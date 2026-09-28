Le rideau tombera sur la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA du pays de Galles le mardi 17 novembre, avec la réception du tenant du titre, le Portugal, à Cardiff. Vous pouvez profiter pleinement de l’événement en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Les Dragons de Craig Bellamy n’ont pas été impressionnés lorsqu’ils ont affronté Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers lors de la première journée de la Ligue des nations de l’UEFA en septembre. Une réalisation de João Félix à la 22e minute a suffi à faire la différence entre les deux équipes à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne.

Il faut remonter à deux ans pour retrouver la dernière fois où le pays de Galles a battu à domicile une sélection classée dans le top 10. Ce soir-là, dans la capitale galloise, Harry Wilson a inscrit un doublé lors d’une victoire 2-1 contre la Croatie. Le Red Wall peut-il pousser les siens vers un nouvel exploit mémorable ?

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal ?

Le match entre le pays de Galles et le Portugal se jouera au Cardiff City Stadium de Cardiff le mardi 17 novembre, avec un coup d’envoi prévu à 19 h 45 (GMT).

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal peuvent être achetés en ligne via le portail de billetterie électronique de la FAW.

Les billets ont d’abord été mis en vente le 18 septembre à 12 h. La Football Association of Wales (FAW) met les billets en vente selon un système à paliers basé sur les points de fidélité et le statut d’adhésion :

Abonnements de campagne (juil. - sept. 2026) : ils couvraient les trois matches à domicile de la phase de groupes de la Ligue des nations ainsi que les éliminatoires de l’Euro 2028. Réservés aux membres du Red Wall.

Billets à l’unité : d’abord ouverts aux membres du Red Wall disposant d’un nombre élevé de points de fidélité. Les billets restants sont ensuite proposés aux paliers inférieurs puis à la vente grand public à l’approche du mois de novembre.

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui assure aux acheteurs que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal ?

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal étaient proposés à partir de 30,00 £ pour les adultes et de 9,50 £ pour les juniors (16 ans et moins).

La Football Association of Wales (FAW) classe les billets à l’unité en trois catégories tarifaires distinctes selon la visibilité depuis les sièges.

Catégorie 1 (Premium / Longside) : ces places premium longent les principales lignes de touche du terrain. Cela comprend la Grandstand (ouest) et la Ninian Stand (est), qui offrent les vues les plus équilibrées sur le match. (Fourchette de prix : 15-40 £)

Catégorie 2 (Standard / Corners) : ces places standard sont situées dans les angles, entre les côtés et les extrémités derrière les buts, et offrent une vue diagonale sur le terrain. (Fourchette de prix : 10-35 £)

Catégorie 3 (Family Stand / Shortside) : elles se trouvent derrière les buts. Cela comprend la Canton Stand, qui accueille les groupes de supporters les plus bruyants, ainsi que la tribune familiale désignée. (Fourchette de prix : 5-30 £)

Surveillez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche de la rencontre pour obtenir davantage d’informations, ainsi que les sites de revente secondaires tels que StubHub pour connaître la disponibilité actuelle.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Cardiff City Stadium

Le Cardiff City Stadium est un grand site sportif du pays de Galles, domicile à la fois du Cardiff City Football Club et de l’équipe nationale de football du pays de Galles. Officiellement inauguré en 2009, c’est le deuxième plus grand stade du pays de Galles après le Principality Stadium, avec une capacité de 33 280 places.

Pendant 99 ans, Cardiff City a joué dans le légendaire et intimidant Ninian Park. Au début des années 2000, l’ancien stade était dépassé et les plans d’une nouvelle enceinte entièrement assise ont été approuvés afin d’aider le club à se moderniser.

La construction a commencé en 2007 sur le site de l’ancien Leckwith Athletics Stadium, pour un projet évalué à environ 48 millions de livres sterling. Le nouveau Cardiff City Stadium a ouvert ses portes avec un match amical contre le club écossais du Celtic en juillet 2009, qui s’est terminé sur un score de 0-0.

Moments marquants au Cardiff City Stadium

L’épopée contre la Belgique (2015) : le pays de Galles a battu la Belgique 1-0 grâce à un but légendaire de Gareth Bale, établissant un record d’affluence dans le stade avec 33 280 spectateurs et ouvrant la voie à son parcours historique à l’Euro 2016.

Qualification pour la Coupe du monde (2022) : le « Red Wall » a chanté à plein poumons sous les projecteurs lorsque le pays de Galles a battu l’Ukraine 1-0, un résultat synonyme de qualification pour sa première Coupe du monde de la FIFA en 64 ans.

Le Real Madrid et la Supercoupe de l’UEFA (2014) : le stade a occupé le devant de la scène en accueillant la Supercoupe de l’UEFA. Le Real Madrid a battu Séville 2-0, avec un doublé de la superstar Cristiano Ronaldo sur la pelouse de Cardiff.

Rock and Roll : bien sûr, il n’est pas utilisé uniquement pour le sport. Le stade est aussi un grand lieu de concerts et a accueilli d’immenses artistes, dont Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart et les Stereophonics.

Comment s’y rendre

En train : c’est l’un des moyens les plus simples de rejoindre le stade depuis le centre de Cardiff.

Gare de Ninian Park - C’est la gare la plus proche, à seulement 5 minutes à pied des portes du stade.

Gare de Grangetown - Une autre excellente option, à seulement 10 minutes à pied du stade.

En bus : Cardiff dispose de lignes régulières qui s’arrêtent juste à côté du stade.

Navette les jours de match (ligne 95) - Pendant la saison de football, Cardiff Bus met en place des navettes spéciales. Elles circulent toutes les 15 minutes à partir de 2 heures avant le coup d’envoi, au départ de Wood Street (arrêt JB), dans le centre-ville.

Lignes régulières - Vous pouvez prendre les bus 1, 2, 95 ou 95A depuis le centre-ville. Descendez à Sloper Road ou à l’arrêt ASDA Leckwith Road.

En voiture : le stade est facilement accessible depuis l’autoroute, à l’adresse postale CF11 8AZ.

Itinéraire - Quittez l’autoroute M4 à la sortie 33. Prenez la voie rapide A4232 en direction de Cardiff/Barry, puis empruntez la sortie B4267 indiquée pour le stade.

Parking - Les parkings du stade ferment généralement 60 minutes avant le coup d’envoi pour des raisons de sécurité. Évitez de vous garer dans la zone commerciale voisine, car elle est soumise à une limite stricte de 90 minutes et les contraventions y sont fréquentes les jours de match.

Match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal : tout ce qu’il faut savoir

Pays de Galles - Portugal : forme récente

Classement FIFA : pays de Galles (#38) vs Portugal (#7)

Le pays de Galles reste actuellement sur une série de six matches sans victoire. Depuis que ses rêves de Coupe du monde ont été brisés par la Bosnie-Herzégovine lors des barrages en mars, il a fait deux matches nuls en amical, contre l’Irlande du Nord et le Ghana, et a perdu contre la Roumanie, le Portugal et le Danemark.

Le Portugal a disputé 11 matches en 2026 et sa seule défaite est intervenue contre l’Espagne (0-1) lors de son huitième de finale de Coupe du monde durant l’été.

Pays de Galles - Portugal : historique récent des confrontations

Le bilan historique des confrontations entre le Portugal et le pays de Galles est de 4 victoires pour le Portugal et 1 victoire pour le pays de Galles, sans aucun match nul en 5 rencontres précédentes. Le Portugal a marqué 9 buts lors de ces matches, contre 4 pour le pays de Galles.

Le Portugal s’est imposé 1-0 lorsque les deux équipes se sont affrontées à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne le 24 septembre, lors de la première journée de la Ligue des nations de l’UEFA. L’unique but de la soirée est arrivé à la 22e minute par João Félix, qui a repris une passe de Nuno Mendes avant de décocher une frappe de l’extérieur de la surface.

Grp. 4 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Portugal POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 V V 2 Norvège NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 D V 3 Danemark DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 V D 4 Pays de Galles WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation



