Lettonie (3-0).

Débuts en Ligue des champions de l’UEFA (2010) : le stade a fait son entrée sur la scène d’élite européenne en accueillant des clubs prestigieux comme Arsenal, le Shakhtar Donetsk, puis le Real Madrid.

Concert des Corrs (2004) : au-delà du football, le stade a accueilli le célèbre groupe irlandais lors de sa tournée mondiale « Borrowed Heaven ».

Place souterraine : comme le stade est construit dans la roche, passer d’une tribune à l’autre nécessite de traverser une immense section souterraine de 5 000 mètres carrés qui passe directement sous la pelouse.

Portugal - Danemark en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Portugal - Danemark : forme récente

Classement FIFA : Portugal (7e) contre Danemark (21e)

Le Portugal a laissé derrière lui son élimination en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre l’Espagne de manière idéale. Depuis cette défaite, il a enchaîné quatre victoires consécutives en Ligue des nations de l’UEFA, avec neuf buts inscrits au passage. En fait, le revers estival contre son voisin ibérique a été la seule défaite du Portugal lors de ses 14 précédents matches internationaux.

Le Danemark a connu un début de campagne mitigé en Ligue des nations de l’UEFA. Il a remporté des victoires à domicile et à l’extérieur contre le pays de Galles, mais a encaissé sept buts au total lors de ses défaites contre la Norvège, à l’extérieur, et le Portugal, à domicile.

Portugal - Danemark : bilan récent des confrontations directes

Le bilan global des confrontations entre le Portugal et le Danemark est très largement en faveur des Portugais. Les deux nations ont disputé 18 matches officiels l’une contre l’autre, avec 12 victoires pour la « Seleção das Quinas », 4 pour les Danois et 2 matches nuls.

Le Portugal et le Danemark se sont affrontés plus tôt dans cette campagne de Ligue des nations de l’UEFA, le 1er octobre, et le Portugal s’était imposé 4-2 au Parken Stadium de Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha et João Félix avaient tous marqué pour le Portugal, tandis que Mikkel Damsgaard et Rasmus Højlund avaient trouvé le chemin des filets pour le Danemark.

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Portugal POR 4 4 0 0 9 4 +5 12 V V V V 2 Danemark DEN 4 2 0 2 7 7 0 6 V D V D 3 Pays de Galles WAL 4 1 0 3 2 5 -3 3 D V D D 4 Norvège NOR 4 1 0 3 6 8 -2 3 D D D V Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



