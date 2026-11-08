La phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA s’achèvera pour le pays de Galles le mardi 17 novembre, avec la réception du Portugal, tenant du titre, à Cardiff. Vous pouvez profiter pleinement de l’événement en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Les joueurs de Craig Bellamy ne s’étaient pas laissé impressionner par Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers lors de la première journée de la Ligue des nations de l’UEFA, en septembre. Un but de João Félix à la 22e minute avait suffi à départager les deux équipes à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne.

Il faut remonter deux ans en arrière pour retrouver la dernière victoire à domicile du pays de Galles contre une équipe classée dans le top 10. Ce soir-là, dans la capitale galloise, Harry Wilson avait marqué deux fois lors d’un succès 2-1 face à la Croatie. Le « mur rouge » pourra-t-il pousser les Gallois vers une nouvelle victoire mémorable ?

GOAL vous explique tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant des billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal : prix, disponibilités et meilleurs endroits où les acheter.

Quand aura lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal ?

Le pays de Galles affrontera le Portugal au Cardiff City Stadium, à Cardiff, le mardi 17 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 19 h 45 (GMT).

UEFA Nations League A - Journée 6 17 nov. 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal ?

Les billets officiels pour cette rencontre sont disponibles en ligne sur le portail de billetterie électronique de la FAW.

La vente des billets a débuté le 18 septembre à 12 h. La Fédération galloise de football (FAW) les met en vente par étapes, selon le nombre de points de fidélité et le statut d’adhésion :

Billets de campagne (juillet à septembre 2026) : Ils couvraient les trois matches à domicile de la phase de groupes de la Ligue des nations ainsi que les qualifications pour l’Euro 2028. Ils étaient réservés aux membres Red Wall.

: Ils couvraient les trois matches à domicile de la phase de groupes de la Ligue des nations ainsi que les qualifications pour l’Euro 2028. Ils étaient réservés aux membres Red Wall. Billets pour un match individuel : La vente a d’abord été ouverte aux membres Red Wall disposant d’un grand nombre de points de fidélité. Les billets restants sont ensuite proposés aux catégories suivantes, puis au grand public à l’approche de novembre.

Les supporters qui cherchent des places à la dernière minute peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes de revente comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs la validité des billets et leur réception à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal ?

Les billets officiels pour la rencontre étaient proposés à partir de 30,00 £ pour les adultes et de 9,50 £ pour les jeunes de 16 ans et moins.

La Fédération galloise de football (FAW) répartit les billets individuels en trois catégories de prix selon la vue offerte par les places.

Catégorie 1 (premium / tribunes latérales) : Ces places premium se trouvent le long du terrain, dans la Grandstand (ouest) et la Ninian Stand (est), qui offrent les vues les plus équilibrées sur le jeu. (Fourchette de prix : de 15 à 40 £)

: Ces places premium se trouvent le long du terrain, dans la Grandstand (ouest) et la Ninian Stand (est), qui offrent les vues les plus équilibrées sur le jeu. (Fourchette de prix : de 15 à 40 £) Catégorie 2 (standard / angles) : Ces places standard se situent aux angles du stade, entre les tribunes latérales et celles derrière les buts, et offrent une vue en diagonale sur le terrain. (Fourchette de prix : de 10 à 35 £)

: Ces places standard se situent aux angles du stade, entre les tribunes latérales et celles derrière les buts, et offrent une vue en diagonale sur le terrain. (Fourchette de prix : de 10 à 35 £) Catégorie 3 (tribune familiale / derrière les buts) : Ces places se trouvent derrière les buts, notamment dans la Canton Stand, où se rassemblent des groupes de supporters très actifs, et dans la tribune familiale désignée. (Fourchette de prix : de 5 à 30 £)

À l’approche du match, consultez les sites officiels de l’équipe nationale pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur le Cardiff City Stadium

Le Cardiff City Stadium est une grande enceinte sportive du pays de Galles. Il accueille à domicile le Cardiff City Football Club et l’équipe nationale galloise de football. Officiellement inauguré en 2009, c’est le deuxième plus grand stade du pays de Galles après le Principality Stadium, avec une capacité de 33 280 places.

Pendant 99 ans, Cardiff City a joué dans le légendaire et intimidant Ninian Park. Au début des années 2000, l’ancien stade était devenu vétuste et la construction d’une nouvelle enceinte entièrement équipée de sièges a été approuvée afin d’aider le club à se moderniser.

Les travaux ont commencé en 2007 sur le site de l’ancien Leckwith Athletics Stadium, pour un coût d’environ 48 millions de livres sterling. Le nouveau Cardiff City Stadium a ouvert ses portes en juillet 2009 avec un match amical contre le club écossais du Celtic, conclu sur un score de 0-0.

Les moments marquants du Cardiff City Stadium

L’exploit contre la Belgique (2015) : Le pays de Galles a battu la Belgique 1-0 grâce à un but mémorable de Gareth Bale. La rencontre a établi un record d’affluence de 33 280 spectateurs dans le stade et ouvert la voie au parcours historique des Gallois à l’Euro 2016.

: Le pays de Galles a battu la Belgique 1-0 grâce à un but mémorable de Gareth Bale. La rencontre a établi un record d’affluence de 33 280 spectateurs dans le stade et ouvert la voie au parcours historique des Gallois à l’Euro 2016. La qualification pour la Coupe du monde (2022) : Le « mur rouge » a donné de la voix sous les projecteurs tandis que le pays de Galles battait l’Ukraine 1-0, se qualifiant ainsi pour sa première Coupe du monde de la FIFA en 64 ans.

: Le « mur rouge » a donné de la voix sous les projecteurs tandis que le pays de Galles battait l’Ukraine 1-0, se qualifiant ainsi pour sa première Coupe du monde de la FIFA en 64 ans. Le Real Madrid et la Supercoupe de l’UEFA (2014) : Le stade a été sous les projecteurs en accueillant la Supercoupe de l’UEFA. Le Real Madrid a battu Séville 2-0, avec deux buts de Cristiano Ronaldo sur la pelouse de Cardiff.

Rock et concerts : Le stade ne sert évidemment pas qu’au sport. C’est aussi une grande salle de concert qui a accueilli des artistes et groupes de renom, notamment Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart et les Stereophonics.

Comment s’y rendre

En train : C’est l’un des moyens les plus simples de rejoindre le stade depuis le centre de Cardiff.

Gare de Ninian Park : la plus proche, à seulement 5 minutes à pied des entrées du stade.

Gare de Grangetown : une autre excellente option, à seulement 10 minutes à pied du stade.

En bus : Cardiff dispose de lignes de bus régulières qui desservent les abords immédiats du stade.

Navette les jours de match (ligne 95) : pendant la saison de football, Cardiff Bus met en place des navettes spéciales. Elles partent toutes les 15 minutes à compter de 2 heures avant le coup d’envoi, depuis Wood Street (arrêt JB), dans le centre-ville.

Lignes régulières : vous pouvez prendre les bus 1, 2, 95 ou 95A depuis le centre-ville. Descendez à Sloper Road ou à l’arrêt ASDA Leckwith Road.

En voiture : Le stade est facilement accessible depuis l’autoroute. Son code postal est CF11 8AZ.

Itinéraire : quittez l’autoroute M4 à la sortie 33. Empruntez la route à deux chaussées A4232 en direction de Cardiff/Barry, puis prenez la sortie vers la B4267 indiquant le stade.

Stationnement : les parkings du stade ferment généralement 60 minutes avant le coup d’envoi pour des raisons de sécurité. Évitez de vous garer dans la zone commerciale voisine : le stationnement y est strictement limité à 90 minutes et les amendes y sont fréquentes les jours de match.

Match de Ligue des nations de l’UEFA entre le pays de Galles et le Portugal : tout ce qu’il faut savoir

Pays de Galles - Portugal : forme récente

Classement FIFA : pays de Galles (38e) contre Portugal (7e)

Le pays de Galles reste actuellement sur six matches sans victoire. Depuis que la Bosnie-Herzégovine a mis fin à ses rêves de Coupe du monde lors des barrages de mars, il a fait match nul lors de deux rencontres amicales (contre l’Irlande du Nord et le Ghana) et s’est incliné face à la Roumanie, au Portugal et au Danemark.

Le Portugal a disputé 11 matches en 2026. Sa seule défaite est survenue contre l’Espagne (0-1), lors de leur huitième de finale de Coupe du monde cet été.

Pays de Galles - Portugal : derniers face-à-face

Sur leurs cinq précédentes confrontations, le Portugal compte quatre victoires contre une pour le pays de Galles, sans aucun match nul. Les Portugais ont inscrit neuf buts lors de ces rencontres, contre quatre pour les Gallois.

Le Portugal s’est imposé 1-0 lorsque les deux équipes se sont affrontées à l’Estádio José Alvalade de Lisbonne, le 24 septembre, lors de la première journée de la Ligue des nations de l’UEFA. João Félix a inscrit l’unique but de la soirée à la 22e minute : après avoir reçu une passe de Nuno Mendes, il a déclenché une frappe de l’extérieur de la surface.