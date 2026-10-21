Lors de leur dernière confrontation en Premier League, en mars 2026, les deux équipes se sont quittées sur un match nul disputé (2-2) à l’Etihad Stadium.

Plus tôt dans cette même saison 2025-2026 de Premier League, Manchester City s’était imposé de justesse (2-1) sur la pelouse du City Ground en décembre 2025.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Nottingham Forest-Manchester City en Premier League ?

Nottingham Forest affrontera Manchester City au City Ground, à Nottingham, le samedi 7 novembre 2026.

Premier League - Journée 10 7 nov. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Comment acheter des billets pour Nottingham Forest-Manchester City en Premier League ?

Voici les principales options pour acheter des billets pour le prochain match de Premier League entre Nottingham Forest et Manchester City au City Ground :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Pour les supporters souhaitant acheter leurs billets directement au prix officiel, ceux-ci sont mis en vente par les canaux de billetterie officiels de Nottingham Forest. La vente s’ouvre généralement par étapes, d’abord aux membres du club, notamment les membres MyForest Pro, puis à d’autres catégories selon les disponibilités.

Combien coûtent les billets pour Nottingham Forest-Manchester City en Premier League ?

Le prix des billets pour le prochain match de Premier League entre Nottingham Forest et Manchester City varie selon qu’ils sont achetés directement par les canaux officiels ou sur le marché secondaire.

1. Canaux officiels du club

Billets adultes en tribune classique : Les billets standard coûtent généralement entre environ 50 £ et 95 £ ou plus .

Billets pour les supporters visiteurs : Grâce au plafonnement du prix des billets pour les supporters visiteurs en Premier League, une place dans le parcage visiteur coûtera au maximum 30 £ .

Offres hospitalité et VIP : Les offres hospitalité officielles du club au City Ground commencent généralement à partir de 250 £ à 500 £ ou plus par personne et comprennent des prestations supplémentaires, comme un repas avant le match et des sièges rembourrés.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets standard en revente : Les billets les moins chers proposés à la revente pour ce match très attendu commencent actuellement aux alentours de 155 £ .

Prix moyens sur le marché : Les places en tribune classique coûtent souvent en moyenne entre 800 £ et 850 £ ou plus .

Revente de places VIP et premium : Les billets hospitalité haut de gamme ou les places de choix dans les tribunes latérales peuvent coûter de 1 000 £ à plus de 2 000 £ , selon le vendeur et l’emplacement du siège.

Nottingham Forest-Manchester City en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Nottingham Forest-Manchester City : la forme des équipes

Nottingham Forest aborde cette rencontre avec un bilan récent contrasté : une victoire, deux matches nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite à domicile contre Coventry City (0-1) en Premier League. Forest s’est également incliné face à Leeds United (2-0) en Carabao Cup. Durant cette période, Forest a toutefois décroché une victoire à l’extérieur contre Aston Villa (1-2) et montré sa capacité à rivaliser en faisant match nul avec Tottenham Hotspur (0-0). Sur ces cinq rencontres, Forest a marqué trois buts et en a encaissé quatre.

Manchester City arrive avec un bilan récent parfait, après avoir remporté ses cinq derniers matches en Premier League, en Carabao Cup et en Ligue des champions. Son dernier résultat est une victoire contre Sunderland (5-3) en Premier League. City a également inscrit cinq buts sans en encaisser face à Norwich City en Carabao Cup. Durant cette période, City a battu Manchester United (1-0) en championnat et le FC Porto (2-0) en Ligue des champions. Le club a inscrit 13 buts lors de ces cinq rencontres, pour seulement trois encaissés.

Nottingham Forest-Manchester City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un score de 2-2, sur le terrain de Manchester City, en Premier League, en mars 2026. Lors du match précédent au City Ground, en décembre 2025, City s’était imposé 1-2. Sur leurs cinq dernières confrontations, qui comprennent également une victoire de City (2-0) en Coupe d’Angleterre et un succès de City (3-0) en décembre 2024, Manchester City présente le meilleur bilan global, même si Forest a remporté un match à domicile (1-0) en mars 2025.