Le Paris Saint-Germain reçoit le Paris FC le samedi 12 décembre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Séparés seulement par une rue étroite entre le Parc des Princes et le stade Jean-Bouin, les deux clubs ont renoué avec leur rivalité parisienne lors de la saison 2025-2026. Lors de leurs récentes confrontations, le Paris FC a créé la surprise en éliminant son prestigieux voisin de la Coupe de France grâce à une victoire 1-0 au Parc des Princes en janvier 2026. Il a ensuite renversé le PSG pour s’imposer 2-1 lors de la dernière journée de Ligue 1, en mai.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Paris Saint-Germain - Paris FC, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC ?

Le coup d’envoi de Paris Saint-Germain - Paris FC sera donné le samedi 12 décembre 2026 au Parc des Princes, à Paris.

Comment acheter des billets pour Paris Saint-Germain - Paris FC en Ligue 1 ?

Voici les options et les moyens disponibles pour acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Les supporters peuvent acheter leurs billets directement sur le site officiel de la billetterie du Paris Saint-Germain. C’est l’option la plus sûre et la plus fiable, qui donne accès aux catégories de places disponibles aux tarifs officiels. Il est conseillé de consulter régulièrement le site pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si toutes les places proposées par le club sont épuisées, il est souvent possible de trouver des billets classiques sur des plateformes de revente comme Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Paris Saint-Germain - Paris FC en Ligue 1 ?

Voici une estimation des prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC :

1. Canaux officiels du club

Tribunes hautes / derrière les buts (catégories 10 à 14 / virages) : de 60 à 110 €

de 60 à 110 € Angles et places basses derrière les lignes de but (catégories 6 à 9) : de 120 à 190 €

de 120 à 190 € Places intermédiaires le long du terrain (catégories 3 à 5) : de 200 à 320 €

de 200 à 320 € Places privilégiées en tribune basse le long du terrain (catégories 1 à 2) : de 350 à plus de 500 €

de 350 à plus de 500 € Offres officielles VIP et d’hospitalité : de 550 à plus de 1 500 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente officiellement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme Ticombo proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Tribunes hautes / derrière les buts : de 110 à 180 €

de 110 à 180 € Angles et places basses derrière les lignes de but : de 170 à 260 €

de 170 à 260 € Places intermédiaires le long du terrain : de 250 à 420 €

de 250 à 420 € Places privilégiées en tribune basse le long du terrain : de 400 à plus de 750 €

de 400 à plus de 750 € Revente de places VIP et d’offres d’hospitalité : de 700 à plus de 2 000 €

Paris Saint-Germain - Paris FC en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris Saint-Germain et du Paris FC

Le PSG a remporté ses cinq derniers matches, inscrivant 14 buts et en encaissant trois. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 contre Troyes en Ligue 1, après un succès 6-0 face à Villarreal en Ligue des champions. Il a également battu Barcelone 4-2 sur la scène européenne et s’est imposé 1-5 au Havre en championnat.

Le Paris FC a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. L’équipe de Rosenior a dernièrement battu Auxerre 1-0 à l’extérieur. Après une victoire 3-1 contre Monaco, elle s’est imposée 4-3 à Rennes. Elle a également perdu contre Lens et Lorient durant cette période.

Paris Saint-Germain - Paris FC : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Ligue 1 le 17 mai 2026, avec une victoire 2-1 du Paris FC à domicile. Auparavant, le Paris FC avait éliminé le PSG de la Coupe de France en janvier 2026 grâce à un succès 1-0 au Parc des Princes. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, le Paris FC compte deux victoires, comme le PSG, et les deux équipes ont fait un match nul.