Le Paris FC reçoit Angers le dimanche 22 novembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Leur dernière confrontation officielle remonte à janvier 2026 et s’est soldée par un match nul 0-0 âprement disputé. Les deux équipes se sont également affrontées lors d’un match amical de présaison intense en août 2026, remporté de justesse par Angers (3-2).

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Paris FC-Angers, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers ?

Le coup d’envoi de Paris FC-Angers sera donné le dimanche 22 novembre 2026 au stade Jean-Bouin, à Paris.

Ligue 1 - Journée 11 22 nov. 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

Comment acheter des billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers ?

Voici le détail des tarifs des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Vous pouvez consulter les billetteries officielles du Paris FC et d’Angers pour les premières mises en vente, les places classiques et les ventes réservées aux membres.

Vous pouvez consulter les billetteries officielles du Paris FC et d’Angers pour les premières mises en vente, les places classiques et les ventes réservées aux membres. Guichet du stade : Des billets pourraient être disponibles directement au guichet du stade Jean-Bouin dans les jours précédant le match ou le jour même, sous réserve de disponibilité.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue 1 lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers ?

Le prix des billets pour le prochain match de Ligue 1 entre le Paris FC et Angers varie selon le canal de vente :

1. Canaux officiels des clubs

Places classiques : Les tarifs commencent généralement autour de 15 à 25 € pour les catégories de matches habituelles.

Les tarifs commencent généralement autour de pour les catégories de matches habituelles. Places en bord de touche à tarif intermédiaire : Elles coûtent généralement entre 30 et 50 €.

Elles coûtent généralement entre Formules VIP et hospitalités : Leurs tarifs se situent généralement à partir de 100 à 180 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui dépendent de la demande :

Places en tribune haute ou derrière les buts : Les prix peuvent commencer à 20 à 25 € lorsque la demande est modérée.

Les prix peuvent commencer à lorsque la demande est modérée. Places en bord de touche à tarif intermédiaire : Elles coûtent généralement entre 45 et 95 € .

Elles coûtent généralement entre . Places premium ou de dernière minute : Leurs prix se situent souvent entre 110 et 180 € ou plus, selon la proximité du jour du match.

Paris FC-Angers en Ligue 1 : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Paris FC et d’Angers

Le Paris FC compte trois victoires, un match nul et une défaite sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 4-3 contre Rennes, après une défaite 1-0 face à Lorient. Auparavant, il avait battu Strasbourg 2-1 et signé une victoire notable 3-2 à Marseille. Sur ces cinq rencontres, le Paris FC a marqué huit buts et en a encaissé cinq.

Angers peine à trouver de la régularité, avec une victoire, un match nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 5-2 contre Marseille, et il s’est également incliné 5-1 face à Brest. Son unique victoire a été obtenue contre Troyes (2-0), tandis qu’un match nul 0-0 au Havre avait auparavant témoigné d’une certaine solidité défensive. Angers a marqué quatre buts et en a encaissé 13 sur ces cinq rencontres.

Paris FC-Angers : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu lors d’un match amical de présaison en août 2026, remporté 3-2 par Angers contre le Paris FC. En compétition officielle, leur dernier duel s’était soldé par un match nul 0-0 au stade Jean-Bouin, en Ligue 1, en janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, le Paris FC s’est imposé deux fois, Angers deux fois, et un match s’est terminé sur un nul.