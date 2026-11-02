Osasuna reçoit Málaga le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio El Sadar, à Pampelune.

Lors de leurs confrontations en compétition officielle depuis la saison 2010-2011, Osasuna a pris l’avantage avec 5 victoires contre 2 pour Málaga, et 5 matches nuls. Leurs dernières rencontres officielles remontent à la saison 2018-2019 de Segunda División : Osasuna s’était imposé 2-1 à domicile, à l’Estadio El Sadar, puis 2-1 à l’extérieur, à La Rosaleda.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Osasuna-Málaga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Osasuna et Málaga ?

Le match entre Osasuna et Málaga débute le dimanche 22 novembre 2026 à l’Estadio El Sadar, à Pampelune.

LaLiga - Journée 13 22 nov. 2026 - 12:30 Estadio El Sadar

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Osasuna et Málaga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Liga entre Osasuna et Málaga :

1. Canaux officiels du club

Site officiel du club : Les billets peuvent être achetés directement sur le site officiel du CA Osasuna (osasuna.es), via sa billetterie en ligne. C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des places classiques.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, des places classiques sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places proposées initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Osasuna et Málaga ?

Voici les catégories de billets et les tarifs estimés pour le prochain match de Liga entre Osasuna et Málaga :

1. Canaux officiels du club

Places classiques : Environ 30 € à 90 € , selon l’emplacement des sièges.

Environ , selon l’emplacement des sièges. Offres VIP et hospitalité officielles du club : Généralement à partir d’environ 150 € à 300 € et plus par billet.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des billets dont les prix dépendent de la demande :

Places en tribune haute ou derrière les buts : À partir d’environ 50 € à 95 € .

À partir d’environ . Tribunes centrales ou latérales : Les places offrant une vue privilégiée dans les tribunes latérales coûtent généralement de 100 € à 220 € et plus, selon la rangée exacte et la demande.

Osasuna-Málaga en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Osasuna et de Málaga

Osasuna aborde ce match avec un bilan contrasté sur ses cinq dernières rencontres de Liga : une victoire, un nul et trois défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une nette victoire 2-0 contre le Racing Santander, après une lourde défaite 5-2 face au Real Betis. Auparavant, le club avait perdu 4-0 contre l’Atlético de Madrid et 2-0 face à l’Espanyol. Un nul 1-1 contre le Rayo Vallecano lui a rapporté son seul autre point. Osasuna a marqué six buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.

Le bilan récent de Málaga est difficile. Le club n’a pris que deux points lors de ses cinq derniers matches, avec des nuls contre l’Espanyol et le Celta Vigo et trois défaites. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 2-5 face à la Real Sociedad. Málaga a également perdu 1-3 contre Villarreal et 1-0 face à Getafe. Sur cette série de cinq matches, le club a marqué cinq buts et en a encaissé dix.

Osasuna-Málaga : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mars 2019, en Segunda División. Osasuna s’était imposé 2-1 sur le terrain de Málaga. Sur leurs cinq dernières confrontations recensées, en Liga et en Segunda División, Osasuna présente le meilleur bilan avec deux victoires contre une pour Málaga, ainsi que deux matches nuls.