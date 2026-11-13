Comment acheter des billets pour Osasuna-Elche : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Osasuna reçoit Elche le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio El Sadar, à Pampelune.

Lors de leur confrontation de septembre 2025 à l’Estadio El Sadar, les deux équipes se sont partagé les points sur le score de 1-1. Leur rencontre suivante, en février 2026 à l’Estadio Martínez Valero, a été tout aussi prudente et s’est soldée par un match nul 0-0.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Osasuna contre Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute le match de Liga entre Osasuna et Elche ?

Le coup d’envoi du match entre Osasuna et Elche sera donné le dimanche 6 décembre 2026 à l’Estadio El Sadar, à Pampelune.

LaLiga - Journée 15 6 déc. 2026 - 09:00 Estadio El Sadar

Comment acheter des billets pour le match de Liga entre Osasuna et Elche ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre Osasuna et Elche :

1. Canaux officiels des clubs

Canaux officiels des clubs : Vous pouvez acheter directement des billets pour l’Estadio El Sadar sur le site officiel d’Osasuna (osasuna.es), ou consulter le portail officiel d’Elche CF pour connaître la disponibilité des places dans le secteur réservé aux visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour le match de Liga entre Osasuna et Elche ?

Voici les différentes gammes de prix pour les billets du prochain match de Liga entre Osasuna et Elche :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Généralement entre 30 € et 90 € environ.

Généralement entre environ. Secteur réservé aux supporters visiteurs : Environ 25 € .

Environ . Places VIP et prestations haut de gamme : Généralement à partir de 180 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont le prix varie selon la demande :

Places standard : Généralement à partir d’environ 55 € à 66 € .

Généralement à partir d’environ . Places latérales et en tribune de catégorie intermédiaire : Généralement entre 90 € et 130 € .

Généralement entre . Places premium ou très demandées : Les prix peuvent dépasser 160 €.

Osasuna contre Elche en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme d’Osasuna et d’Elche

Osasuna a remporté un match, fait un nul et subi trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 contre Deportivo de A Coruña en Liga. Le club a également perdu 2-0 contre Séville en championnat. Une victoire 2-0 contre Racing Santander et un large succès 6-0 face à Atletico Calatayud en Coupe du Roi ont apporté un peu de répit, mais la forme de l’équipe d’Arrasate en championnat reste préoccupante.

Elche a remporté un match, fait deux nuls et subi deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat est une défaite 1-0 contre Valence en Liga, le 1er novembre. Auparavant, le club s’était imposé 3-0 sur le terrain du Rayo Vallecano et avait fait match nul 0-0 contre Villarreal et le Celta Vigo. L’équipe d’Anselmi a inscrit trois buts et n’en a encaissé qu’un lors de ses trois dernières sorties en Liga.

Osasuna contre Elche : les derniers face-à-face

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en Liga le 13 février 2026 et s’est achevée sur un nul 0-0 à l’Estadio Martínez Valero. Avant cela, Osasuna avait battu Elche 1-1 à Pampelune en septembre 2025, les deux équipes se partageant les points. Sur leurs cinq derniers face-à-face, tous disputés en Liga, aucune des deux équipes ne possède un avantage net : Osasuna compte une victoire, Elche également, et trois matches se sont terminés sur un nul. Au total, six buts ont été inscrits lors de ces cinq rencontres.